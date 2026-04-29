Cultura

Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Carlos Pagni, Dolores Reyes y Martín Kohan protagonizan lo mejor de la Feria del Libro esta semana

La programación del miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de mayo contiene una amplia variedad de propuestas, con actividades para todos los públicos y gustos. Aquí, una selección de recomendaciones

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El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada
Feria del Libro de Buenos Aires: agenda destacada hasta el viernes (Fundación El Libro)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires esta en todo su esplendor. Cada día sorprende con una programación diversa que abarca desde presentaciones de libros y homenajes hasta talleres para toda la familia: propuestas para lectores de todas las edades, con figuras destacadas del ámbito literario y cultural.

Desde hoy hasta el viernes, que es feriado, Día del Trabajador, el predio de La Rural recibirá a quienes busquen participar en actividades vinculadas con la creatividad y la literatura, para todos los públicos, desde charlas temáticas hasta mesas de debate sobre actualidad cultural e histórica.

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Miércoles 29 de abril

La jornada comienza a las 16.00 con la presentación de Elisa Carricajo, quien debuta como autora con Esto también es Tarot. La actriz y escritora explora el tarot como lenguaje y herramienta artística, acompañada por el director de cine Mariano Llinás. El encuentro, organizado por Hijas de Kore editoras, propone una mirada contemporánea sobre los arcanos, con referencias a la cultura pop y la experiencia personal.

Pabellón interior con alfombra roja. Stand blanco iluminado con letras "PERÚ", exhibiendo libros. Varias personas caminan y observan los productos
Desde hoy hasta el 1 de mayo La Rural se llena de escritores y lectores con una amplia variedad de propuestas: actividades para todos los públicos y gustos literarios. A continuación, una selección de las más destacadas (Prensa delegación de Perú)

A las 17.30, el ciclo “Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina” abre su primera mesa bajo el título Cómo se leía lo que no se podía leer, con la participación de María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo, coordinados por Débora Campos. El debate se centra en la censura, la circulación clandestina y las comunidades lectoras en tiempos de prohibición.

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En paralelo, la charla Sexo, enfermedad y ciudadanía: cien años de respuestas sanitarias en Argentina reúne a Carolina Biernat, Marta Dillon y Matías Muñoz bajo la coordinación de Lucas Fauno. El análisis gira en torno a tres libros clave que abordan el tratamiento social y estatal de las enfermedades vinculadas a la sexualidad.

Desde las 18.00, el foco se traslada a la relación entre literatura y pensamiento crítico. El panel Literatura y filosofía para no arruinar el mundo (ni el libro) convoca a Silvina Palmiero, Andrea Miranda, Albertina Villanueva, Florencia Serpentini y Diana Fookes, quienes reflexionan sobre la práctica filosófica como herramienta vital para cuestionar y comprender el presente.

Leonardo Padura
Leonardo Padura

A las 19.00 se despliegan varias propuestas simultáneas. El ciclo sobre lecturas y escrituras continúa con la mesa Escribir en dictadura: el horror, la elusión, la memoria, integrada por Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff, bajo la coordinación de Ángel Berlanga. En la misma franja horaria, Leonardo Padura, Frank Báez y Claudia Neira Bermúdez, moderados por Claudia Piñeiro, analizan la diversidad de voces del Caribe y Centroamérica en la mesa El Caribe no es una sola historia.

Entre las propuestas en vivo, el ciclo Modo libro convoca a Eugenia Zicavo y Santiago Loza para una entrevista pública. La Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) presenta Palabra viva, con la participación de Graciela Aráoz, Hernán Invernizzi y Diana Maffía, coordinados por Silvia Montenegro, en una recopilación de textos de autores desaparecidos.

La programación del día incluye además el diálogo Mujer contra mujer, donde Barbi Recanati, Paula Maffía y María Wolff revisan la tradición y el presente de la canción lesbiana.

Entrevista con Claudia Piñeiro
Claudia Piñeiro

El cierre de la jornada, a las 20.30, está marcado por la presentación del libro Julio Grondona, una historia argentina, a cargo de Federico G. Polak y coordinada por Ezequiel Fernández Moores.

Jueves 30 de abril

La tarde del jueves inicia a las 16.00 con una propuesta pensada para adolescentes: Mónica Zwaig presenta la novela Avisale a mi mamá, un relato de ciencia ficción sobre la dictadura, entrevistada por Mora Caamaño Jara y con ilustraciones en vivo de Juan Pablo Dellacha. La actividad está organizada por Siglo XXI Editores y el CELS.

A las 17.00, el autor paraguayo Juan Ramírez Biedermann presenta Mango, un thriller metafísico y político, en diálogo con Enzo Maqueira y bajo la coordinación de Editorial Diotima. El escritor —también músico y director del festival Words & Sound en Asunción— reflexiona sobre los cruces entre literatura y música.

Media hora más tarde, Clara Obligado expone su novela Exilio, un testimonio de la experiencia de los exiliados argentinos en España durante la última dictadura. La presentación, coordinada por Silvina Friera, incluye la participación del ilustrador Agustín Comotto.

Clara Obligado
Clara Obligado

A las 17.30, el ciclo Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina examina la transición literaria de los años 90 y la crisis de 2001, con Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano bajo la coordinación de Patricia Kolesnicov.

Desde las 18.00, la charla Cuentos para leer en el aula propone un abordaje de la ESI en la secundaria a través de relatos de autores argentinos incluidos en la antología Cuentos para trabajar en el aula, editada por Sudestada. Participan Dolores Reyes, Nina Ferrari, Juan Solá, Walter Lezcano, Natalia Bericat y Guido Chapedi.

A las 18.30, Tamara Tenenbaum, Maia Debowicz y Roberto Chuit Roganovich dialogan en El espejo roto: belleza y body horror, una charla organizada por MUBI sobre los cuerpos y la relectura de los cuentos clásicos desde el cine de horror contemporáneo.

Las actividades de las 19.00 incluyen la mesa Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura, con Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio; y la mesa La tierra habla: literatura, memoria y justicia, con Dolores Reyes y coordinación de Fabiana Scherer.

A las 20.00, periodistas del portal ESTO ES NOTAFacundo Arroyo, Cecilia Díaz, Pablo Díaz Marenghi— debaten sobre el periodismo musical actual, con muestra de coberturas y cierre musical de Antonella Restucci.

La jornada concluye a las 20.30 con el panel Mujeres y poder: desafiando los sesgos de género, que explora barreras y tensiones en el liderazgo femenino, con Christian Asinelli, Florencia Freijo y Carolina Barone, coordinados por Susana Edjang.

Captura – MARTÍN KOHAN – Infobae en Vivo
Martín Kohan

Viernes 1 de mayo

El feriado del Día del Trabajador abre a las 14.30 con la presentación de Bernardo Stamateas y su libro Narcisitas, en Julio Cortázar · Pabellón Amarillo.

A las 16.00, Felipe Pigna conversa con Flavia Pitella y presenta 76, su último libro. En el mismo horario, Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan abren el debate sobre la depresión y las emociones negativas en la charla ¿Qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla?, organizada por Siglo XXI Editores.

A las 16.30, la charla Más allá del reflejo explora la identidad en la literatura juvenil, con Ivanna Romanelli y Nicolás Manzur bajo la coordinación de Ediciones Fey.

A las 17.30, la mesa ¡Invasión! Estrategias de superviviencia en la literatura argentina, reúne a Juan Mattio, Robi Chuit Roganovich y Milagros Porta bajo la organización de Caja Negra.

A partir de las 19.00, varias propuestas en simultáneo: el ciclo Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy convoca a Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti, coordinados por Lala Toutonian; mientras que Leonardo Padura presenta Morir en la Arena en la sala Victoria Ocampo.

A la misma hora, el panel Mesa debates a 50 años del golpe de estado reúne a Diego Sztulwark, Claudia Cesaroni, Hérnan Brienza y Alejandro Horowicz, coordinados por Paula Bistagnino. En paralelo, se presenta el libro Efecto Mariposa con Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Rio de Saramago y Carlos Pagni.

Vista trasera de un orador frente a una sala repleta de personas sentadas, observando y escuchando atentamente. Hay grandes ventanales al fondo
(Fundación El Libro )

A las 20.00, la charla sobre periodismo musical y redes sociales, organizada por Hule Distribuidora, contará nuevamente con los periodistas de ESTO ES NOTA y el cierre musical de Antonella Restucci.

El cierre del viernes trae tres propuestas en paralelo a las 20.30: la mesa Escrituras en tránsito: lengua, exilio y pertenencia, con Fernanda García Lao, Clara Obligado y Santiago Loza; la presentación de David Toscana con la novela El ejército ciego, ganadora del Premio Alfaguara 2026; y la conferencia magistral 50 años del oficio de crear y vender libros, a cargo de Guillermo Schavelzon.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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