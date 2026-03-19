Cultura

Comienza la Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026, una celebración de la cultura del cómic

Hasta el domingo 22 en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, se desarrollan jornadas con muestras, charlas y la participación de figuras internacionales del género

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La Bienal de Historieta de
La Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026 reúne a referentes internacionales y locales, del 19 al 22 de marzo

Comenzó la Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026, que se realiza hasta el 22 de marzo con entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) y que tiene al reconocido José Muñoz, galardonado con el Grand Prix de Angoulême, como padrino institucional. El evento consolida a la capital argentina dentro del circuito internacional de festivales de historieta al congregar tanto a figuras locales de múltiples generaciones como a editores y referentes provenientes de Colombia, Francia, Reino Unido, Brasil, Japón y España. La programación completa está disponible en la web oficial del certamen, bienaldehistorietaba.org.

La estructura de la Bienal prevé cuatro jornadas que integran muestras, charlas, entrevistas y actividades participativas, permitiendo el cruce entre público general, fanáticos y profesionales de la industria del cómic. El evento recupera y resignifica experiencias históricas del sector, en particular el antecedente de la 1ª Bienal Mundial de la Historieta, realizada en 1968 en el Instituto Torcuato Di Tella, una cita recordada por reunir a artistas y estudiosos bajo el impulso de Oscar Masotta.

El programa de conversatorios reúne a algunas de las figuras actualmente más activas del escenario internacional: Daniel Jiménez, director del festival Entreviñetas (Colombia); Catherine Ferreyrolle, voz institucional francesa desde el Centro de Documentación e Investigación de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’image de Angoulême; Sam Arthur, editor del Reino Unido al frente de Nobrow Press y Flying Eye Books; Rodrigo Rosa, responsable de Figura Editora (Brasil); Kimura Akira, de la editorial japonesa Ichijinsha, y la crítica e investigadora española Elisa McCausland. En los paneles participarán, además, autores y editores argentinos como Tute, Alejandra Lunik y Mariana Ruiz Johnson.

El evento, con entrada libre
El evento, con entrada libre y gratuita hasta el 22 de marzo, se realiza en la Casa de la Cultura de Buenos Aires

La Casa de la Cultura, sede central

El Salón Dorado de la Casa de la Cultura será sede de entrevistas públicas, ponencias y mesas redondas, donde se abordarán desde los desafíos de las nuevas generaciones de creadores a los movimientos recientes del mercado editorial y la relación entre la historieta y otras disciplinas. La programación contempla el acceso directo del público al diálogo con profesionales, consolidando una plataforma para la co-producción y el intercambio regional y transatlántico.

Entre los nombres internacionales confirmados se encuentran especialistas y editores con alto nivel de actividad en el desarrollo de festivales, publicación independiente y circulación de obras en soportes impresos y digitales. Los referentes de Argentina compartirán escenario con expertos globales y con autores de la talla de Maitena, Cacho Mandrafina, Horacio Altuna, Quique Alcatena y Powerpaola, generando cruces generacionales y temáticos inéditos para la escena local. El evento incorpora, además, una sección profesional orientada a fortalecer la cadena de valor editorial, con espacios de formación, networking y talleres especialmente programados para fomentar el desarrollo de proyectos y su vinculación con mercados internacionales.

José Muñoz (centro, entre Tute
José Muñoz (centro, entre Tute y la ministra de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes),es el padrino institucional de la Bienal de Historieta de Buenos Aires

José Muñoz, padrino de la Bienal

La exposición central de la Bienal celebra la obra de José Muñoz, uno de los historietistas argentinos de mayor proyección global, y suma áreas dedicadas al historietista italoamericano Iván Brunetti (colaborador de The New Yorker y The New York Times), la creadora chilena Maliki, el editor y dibujante Eduardo Risso (responsable de Crack Bang Boom, Rosario) y el japonés Eldo Yoshimizu, artista de manga y artes visuales.

La Biblioteca Tomás Eloy Martínez, en planta baja de la sede, ha sido seleccionada para exhibir originales de la primera mitad del siglo XX, con piezas de Hugo Pratt, Alberto Breccia y José Luis Salinas. En simultáneo, los subsuelos del edificio albergan instalaciones audiovisuales que conectan la historieta contemporánea local y latinoamericana con áreas como los fanzines, la moda y las industrias creativas. El dispositivo expositivo y las actividades en vivo permiten a los asistentes observar la diversidad de estilos y técnicas en tiempo real.

[Fotos: prensa Cultura CABA]

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