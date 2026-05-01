Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del viernes 1 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue reuniendo a lectores, autores y editoriales en su 50° edición, que se desarrolla en el predio de La Rural, en Palermo, hasta el lunes 11 de mayo. Este viernes 1 de mayo, la feria ofrecerá una programación especial, con actividades para todas las edades, presentaciones de libros y la participación de invitados nacionales e internacionales, en una jornada que coincide con el feriado por el Día del Trabajador.
Durante el 1 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de charlas con escritores, talleres literarios, homenajes y espectáculos, además de acceder a las exposiciones temáticas y recorrer los stands de editoriales. Destacan la presencia de J.M. Coetzee y Mo Yan, premios Nobel de Literatura, y la programación vinculada a la delegación de Perú, país invitado de honor en esta edición aniversario.
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Toda la programación de la Feria del Libro el viernes 1 de mayo
13:30 h
Contaconmigocuentos por Lisi Amondarain. Cuentos para soñar en colores. Un encuentro para toda la familia donde los cuentos cobran vida a través de los títeres. Con la participación de Lisi Amondarain, este espectáculo de narración oral escénica unipersonal nos transporta a un mundo lleno de historias divertidas, juego e imaginación. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Lisi Amondarain
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Alas de Papel, ronda de cuentos y taller de arte. Belu nos propone un viaje a través de las alas imaginarias que llevan los libros, tramando la literatura con el arte. Los encuentros constan de dos momentos. El primero literario, con cuentos leídos, narrados y cantados. Y el segundo momento consiste en una propuesta de taller artístico. De 2 a 9 años.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Belén Costa; Roberto German Torres
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Apertura Oficial: 29° Encuentro Internacional de Narración oral “Cuenteros y cuentacuentos”. Homenaje a José Campanari. Conferencia Inaugural a cargo de José Campanari.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: José Campanari
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabes qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!
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- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.
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- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Romantic Day: universo Mar Petryk.
- Organiza: Grupo Planeta
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Bernardo Stamateas presenta “Narcisitas”.
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- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación de “Las runas contadas: historias reales del consultorio de una bruja”.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Eleonora Merighi
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Un Ensayo Para Mí”, de Georgina Sposetti. Como médica, paciente y emprendedora, Georgina nos inspira con su historia de vida: un relato esperanzador para muchos.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Georgina Sposetti y Connie Ansaldi
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Corré tus límites.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participa: Pablo Giesenow
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Nuevo libro de Santiago Speranza. Fiesta presentación.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Santiago Speranza
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
15:00 h
Fanfiction en papel: una iniciativa queer en Argentina. Lila Negra, compiladora del libro Fanfiction argentino vol. 1 (Ojo de loca, 2025), dialoga con autorxs LGBT+ que se animaron a publicar sus fanfics en papel. ¿Hay espacio para este género en el mercado editorial argentino?
- Organiza: Ojo de loca
- Participa: Lila Negra, Alo Jezabel, Román Brutti, Joaquín Gallardo y Yanina Zorza
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Volver al futuro. Conversatorio en torno al proyecto económico de la dictadura: una pesadilla de la que aún no despertamos.
- Organiza: Editorial Madreselva
- Participa: Karina Forcinito, Corina Rodriguez Enriquez y Flora Partenio
- Coordina: Candelaria Botto
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Descubrí a Filomeno Malfatti, un perrito muy simpático y especial que vive aventuras junto a todos sus amigos en el pueblo de Buena Vista. Vení a escuchar la historia de: Filomeno Malfatti y las piedras movedizas, del sello Little Rex, y a realizar actividades de dibujo y coloreo. De 2 a 9 años. Modera: Fun Show Kids.
- Organiza: Ediciones Urano
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Cuentos de miedo y algo más. La cuentacuentos Alejandra Alliende contará cuentos del libro Miedo a la vuelta de la esquina y otros relatos llenos de sorpresas. De 5 a 12 años.
- Organiza: La Brujita de Papel
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Dark academia: cuando estudiar es muy peligroso. En estos claustros nunca vas a aburrirte, porque estarás aprendiendo cómo salvar tu vida... o atacar la de los demás.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Flor Núñez Graíño y Daiana de Lucca
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
15:30 h
Amores perros. Emma y Croqueta. Una propuesta para acercarnos, desde la literatura, a los perros de asistencia y su invalorable ayuda para acompañar a niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista). El taller se propone como un espacio de lectura, juego y reflexión en el que los chicos podrán disfrutar de una historia, conocer sobre los perros de asistencia, dibujar y compartir sus creaciones. De 2 a 12 años.
