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El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

La diseñadora gráfica Irene Hernández ha comparado una de las imágenes más comentadas de la final entre España y Argentina con una pintura de hace más de 500 años

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El sorprendente parecido entre este cuadro de El Bosco y la final del Mundial (Imagen de Reuters/James Lang)
El sorprendente parecido entre este cuadro de El Bosco y la final del Mundial (Imagen de Reuters/James Lang)

El literato Oscar Wilde defendió en su ensayo La decadencia de las mentiras (1891) que “la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida”. Life imitates art, como se suele decir en redes. Para muestra, un botón. El Mundial 2026 que culminó el pasado domingo con la victoria de España ante Argentina, dejó numerosas imágenes para el recuerdo -para bien y para mal-, entre ellas por el comportamiento de la selección capitaneada por Leo Messi, que fue tachada de “antideportiva”, debido a las agresiones que cometieron varios futbolistas a algunos jugadores españoles.

Si la vida imita al arte o es al revés, que se lo pregunten a El Bosco. Hieronymus Bosch, el pintor nacido en 1450 en los actuales Países Bajos compuso al rededor de 1500 el Tríptico de las Tentaciones de san Antonio, que hoy se conserva en el Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

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Firmado por el pintor neerlandés, el conjunto reúne los cuatro elementos —aire, tierra, agua y fuego— para construir “escenas y personajes horrendos” que giran en torno a uno de los temas más recurrentes de su producción: la lucha entre el bien y el mal, las tentaciones y la resistencia del ser humano frente al pecado.

Una escena dividida entre la calma y el caos

En el panel central, San Antonio aparece rodeado por un sinfín de figuras grotescas y episodios caóticos mientras permanece impasible, señalando a Cristo como símbolo de salvación. En esta imagen ha encontrado similitudes Irene Hernández, diseñadora gráfica especializada en branding, ilustración y fútbol, conocida en TikTok como @iren3st.

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Comparativa entre el panel central del Tríptico de las Tentaciones de san Antonio y la imagen viral del final del partido. (Montaje Infobae)
Comparativa entre el panel central del Tríptico de las Tentaciones de san Antonio y la imagen viral del final del partido. (Montaje Infobae)

“¿Qué diferencia hay entre este cuadro del Bosco y esta escena de la final del Mundial de 2026? Ninguna”, comienza afirmando en el vídeo que ha publicado en la plataforma. Hernández explica que sus semejanzas no residen únicamente en la disposición de los jugadores sobre el césped, sino en la manera en que la escena construye un relato visual. “Toda obra artística presenta personajes principales, secundarios y un fondo. Pero lo más importante es que todos representan simbolismos que van a construir la narrativa artística del cuadro”, explica antes de identificar a los protagonistas de la imagen.

A un extremo sitúa a Lamine Yamal, arrodillado sobre el césped con los brazos abiertos tras conquistar su primer Mundial con solo 19 años. “Para mí él representa la luz. Es la deidad de la obra. También representa la religión en forma de calma que confronta la tempestad a su alrededor”, sostiene. En el lado opuesto coloca a Nico Williams y Dani Olmo, fundidos en un abrazo y también de rodillas. “Representan el descanso después de la victoria o vencer en unas trincheras que parecía imposible hasta el minuto 105 y añadido”, añade.

La gente de Madrid se dirige a Colón para celebrar la victoria de la Selección en el Mundial

Es precisamente esa quietud en ambos extremos la que, según la diseñadora, hace todavía más evidente el contraste con el centro de la escena. Mientras los protagonistas permanecen inmóviles, alrededor comienza a desencadenarse el caos. “Cuando quitamos la mirada de estos dos puntos y observamos a su alrededor, detectamos el caos a punto de despertar a los que descansan”, resume. Ahí entran en juego los personajes secundarios, “que se convierten en los principales”: el encontronazo entre Leandro Paredes y Eric García, la intervención de Gavi para defender a su compañero o el choque previo entre Nahuel Molina y Rodri cuando este corría a celebrar el título.

Por consiguiente, la creadora de contenido defiende “una reacción” en Williams, que para ella representa “el despertar”. “Después del abrazo con Dani Olmo, levanta la cabeza, mira a su alrededor y se da cuenta de lo que está pasando. Va corriendo a separar a todos sus compañeros y Dani Olmo igual”, relata la creadora, que interpreta ese gesto como el punto de inflexión de toda la composición. “No sé si esta final estaba escrita, como todo el mundo anda diciendo, pero esta escena es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”, concluye en el vídeo.

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