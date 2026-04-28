Los conciertos gratuitos en Madrid por las Fiestas del Dos de Mayo: de Judeline a Alcalá Norte

(Latin Grammy 2025)

Madrid vivirá estos días la auténtica vida cañón, aquella que ha inmortalizado la banda Alcalá Norte y a la que rendirá homenaje con un más que esperado concierto este mismo 2 de mayo, uno de los colofones de una serie de días de fiesta en la capital. Las Fiestas del 2 de mayo de 2026 en la Comunidad de Madrid transforman la capital y sus alrededores en un escenario de celebraciones populares. Este año, el programa destaca por la inclusión de actividades gratuitas para todos los públicos, conciertos al aire libre y un espectáculo de drones sin precedentes.

El mes de mayo marca, como cada año, el inicio de los festejos madrileños más emblemáticos. El 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, se une al festivo nacional del 1 de mayo, Día del Trabajador, generando un fin de semana largo con una agenda cultural diversa. Las celebraciones recuerdan el levantamiento del pueblo madrileño en 1808 contra la ocupación francesa, un episodio inmortalizado en las pinturas de Francisco de Goya y que forma parte de la identidad local.

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El 2 de mayo conmemora el levantamiento que protagonizó el pueblo de Madrid en 1808 frente a las tropas napoleónicas. Este acontecimiento supuso el inicio de la Guerra de la Independencia española, marcando un punto de inflexión en la historia nacional. Cada año, la ciudad y la Comunidad de Madrid rinden homenaje a quienes participaron en aquellos sucesos, reviviendo la memoria colectiva con actividades culturales y recreativas. Durante esta semana, la capital se viste de fiesta y miles de personas acuden a los actos programados. El ambiente festivo se extiende por barrios y municipios, convirtiendo la efeméride en un evento de interés tanto para residentes como para visitantes.

Imagen de la banda Alcalá Norte

La música es uno de los pilares de las Fiestas del 2 de mayo. La explanada de Puente del Rey será, un año más, el escenario principal de los conciertos gratuitos, con acceso libre hasta completar aforo. El programa, confirmado por la Comunidad de Madrid, ofrece propuestas para todos los gustos desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. El jueves 30 de abril, la apertura corre a cargo de Berkana y los Seminuevos a las 20:00, seguidos por Lobos Negros a las 21:30. El viernes 1 de mayo, la jornada comienza a las 12:30 con la Gala de Zarzuela, interpretada por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). Más tarde, el público podrá disfrutar de Bely Basarte a las 19:30 y Judeline a las 21:30.

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El sábado 2 de mayo, la programación musical continúa con la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya a las 17:00, seguida de Arrabel a las 17:30. A las 18:00, se llevará a cabo una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo. Por la tarde, actuarán joseluis a las 19:30 y Acalá Norte a las 21:30. El domingo 3 de mayo, la mañana estará dedicada al Encuentro Nacional de Folclore, desde las 12:00 hasta las 15:30. Por la tarde, habrá un pasacalles con la Rondalla Santa Eulalia de Mos a las 19:30, y, para cerrar el fin de semana, la proyección de la película Rondallas a las 21:00.

Joseluis será uno de los artistas a descubrir en las fiestas del Dos de mayo

Mucho más que conciertos

La edición de este año incorpora una de las propuestas más innovadoras de las fiestas: un espectáculo aéreo con 1.000 drones. El evento se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 22:00 en el Parque de la Cuña Verde de Latina. Según la web de la Comunidad de Madrid, los drones crearán en el cielo “10 escenarios que representarán diferentes hechos y figuras características que conmemoran la celebración del 2 de Mayo, así como monumentos representativos de la región”. El espectáculo tendrá una duración de 12 minutos y se espera que sea uno de los momentos más concurridos del fin de semana. Además de los conciertos y el show de drones, el programa incluye representaciones teatrales, sesiones de música vermut y actividades culturales en espacios como el Centro Cultural Pilar Miró, la Puerta del Sol, y otras localizaciones emblemáticas. Estas propuestas buscan involucrar a públicos de todas las edades con opciones que abarcan desde el folclore tradicional hasta la música contemporánea.

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La programación se extiende más allá del centro de Madrid, alcanzando barrios y localidades como Moratalaz, Morata de Tajuña, Parla, Loeches y Aldea del Fresno. En todas estas ubicaciones, la entrada a los eventos es gratuita, aunque sujeta a la capacidad de los recintos. El objetivo de la Comunidad de Madrid es acercar la cultura y el entretenimiento a todos los rincones de la región, favoreciendo la participación ciudadana y el acceso democrático a la oferta cultural. El carácter gratuito de la mayoría de las actividades facilita que tanto madrileños como visitantes puedan disfrutar de la celebración, reforzando el sentido de pertenencia y la memoria histórica.

Durante las Fiestas del 2 de mayo, los asistentes también podrán participar en talleres, mercados temáticos y actividades infantiles. El ambiente festivo se complementa con la oferta gastronómica tradicional y la animación en las calles. Para quienes planeen asistir a los conciertos y espectáculos, se recomienda llegar con antelación, especialmente en los eventos de mayor afluencia como el espectáculo de drones y las actuaciones nocturnas en Puente del Rey. La Comunidad de Madrid recuerda la importancia de respetar las indicaciones de seguridad y aforo para garantizar el disfrute colectivo. Las Fiestas del 2 de mayo de 2026 se presentan como una cita ineludible en el calendario madrileño, combinando tradición, cultura y tecnología en una programación pensada para todos los públicos. La auténtica vida cañón, que diría Alcalá Norte.

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