- Organiza: Editorial Nazhira
- Participa: Sol Silvestre; Paola de Gaudio
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Gloria V. Casañas presenta “El otoño del huemul”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Romantic Day: el libro antes que la peli.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Mar Petryk
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Inteligencia Artificial: el poder invisible”. Charla con el autor sobre cómo la Inteligencia Artificial interactúa en nuestro día a día.
- Organiza: Editorial Bärenhaus
- Participa: Matías Nahon, Nehuén Fariña
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Ojos ciegos: el arte no tiene frontera. ¿Qué ocurre cuando dejamos de depender de la vista para crear? En este taller experiencial, las y los participantes explorarán la pintura a ciegas para descubrir otras formas de percibir, imaginar y expresarse a través del arte. Una invitación a experimentar la creación desde los sentidos y repensar cómo nos relacionamos con la imagen.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Laura Ortega, Amanda Ochatto
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Felipe Pigna presenta su último libro, “76”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Felipe Pigna
- Coordina: Flavia Pitella
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
¿Qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla? ¿Por qué será que tendemos a rechazar las emociones negativas como si fueran tóxicas o como si expusieran nuestra falta de voluntad? Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan abren la caja negra de la depresión para que la escuchemos y le hagamos preguntas, para que dejemos de naturalizarla como un déficit individual, y aprendamos a escucharla, contrapelo del mandato de felicidad y rendimiento que nos impone la época.
- Organiza: Siglo XXI Editores
- Participa: Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
New adult argentino: la literatura juvenil crece y trata temas más fuertes o adultos, para no perderte con el correr del tiempo y que sigas con la lectura y tramas acordes con tu edad.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Ivana Kasper, Mila Kate y Anna K. Franco
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Rock & Pop en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Pista Central Exterior
- Pabellón: Exterior
La Génesis del ecosistema digital y el modelo de libro vivo. Marcos Pueyrredon dialoga con referentes del ecosistema digital para recorrer el origen y evolución del comercio electrónico hasta la actualidad.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Ecommerce Institute
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
16:30 h
Espectáculo de Narración Oral para Niños.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Valeria Rodríguez, Melina Pezzoto, Yesenia Montes (Perú)
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Espectáculo de Narración Oral para Adultos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Gustavo Trillo, Joaquín Ramos Achá, Cucha Del Aguila (Perú)
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Espectáculo de Narración Oral para Adultos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Catalina Figini, Lorena González Orellana, Mario Castillo (Perú)
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Iluminar la memoria. En este 2026 a 50 años del golpe, continuamos creyendo en un país con libre expresión, afecto y compromiso por nuestras infancias. Junto a Vera Veiga compartimos el espectáculo de narración en teatro de Kamishibai. Iluminar la memoria, recreando historias escritas por autoras mujeres argentinas. De 5 a 12 años.
- Organiza: La Juglaresa libros
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
¡PICA! Vení a divertirte y rascarte con Gaby Larralde. Actividad creativa y narración de la historia “¡PICA!”, a cargo de Gabriela Larralde. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
Narración “La abejita emprendedora”. Juegos y desafíos de la mano de Geraldine Ricau.
- Organiza: Hola Chicos
- Participa: Geraldine Ricau
- Sala: Biblioteca Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Cómo empezar a leer thriller y libros paranormales: Entre los géneros que vienen creciendo en los últimos años, estos tienen un lugar importante. Análisis y recomendación.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Noelia Liotti, Sol di Giorno y Delfina Garcia Lopresti
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
17:30 h
¿Qué pasa cuando alguien muere, pero no se va? ¿Qué sienten los espíritus? ¿Por qué algunos se quedan? ¿Y por qué, a veces, los sentimos tan cerca? Marcia Castillo nos revela historias reales, vividas y canalizadas en la presentación de Aloha.
- Organiza: Libella Editorial
- Participa: Marcia Castillo
- Coordina: Natalia Alterman
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Beta Suárez presenta “Roto”, su nueva novela.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Beta Suárez
- Coordina: Andy Clar
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de los libros “Lo que los chicos callan” y “Del no al sí”.
