Dark academia en 8 libros: bibliotecas sombrías, becas en universidades de élite y la pregunta incómoda sobre la moral detrás del conocimiento

El dark academia combina conocimiento, instituciones educativas de élite y dilemas morales sobre la búsqueda de la belleza y la verdad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en la imagen de una biblioteca oscura, un grupo de estudiantes que discuten filosofía a medianoche y un secreto que amenaza con destruirlo todo que seduce a millones de lectores en todo el mundo. Ese territorio es el dark academia, un subgénero literario que combina la obsesión por el conocimiento, las instituciones educativas de élite y el lado éticamente ambiguo del aprendizaje. Su pregunta central es siempre la misma: ¿qué pasa cuando la búsqueda de la belleza o la verdad lleva a perder la moral?

El subgénero tiene raíces más profundas de lo que su nombre reciente sugiere. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ya exploraba en 1890 la corrupción que puede traer la obsesión estética. El club de los poetas muertos, de Nancy H. Kleinbaum, instaló en el imaginario popular la figura del profesor carismático que desafía las normas de una institución rígida. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, situó el crimen y el conocimiento prohibido en los pasillos de un monasterio medieval. Todos esos elementos —la institución cerrada, el saber como peligro, los vínculos intensos entre estudiantes— confluyen en lo que hoy se llama dark academia.

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El dark academia tiene antecedentes en Oscar Wilde, Umberto Eco y El club de los poetas muertos antes de consolidarse como subgénero literario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término como categoría literaria y estética se popularizó en la segunda década del siglo XXI, impulsado por plataformas como Tumblr y luego TikTok, donde miles de usuarios construyeron una identidad visual alrededor de tweed, latín, velas y ediciones antiguas de los clásicos. Hay algunas historias más contemporáneas que trazaron el mapa del género tal como se lo conoce hoy: El secreto, de Donna Tartt, publicada en 1992, donde la obsesión de un grupo universitario por revivir rituales báquicos desemboca en un asesinato; Si fuéramos villanos, de M.L. Rio, donde siete estudiantes de teatro ven cómo la línea entre sus roles en el escenario y sus verdaderas personalidades se desdibuja hasta que una rivalidad termina en homicidio; y La novena casa, de Leigh Bardugo, que traslada la fórmula a Yale y añade un giro sobrenatural: las élites académicas usan magia negra y nigromancia para mantener su poder en el mundo real.

A partir de esos referentes, una nueva generación de autoras expandió el género en distintas direcciones: hacia la fantasía con sistemas mágicos propios, hacia el thriller psicológico, hacia la crítica social y hacia el horror más perturbador. Esta selección de ocho títulos recorre ese espectro.

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Hijos dorados — Patricia Ibárcena

Hijos dorados, de Patricia Ibárcena, sitúa el dark academia en Cornell y explora la ambición, la obsesión por el conocimiento y la identidad latinoamericana

Ibárcena, escritora hispano-peruana nacida en Barcelona, trabajó como abogada durante tres años antes de volcarse a la escritura tras la pandemia. Su debut editorial es una de las apuestas más sólidas del dark academia en español: la historia sigue a Vera Velasco, una estudiante latinoamericana en la Facultad de Derecho de Cornell dispuesta a aislarse del mundo con tal de conseguir la beca que la distinguirá del resto. Lo que no prevé es toparse con un grupo de cuatro estudiantes que desean lo mismo y de quienes todos le advierten que se aleje.

La novela explora la obsesión por el conocimiento, los límites morales de la ambición y la identidad latinoamericana en ámbitos anglosajones. Ibárcena reconoció a Infobae que el libro tiene mucho de ella misma: “Hay detalles que los lectores no van a descubrir porque son cosas mías”. Sobre su sello personal como autora, fue directa: “Soy una escritora que demanda ese esfuerzo por parte del lector”. El proceso de escritura incluyó múltiples voces narrativas y saltos temporales, con cinco personajes que, según la autora, son igual de protagonistas, aunque Vera concentre más capítulos. Además, para quienes quieran profundizar en ese universo, en octubre llega la precuela: Todos nuestros silencios, centrada en Charles y Connor.

