La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 tiene fecha confirmada

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa con entrada gratuita.

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 ya tiene calendario confirmado: se realizará del jueves 8 al domingo 18 de octubre, con entrada gratuita, y volverá a tener como sede al Cultural Fontanarrosa, según anunciaron autoridades municipales y provinciales durante una conferencia el jueves 23 de julio.

La decisión de ubicarla en octubre respondió a una variable de agenda ciudadana: el intendente Pablo Javkin dijo que el objetivo es evitar que coincida con los Juegos Suramericanos para que el encuentro “pueda tener toda la trascendencia que merece”, y vinculó la edición con “una necesidad especial” de instalar un debate nacional sobre la protección de editoriales, librerías y diversidad cultural.

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En la presentación, Javkin encuadró la feria dentro de la cadena de valor local. Sostuvo que Rosario tiene “una cultura muy fuerte” en el rubro librero y editorial, y remarcó que ambos sectores avanzan “atados de la mano” porque la cadena del libro los incluye.

Federico Valentini, Susana Rueda, Pablo Javkin y Luciana Weiss participan en Rosario en la presentación de la Feria Internacional del Libro FIL ROS 2026.

La feria quedó articulada también con el calendario del propio espacio anfitrión. El intendente anticipó que octubre y noviembre mantendrán al Fontanarrosa “lleno de actividades” y agregó que a fin de noviembre el centro cultural celebrará la 2° edición del Festival Fontanarrosa.

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El anuncio oficial y el eje industrial: librerías, editoriales y diversidad cultural

Javkin planteó que la próxima edición apunta a sostener el perfil del evento: “Masiva, gratuita, abierta, diversa y plural como es nuestra feria”, dijo, y definió al encuentro como un espacio “con espíritu democrático” donde “circula la palabra escrita”.

Desde el gobierno provincial, la ministra de Cultura de Santa Fe Susana Rueda enmarcó el evento en una política pública de acceso: afirmó que lo que la provincia invierte en obra pública también se destina a consolidar “el derecho del acceso a la cultura” de santafesinos y santafesinas, y lo definió como “un contrapunto con lo que ocurre a nivel nacional”.

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Rueda explicitó el foco sectorial del apoyo: habló de “apoyar a la industria del libro, a los libreros y a las librerías, y a las editoriales”, y puso el acento en las editoriales independientes, que “la están pasando muy mal” y que tienen “mucho temor” ante un proyecto de derogación de una ley que, según dijo, “generaría un impacto muy fuerte en este sector”.

Selva Almada en la Feria del Libro de Rosario 2023.

En un tramo clave para entender la conversación pública que rodeó al evento, Rueda también dejó una definición de coordinación política: “Es un golazo poder articular siempre con la Municipalidad de Rosario” para sostener ese respaldo al ecosistema del libro.

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Fundación El Libro y el crecimiento del evento: “casi 8 años” de trabajo conjunto

La directora de Comunicación de Fundación El Libro Luciana Weiss ubicó el anuncio dentro de un proceso de continuidad: puso en valor el crecimiento del encuentro “después de casi 8 años de trabajar juntos, pandemia mediante", y afirmó que año a año las ferias “se superan en programación e iniciativa” en un predio que describió como “de nivel internacional”.

Weiss también llevó al escenario el debate normativo sobre la actividad librera. Dijo que la discusión por la ley de protección “es un tema nodal” que debe estar “en primera plana”, y lo conectó con la identidad del evento: afirmó que la “columna vertebral” de la feria son “los libreros y los editores”, con énfasis en los libreros independientes, tal como expresó la Fundación en su comunicado.

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Juan Sasturain y Ana María Shua en un homenaje a Fontanarrosa en 2022.

En esa misma intervención, la directiva subrayó el componente operativo de la organización: definió la feria como “un motivo de alegría” por el trabajo conjunto y destacó que los equipos “siempre están proponiendo nuevas ideas” y “van por más”.

Convocatorias, plazos y cupos: cómo presentar títulos

La programación pública comenzó a tomar forma con convocatorias y fechas de inscripción. Desde el jueves 23 de julio hasta el lunes 3 de agosto inclusive, autoras y autores independientes, librerías y editoriales con residencia en el departamento de Rosario pueden enviar su solicitud para presentar obras en “la Feria más convocante de la región”.

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La condición editorial para esa presentación establece una ventana de publicación precisa: las personas interesadas pueden postular un título publicado entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

En paralelo, quedó abierta otra convocatoria desde el jueves 23 de julio al viernes 21 de agosto, dirigida a publicaciones de la Editorial Municipal que ya integren el catálogo de la librería.

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Para esa instancia, el texto de la convocatoria fijó el marco de selección y stock: cada participante deberá elegir hasta 20 títulos de su catálogo, con cantidad de ejemplares por título a criterio del editor, aunque con un tope total por sello: el total de ejemplares de cada editorial no podrá superar los 100.

La inscripción a todas las convocatorias se habilitó de forma online. En la presentación realizada en el Fontanarrosa asistieron libreras, libreros y referentes de editoriales de la ciudad, y participaron también el secretario de Cultura y Educación municipal Federico Valentini y los subsecretarios Lucas de La Torre y Nicolás Charles, entre otros funcionarios municipales.

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