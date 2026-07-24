España Cultura

La reflexión de Jorge Luis Borges sobre el español de España y Argentina: “Lo también español no es menos argentino que lo gauchesco”

Borges dejó escrita esta frase en El idioma de los argentinos, un ensayo publicado en 1928 a partir de una conferencia pronunciada un año antes

Guardar
Mariano Llinás estrena una monumental biografía de Borges en Venecia
“Biografía de Jorge Luis Borges” de Mariano Llinás se presenta en el Festival de Venecia (Crédito: GPS Audiovisual)

La obra del escritor argentino Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, Suiza, 1986) supuso un hito fundamental en el origen del postmodernismo literario. Su influencia 40 años después de su muerte es tal que su biografía llegará ahora a la Mostra Internacional de Cine de Venecia, tal y como se ha conocido este jueves.

Considerado uno de los autores más destacados del siglo XX, Borges analizó en profundidad la relación entre Argentina y España, y el papel del idioma en la conformación nacional. El autor de Ficciones y El Aleph, vivió en nuestro país de 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Entre sus múltiples textos sobre la identidad y el idioma, Borges escribió: “Lo también español no es menos argentino que lo gauchesco y a veces más: tan nuestra es la palabra llovizna como la palabra garúa, más nuestra es la de todos conocida palabra pozo que la dicción campera jagüel”.

PUBLICIDAD

Borges sostenía que el verdadero idioma de los argentinos no se encontraba en forzar posturas extremas, a las que él identifica como “influencias antagónicas”. Además, rechazaba tanto la obediencia estricta al “memorioso y problemático español de los diccionarios”, como la exageración de usar jerga callejera (a la que describe como una “jerigonza ocultadiza de los ladrones”) o preferir palabras gauchescas solo para intentar parecer distintos a España, lo cual consideraba una “norma engañosa” y un “pedantismo de nueva clase”.

“En resumen, el problema verbal (que es el literario, también) es de tal suerte que ninguna solución general o catolicón puede recetársele. Dentro de la comunidad del idioma (es decir, dentro de lo entendible: límite que está pared por medio de lo infinito y del que no podemos quejarnos honestamente) el deber de cada uno es dar con su voz”, apuntó.

PUBLICIDAD

El origen de la cita

El ensayo que da título al libro, fue originalmente una conferencia dictada en el Instituto Popular de Conferencias el 23 de septiembre de 1927, hasta que el año siguiente se publicó por primera vez. El libro no estuvo exento de polémica. Según recordó Redacción Rosario, hacia fines de los años veinte y comienzos de los treinta se desató un intenso debate en Argentina acerca de qué debía entenderse como una lengua verdaderamente nacional y cuál era su lugar en la literatura. Borges defendía que el “idioma de los argentinos” no era el español peninsular ni el lenguaje arrabalero, sino el habla criolla de los mayores, una materia verbal que debía nutrir una literatura genuina. A este planteo respondió años después Roberto Arlt, quien sostuvo que el verdadero idioma argentino era el que se hablaba en las calles y espacios populares urbanos, y que ese argot debía ser el sustrato de una literatura auténtica.

“Lo que para Borges remitía al espacio mayor de la pampa, para Arlt se circunscribía al espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires”, escribió el citado medio en 2018 y en ese contraste se reflejó una de las discusiones centrales sobre la identidad cultural y literaria del país.

Temas Relacionados

Frase del díaJose Luis BorgesEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la nueva comedia de Kira Miró y Salva Reina a la historia real de los agentes franceses que triunfaron en la NBA

Completan la selección un nuevo hit de terror o el reestreno de todo un clásico del estudio Ghibli

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la nueva comedia de Kira Miró y Salva Reina a la historia real de los agentes franceses que triunfaron en la NBA

La “mejor película de la historia” está basada en un relato de Stephen King y fue un fracaso en taquilla: “El mejor final de toda la industria del entretenimiento”

La historia protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman encontró el éxito años y desde 2008 lidera el Top 250 de IMDb

La “mejor película de la historia” está basada en un relato de Stephen King y fue un fracaso en taquilla: “El mejor final de toda la industria del entretenimiento”

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

La diseñadora gráfica Irene Hernández ha comparado una de las imágenes más comentadas de la final entre España y Argentina con una pintura de hace más de 500 años

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con Milei e Israel: “Nunca diría si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches”

El actor ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para aclarar las declaraciones que realizó en una entrevista con el medio ‘Zeteo’ tras la victoria de España

Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con Milei e Israel: “Nunca diría si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches”

La frase final de ‘La Odisea’ con la que Christopher Nolan conecta la obra de Homero con ‘Oppenheimer’ y el presente: “Todos nuestros errores volverán a ser olvidados”

El director ha confesado que ambas películas tratan los mismos temas, y una sentencia de Matt Damon en los últimos minutos de la adaptación del clásico revela ese mismo vínculo

La frase final de ‘La Odisea’ con la que Christopher Nolan conecta la obra de Homero con ‘Oppenheimer’ y el presente: “Todos nuestros errores volverán a ser olvidados”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

El PP irá de la mano con Junts en el Congreso hasta las elecciones de 2027: el fin judicial de la ley de amnistía “ayuda”

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos