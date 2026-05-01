Tip de ortografía del día: tilde en monosílabos prefijados: superyó, megaplán..

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Palabras monosílabas como plan , gas , bien o yo no llevan tilde , pero se acentúan ortográficamente si se les añade un prefijo, pues dejan de ser monosílabas y se convierten en agudas terminadas en -⁠n , -⁠s o vocal: megaplán , antigás , superbién , superyó …

Sin embargo, en los medios de comunicación es habitual encontrar frases como «Este inesperado país europeo arranca el megaplan hidroeléctrico tras 55 años de espera», «Le incautaron armas y cascos antigas» o «Superfan de Inglaterra espera vender una casa para financiar sus vacaciones del Mundial».

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Tal como señala la Ortografía de la lengua española , las palabras monosílabas no se acentúan , salvo en los casos de tilde diacrítica. No obstante, cuando estas voces van precedidas de un prefijo , pasan a tener más de una sílaba y son agudas, por lo que llevan tilde si acaban en -⁠n , -⁠s o vocal. Así, a partir de plan , gas , yo , fan , bien o pie , se crean megaplán , antigás , biogás , superyó , superfán , superbién o traspié .

Este criterio es consecuente con las normas generales de acentuación ortográfica , las cuales se aplican sobre el conjunto de la palabra , con independencia de que se añadan prefijos ( uso > reúso ) o pronombres enclíticos ( acabó > acabose ).

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Por tanto, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir «Este inesperado país europeo arranca el megaplán hidroeléctrico tras 55 años de espera», «Le incautaron armas y cascos antigás» y «Superfán de Inglaterra espera vender una casa para financiar sus vacaciones del Mundial».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

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Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.