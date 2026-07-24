La escapada de Maru Botana y Sofía Solá a París: atardecer en el Sena y paseo por Notre Dame en familia

La cocinera dejó Barcelona para conocer junto a sus hijas la capital francesa (Video: Instagram)

Maru Botana viajó a Barcelona para visitar a su hija Sofía Solá, que se instaló en la ciudad condal para dar sus primeros pasos como modelo. El plan familiar tenía fecha de vencimiento, pero antes de volver a Buenos Aires, la cocinera aprovechó el fin de semana para subirse a un avión con dos de sus hijas y aterrizar en París.

El viaje arrancó con una selfie a bordo del avión. En la imagen aparecen las tres —Maru, Inés y Sofía— acomodadas en sus asientos, con el texto “¿A dónde vamos?” sobreimpreso en la foto. La pregunta era, claro, retórica: el destino ya estaba elegido y la capital francesa esperaba.

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Las primeras imágenes desde suelo parisino mostraron la ciudad en su versión más cotidiana. Un puerto fluvial con embarcaciones amarradas, la Columna de Julio recortada contra el cielo azul al fondo, y una de las hijas cruzando una calle con valija en mano, flanqueada por la arquitectura de piedra gris que define los bulevares de la ciudad.

Maru Botana, Sofía e Inés, dos de las hijas de la pastelera, viajaron a París en familia

Con el sol desenciendo en el horizonte, Sofía fotografío el Sena

La tarde fue ganando color sobre el río Sena. Botana se posicionó en uno de los puentes y capturó el atardecer desde ahí: el sol naranja hundiéndose detrás de los puentes, los reflejos sobre el agua, una barcaza deslizándose en el fondo. La story sonaba con “La vie en rose” en la versión de Zaz, una elección que no necesitaba explicación.

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Sofía registró la misma hora desde otro ángulo. En su cuenta publicó una toma desde los muelles de piedra: decenas de parisinos sentados al borde del río con la luz del atardecer tiñendo la escena de naranja, mientras un bateaux-mouche cargado de pasajeros avanzaba lentamente por el agua.

Después vino la selfie de Maru. De frente, con anteojos de marco rojo, el Sena y el atardecer detrás, sonriendo. En el margen izquierdo de la imagen asomaba lo que parece ser la Conciergerie, el antiguo palacio medieval que hoy funciona como tribunal. La foto condensó en un solo encuadre el estado de ánimo del día.

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Sofía también se fotografió en las calles de la ciudad, pero con otro tono. La imagen que publicó la mostraba con vestido rojo floreado y boina negra, con un café parisino de toldos rojos al fondo. El texto que eligió para acompañar la foto fue directo: “!!! sofia no es turista”. Una declaración de pertenencia de alguien que ya conoce la ciudad desde adentro.

El almuerzo que eligió la familia en su primer día en París

Musculosa cuadrille y boina fueron los elegidos de Solá

Con la luz dorada todavía presente, el grupo llegó a Notre-Dame de París. La cocinera filmó la fachada desde abajo, con el rosetón central y las torres gemelas ocupando todo el plano. La story llevaba de fondo “Notre Dame de Paris” de Edith Piaf, y la elección musical volvió a funcionar como epígrafe sonoro de lo que se veía.

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Para la cena, la elección fue Le Polidor, un restaurante del barrio latino ubicado en la Rue Monsieur-le-Prince que abrió sus puertas en 1845. La fachada de madera oscura, el arco de entrada y el cartel dorado con el nombre del local aparecieron en una de las stories de Maru antes de que comenzara la comida.

El lugar tiene historia propia. Por sus mesas pasaron Ernest Hemingway, Paul Verlaine, André Gide, James Joyce, Antonin Artaud y Jack Kerouac, entre otros. Y en 2011, Woody Allen lo eligió como locación de Medianoche en París: allí se filmó la escena en la que el protagonista Gil, interpretado por Owen Wilson, conoce al mismísimo Hemingway.

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Maru con el Sena de fondo posó feliz (Instagram)

La Torre Eiffel ilumina la noche parisina, mientras personas disfrutan en los jardines y dos ciclistas transitan por el sendero adyacente.

Sofía documentó la cena desde adentro. En su foto se ve la mesa de madera con servilletas a cuadros rojos y blancos, copas de vino tinto y un bowl con ensalada de queso de cabra y verduras, uno de los platos clásicos del bistró. Maru, en cambio, enfocó los postres: una crème caramel desmoldada con el caramelo líquido cubriéndola y una porción de tarte Tatin acompañada de crema, ambas etiquetadas con la ubicación “Le Polidor”. Para una cocinera de oficio, lo que decidió fotografiar dentro del restaurante dijo bastante.

Después de la cena, el recorrido nocturno continuó. La Église Saint-Étienne-du-Mont apareció en una de las últimas stories de Maru: la cúpula iluminada contra el cielo oscuro, la explanada adoquinada con grupos de personas dispersos. La música que acompañaba la imagen era “Quelqu’un m’a dit” de Carla Bruni, la canción que la ex primera dama francesa grabó en 2002 y que desde entonces quedó asociada a cierta melancolía parisina.

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El cierre de la noche llegó con la Torre Eiffel. La foto, tomada desde el Champ de Mars, la mostraba encendida en dorado contra el cielo negro, con el haz de luz giratorio proyectándose desde la cúspide. En primer plano, los jardines del parque, personas sentadas sobre el césped y una figura caminando por el sendero lateral con una bicicleta al lado. Con esa imagen, Maru Botana cerró su primer día en la capital francesa.