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Black Bird Academy — Stella Tack

Black Bird Academy: Muerte a la oscuridad, de Stella Tack, lleva el dark academia a una academia secreta de exorcistas con demonios, magia y una trilogía en marcha

Tack es la autora más joven en alcanzar un bestseller en Austria y alterna entre la fantasía y el romance. Black Bird Academy surgió cuando su editorial, Penguin Random House, le propuso escribir dentro de la tendencia del dark academia. La condición que puso fue clara: “Quiero el ‘oscuro’ en academia oscura. Muchos libros del género eran suaves, bonitos, más estéticos que realmente oscuros. Yo quería hacerlo realmente oscuro, sexy, atrevido y moderno”, contó a Infobae.

La historia sigue a Leaf Young, una joven camarera con una existencia anodina que, tras ser poseída por un demonio llamado Lore, logra algo inusual: convivir con él en una simbiosis prohibida. Esa alianza la lleva a ser reclutada por la Black Bird Academy, una institución secreta situada en una isla apartada que forma exorcistas. El sistema mágico está bien estructurado: los exorcistas se dividen en facciones especializadas y cada hechizo tiene un costo, muchas veces emocional o físico. “Al principio, Liv no es realmente fuerte, pero resiste a quebrarse. Esa es la diferencia”, explicó Tack sobre la construcción de su protagonista. La novela es el primer libro de una trilogía.

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Bunny — Mona Awad

Bunny, de Mona Awad, convierte un máster elitista de Bellas Artes en una historia de pertenencia, imaginación y realidad desdibujada dentro del dark academia

Awad es autora canadiense cuya novela Bunny fue considerada uno de los mejores libros de 2019 por publicaciones como TIME y Vogue, y Bad Robot Productions adquirió los derechos para su adaptación cinematográfica. La historia sigue a Samantha Heather Mackey, una alumna becada que no podría encajar menos en el pequeño y elitista máster de Bellas Artes que cursa en la Universidad Warren de Nueva Inglaterra. Sus compañeras de clase —un grupo de niñas ricas que se llaman “Bunny” entre ellas y que parecen un calco en su manera de hablar y moverse— le generan una aversión inmediata.

Todo cambia cuando Samantha recibe una invitación para asistir al legendario “Salón de las obscenidades” de las Bunnies. A medida que se sumerge en su mundo siniestro y participa en el taller ritualista donde conjuran sus creaciones, los límites de la realidad empiezan a difuminarse. La novela es un relato sobre la soledad, el sentimiento de pertenencia, la amistad y el poder fantástico y terrible de la imaginación.

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La acusada de Codexia — Flor Núñez Graiño

La acusada de Codexia presenta a Giada Borgelli, alumna de la Academia Legale, en una trama de dark academia con leyes y magia probatoria

Núñez Graiño es escritora y abogada especialista en Derecho Penal, nacida en Buenos Aires, que comenzó a escribir historias a los seis años. Su novela propone un dark academia con sistema mágico propio: Giada Borgelli es la alumna estrella de la Academia Legale y sueña con convertirse en Justicia del Rey. Estudia leyes y magia probatoria y se enfrenta en juicios a su rival académico, Marco Vessini, un defensor astuto y carismático que disfruta desafiarla en cada oportunidad.

Cuando Giada es acusada de un asesinato durante el Carnaval de la ciudad, con todas las pruebas en su contra, se ve obligada a recurrir a la única persona dispuesta a defenderla: Vessini. La novela combina el tropo de enemigos que deben colaborar con una trama de misterio ambientada en una ciudad donde las máscaras esconden secretos y el Carnaval oculta conspiraciones. La magia probatoria que Giada estudió toda su vida se convierte en su única herramienta para demostrar su inocencia. Además, el universo de Codexia se expande en La refugiada de Garmendia, un spin-off que sigue a Isabella Selvaggi, la mejor amiga de Giada.

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Venenos que obsesionan — Tiffany Calligaris

Venenos que obsesionan organiza su sistema mágico en pócimas, ilusiones y alquimia, con un costo físico o emocional para cada hechizo

Calligaris, nacida en Buenos Aires en 1988, es abogada de formación, asesora de Disney para guiones del género fantástico y autora de más de quince libros. Con Venenos que obsesionan da un paso hacia una narrativa más adulta, ambientada en la lluviosa Glasgow, donde la magia y el misterio se filtran en los pasillos de una universidad antigua. La historia sigue a Lucero Nieves, agente de la Corte de James —una institución que protege a la sociedad de las Artes Ocultas—, y a su nuevo socio Benedict Knight, un hombre que intenta dejar atrás su adicción a conjurar ilusiones.

