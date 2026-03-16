Cultura

Una explosión de creatividad: 100 libros ilustrados desembarcan en el Centro Cultural Coreano

Desde el 18 de marzo, la muestra invita al público a descubrir lo mejor de la literatura infantil coreana con booktrailers, proyecciones y propuestas inmersivas

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La exposición 'Leer Corea' reúne
La exposición 'Leer Corea' reúne cien libros ilustrados coreanos reconocidos internacionalmente en el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires

La exposición Leer Corea: Recorrido por libros ilustrados abrirá sus puertas en el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo. La muestra, que integra el programa por el vigésimo aniversario de la institución y coincidirá con la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, permitirá acceder a cien libros ilustrados coreanos de reconocimiento internacional y a cincuenta reproducciones de ilustraciones originales pertenecientes a diecisiete títulos.

El recorrido presentará obras premiadas en certámenes como el Bologna Ragazzi y el Hans Christian Andersen. El público podrá conocer trabajos que abarcan desde la ilustración pictórica y gráfica hasta técnicas de collage y fotografía.

Entre los libros exhibidos destaca
Entre los libros exhibidos destaca el primer volumen ilustrado de Han Kang, nobel de literatura, con imágenes de Jin Tae-ram

Entre los títulos destacados figura La pequeña hada del trueno y la pequeña hada del relámpago, primer libro ilustrado de la autora Han Kang, galardonada con el Nobel en 2024, con imágenes de Jin Tae-ram. También se exhibirán Si quieres una manzana roja, de Jin Ju y Lee Ga-hee, ganador del Bologna Ragazzi 2025, y La historia de Mo, de Choi Yeon-ju, premiado en la edición 2024 del mismo certamen.

La propuesta incluye una experiencia de lectura expandida con proyecciones audiovisuales y recursos sonoros. Estas herramientas buscan mostrar cómo en los libros ilustrados coreanos el texto, la imagen y las onomatopeyas se articulan para construir relatos visuales. Además, se proyectarán videos que incorporan booktrailers y escenas de los propios libros, con el objetivo de transmitir la atmósfera y las emociones de las obras y facilitar la comprensión de las historias.

Se exhiben cincuenta ilustraciones originales
Se exhiben cincuenta ilustraciones originales pertenecientes a diecisiete títulos destacados de la literatura coreana contemporánea

La muestra contará con códigos QR que brindan información sobre derechos editoriales, destinados a acercar los títulos a editoriales locales e impulsar nuevas traducciones al español. La directora del Centro Cultural Coreano, Misuk Kim, expresó: “Más allá de exponer tan atractivo y distinguido material, buscamos presentar obras destacadas que aún no han sido distribuidas en el mercado local e impulsar activamente la exportación de derechos de los libros ilustrados coreanos y su traducción”. También señaló que esperan que la iniciativa ayude a fortalecer los intercambios entre la industria editorial coreana y argentina.

El recorrido incluye obras premiadas
El recorrido incluye obras premiadas en certámenes internacionales como el Bologna Ragazzi y el Hans Christian Andersen, referentes en libros ilustrados

La exhibición, organizada por el Centro Cultural Coreano, cuenta con la colaboración de la productora Korea Literature Translation Institute. La entrada será libre y gratuita, y el espacio permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17 horas en Maipú 972, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente y fotos: gentileza prensa del Centro Cultural Coreano.

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