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Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

Después de dar vida al pirata Barbanegra en una adaptación de ‘Peter Pan’, el actor australiano encarnará a uno de los grandes corsarios de la historia de la literatura

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Ridley Scott dirigirá a Hugh Jackman en 'La isla del tesoro'
Ridley Scott dirigirá a Hugh Jackman en 'La isla del tesoro'

El cineasta británico Ridley Scott será el encargado de dirigir una nueva adaptación cinematográfica de La isla del tesoro, el clásico de aventuras escrito por Robert Louis Stevenson. La película contará con la participación de Hugh Jackman, quien dará vida al mítico pirata Long John Silver. El proyecto supone un regreso a los relatos de aventuras y piratas, con la promesa de renovar uno de los títulos más influyentes de la literatura universal.

La elección de Scott al frente del proyecto y la confirmación de Jackman como protagonista fueron reveladas junto con el anuncio de que Sony Pictures se encuentra en negociaciones para adquirir el paquete de producción. Esta nueva versión busca ofrecer una mirada contemporánea a la historia, manteniendo la esencia de la obra original pero apostando por una interpretación renovada de los personajes y el universo narrativo.

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La adaptación de La isla del tesoro estará dirigida por Ridley Scott, responsable de títulos como Gladiador y Napoleón. El guion de la película fue escrito por Jack Thorne, guionista reconocido por su trabajo en Enola Holmes y La materia oscura. La producción correrá a cargo de Scott y Michael Pruss a través del sello Scott Free, la compañía que ha respaldado varios de los proyectos recientes del cineasta. La decisión de poner a Jackman en el rol de Long John Silver fue recibida como una apuesta por el carisma y la versatilidad actoral del intérprete australiano. La obra de Stevenson gira en torno a la figura de Silver, un pirata tan peligroso como seductor, que se convierte en el eje del relato y en un referente de la literatura de aventuras. Según fuentes cercanas a la producción, la adaptación de Thorne convenció a Scott de elegir este proyecto como su nueva prioridad.

Hugh Jackman dará vida al pirata Long John Silver en la nueva película de Ridley Scott
Hugh Jackman dará vida al pirata Long John Silver en la nueva película de Ridley Scott

Una lucha de estudios

El proyecto de La isla del tesoro llegó al mercado después de que 20th Century Studios —la productora de confianza de Scott en los últimos años— desestimara su participación. La decisión no se debió a falta de interés, sino a que 20th Century Studios forma parte de Disney, que actualmente prioriza la franquicia Piratas del Caribe dentro de su división de acción real. La posibilidad de competir en el mismo género llevó a la compañía a renunciar a la primera opción sobre el filme. Varias productoras evaluaron el paquete de la película, pero Sony Pictures se posicionó como la favorita desde el inicio. La relación de larga data entre Ridley Scott y Tom Rothman, responsable de Sony y antiguo ejecutivo de 20th Century, influyó en el interés del estudio por el proyecto. Rothman respaldó varias películas de Scott tanto en 20th Century como en Sony, incluyendo Todo el dinero del mundo y Napoleón, lo que refuerza la confianza en la colaboración.

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La nueva versión de La isla del tesoro se inspira en la trama original de Stevenson, publicada en 1883. La historia sigue a Jim Hawkins, un joven que descubre el mapa de un tesoro legendario y se embarca en una travesía marítima plagada de peligros. Durante el viaje, Hawkins se enfrenta al carismático y traicionero Long John Silver, líder de los piratas y figura central en el desarrollo del relato. Desde su publicación, La isla del tesoro ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a más de 50 idiomas. La obra ha dado origen a numerosas adaptaciones en cine y televisión, incluyendo la versión animada El planeta del tesoro (2002), dirigida por John Musker y Ron Clements. Esta película trasladó la acción al espacio y presentó una lectura de ciencia ficción del clásico, con las voces de Joseph Gordon-Levitt y Emma Thompson en los papeles principales.

La reinterpretación que propone Scott busca actualizar los elementos centrales de La isla del tesoro, manteniendo la intriga, la aventura y la tensión entre los personajes. El objetivo del equipo creativo es ofrecer una experiencia que dialogue con el público contemporáneo, sin perder el atractivo universal de la novela original. El interés de Sony Pictures por el proyecto y la suma de talentos como Jackman, Thorne y Pruss anticipan una producción de gran escala, destinada a revivir el legado de uno de los relatos más influyentes de la literatura de aventuras. La fecha de inicio del rodaje y el reparto completo aún no han sido confirmados.

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