El sistema mágico se divide en tres ramas: pócimas, ilusiones y alquimia, y cada hechizo tiene un costo físico o emocional. La inspiración central fue El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, aunque Calligaris decidió no hacer un retelling directo. “Nunca me terminó de convencer la idea de hacer un retelling, porque es un libro corto y siento que es perfecto así como está”, explicó en una entrevista con Infobae. Otra influencia declarada fue La novena casa de Bardugo: “Lo terminé de leer y dije: ‘Me encantaría poder escribir algo de este estilo’”. La novela es el primer volumen de una bilogía, y su segunda parte,mIlusiones que matan, ya está disponible para quienes quieran conocer el cierre de la historia de Lucero y Benedict.

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Academia Arcana — Elise Kova

Academia Arcana muestra a Clara Graysword en Ciudad Eclipse, donde el príncipe Kaelis la recluta para robar una carta del tarot al rey

Kova es autora bestseller del USA Today, oriunda de Florida, cuya novela Dragon Cursed alcanzó el primer puesto en la lista de The New York Times en su debut y Amazon MGM Studios adquirió los derechos para su adaptación cinematográfica. En Academia Arcana, la protagonista Clara Graysword sobrevive en los bajos fondos de Ciudad Eclipse gracias a robos, suerte y magia ilegal. Cuando uno de sus encargos sale mal, el enigmático príncipe Kaelis —director de la academia— le ofrece la libertad a cambio de ayudarlo a robar una carta del tarot al rey. Para mantenerla vigilada, la presenta ante todos como su prometida.

El sistema de magia está basado en el tarot: las cartas se entintan, se leen y se usan, y cada una representa un hechizo asociado a su significado. Kova explicó a Infobae que aprendió a leer el tarot a los siete u ocho años y que la idea del sistema mágico surgió antes que la ambientación en una academia. “Quería que quienes conocen el tarot disfrutaran los guiños, y quienes no, pudieran comprenderlo igual”, afirmó. El primer volumen es el inicio de una trilogía.

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Cuando fuimos monstruos — Jennifer Niven

Cuando fuimos monstruos reúne a ocho estudiantes en un curso de narrativa inmersiva de Meredith Graffan que pone a prueba sus límites

Niven es escritora, guionista y periodista nacida en Indiana en 1968, reconocida internacionalmente por All the Bright Places, adaptada al cine por Netflix en 2020. Estudió en la Universidad de Tufts y en el American Film Institute. En Cuando fuimos monstruos, ocho estudiantes son seleccionados para un prestigioso curso de narrativa inmersiva dictado por la enigmática actriz y escritora Meredith Graffan, cuyos métodos creativos son todo menos convencionales: saltar de acantilados al mar helado, caminar a ciegas entre el tráfico, revelar los secretos más oscuros de cada uno.

Aislados durante el invierno más crudo en una mansión antigua, a merced de una tutora que desafía sus límites, solo quienes no se quiebren verán de cerca su sueño. Cuando el grupo se reduce a la mitad, cuatro de ellos empiezan a sospechar que la historia que catapultó a Graffan a la fama —el asesinato de su mejor amiga— podría no ser como ella la cuenta. La novela está recomendada a partir de los 15 años y combina el thriller psicológico con la pregunta sobre hasta dónde puede llegar la ambición artística.

Babel — R.F. Kuang

Babel sitúa su dark academia en una Oxford alternativa de 1828, donde la traducción mágica con plata sostiene el poder colonial británico

Kuang es autora estadounidense de origen chino y académica que publicó Babel en 2022 como una de las propuestas más ambiciosas del dark academia en la última década. La novela está ambientada en una versión alternativa de la Oxford de 1828, donde la magia se activa a través de barras de plata grabadas con pares de palabras en distintos idiomas que capturan lo que se pierde en la traducción. Ese poder sostiene la supremacía colonial del Imperio Británico.

La historia sigue a Robin Swift, un huérfano de Cantón llevado a Londres por un profesor de Oxford para ser entrenado en latín, griego antiguo y chino, y admitido en el Real Instituto de Traducción, conocido como Babel. Allí forma un grupo con Ramy, de Calcuta; Victoire, de Haití; y Letty, una inglesa hija de un almirante. A medida que avanzan en sus estudios, los cuatro comprenden que su trabajo académico sostiene el mismo sistema imperial que los explota.