- Organiza: Editorial Bonum
- Participa: Maritchu Seitún, Sofía Chas y María Zysman
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Ilustrar la realidad: cómo pensar el mundo a través de la imagen. La ilustración no es solo un recurso visual, sino un modo de interpretar las complejidades del mundo contemporáneo. En esta conversación, dos de las mejores creadoras del género exploran cómo este lenguaje puede abordar temas como la migración, la memoria y la identidad, abriendo desde la imagen un espacio sensible y crítico para la reflexión.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Issa Watanabe y Yael Frankel
- Coordina: Daniel Roldán
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Ciclo de entrevistas “Entre nosotros” de la colección “100 años, 100 libros” de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Entrevista con dos autores/as de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos, enmarcada en el ciclo Entre nosotros.
- Organiza: Biblioteca Argentina para Ciegos
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Presentación de los libros “Cómo hacer el clic”, de Sofijobs, y “Pensar diferente”, de Pato Jebsen.
- Organiza: Ediciones Urano
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
¡Invasión! Estrategias de supervivencia en la literatura argentina. La historia de la ciencia ficción argentina está cruzada por el imaginario de las invasiones. En este territorio donde las realidades se acechan, los mundos se contaminan, las copias se sublevan contras sus originales Juan Mattio, Robi Chuit Roganovich y Milagros Porta se reúnen para pensar cómo siguen operando las trama de invasiones y estrategias de supervivencia que fundan, moldean y dirimen la historia de nuestro país, en general, y la tradición de nuestra literatura, en particular.
- Organiza: Caja Negra
- Participa: Roberto Chuit Roganovich, Milagros Porta y Juan Mattio
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
18:00 h
ESI: un abordaje desde la literatura. Taller sobre los cinco ejes de la ESI para pensarla como proyecto de justicia. Propone herramientas y lecturas para inspirar proyectos áulicos, abrir mundos posibles y entender la literatura como motor de transformación social.
- Organiza: La Juglaresa libros
- Participa: Mariela Padula
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
¡1, 2, 3... Perú! Un viaje de papel por Costa, Sierra y Selva. Una experiencia de narración oral escénica que invita al público a cruzar las fronteras de la geografía peruana a través del poder de los libros. La autora Kari de la Vega da vida a sus propios cuentos en un recorrido que inicia en una vieja hacienda costeña y culmina en lo más profundo de la Amazonía, rescatando mitos, leyendas y valores de unión y supervivencia. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Karina la Vega Sarmiento
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.
- Organiza: Catapulta
- Participa: Nanucuentos
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Presentación del primer sello editorial del ecosistema digital. Marcos Pueyrredon y Tanita Miguel presentan el sello editorial del eCommerce Institute, una propuesta pionera enfocada en el ecosistema digital. Un espacio que redefine la producción de contenidos a través del modelo de libro vivo, integrando inteligencia artificial en el proceso editorial y en la experiencia de lectura.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Ecommerce Institute
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
18:30 h
Aprendiendo entre robots. Muestra interactiva para aprender, jugar y entretenerse.
- Organiza: Club de Robótica-Facultad de Ingeniería-UBA
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa II. Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti, Luis Sagasti
- Coordina: Lala Toutonian
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Leonardo Padura presenta “Morir en la Arena” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Leonardo Padura
- Coordina: Patricia Kolesnicov
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Mesa debates a 50 años del golpe de estado.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Diego Sztulwark, Claudia Cesaroni, Hérnan Brienza y Alejandro Horowicz
- Coordina: Paula Bistagnino
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Lulu Scarpa presenta “Chef privada”.
- Organiza: VR Editoras
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Romantic Day parte 2.
- Organiza: Grupo Planeta
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro “No culpes a tu peso. La guía para encender tu metabolismo y optimizar tu salud”.
- Organiza: Punto de Encuentro
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Presentación del libro “Efecto Mariposa”. ¿Hay un orden detrás del caos?
- Organiza: SADE
- Participa: Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Rio de Saramago y Carlos Pagni
- Coordina: Jorge Argüello
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Se presentarán los proyectos más importantes del catálogo de Sofía, casa editorial y la trayectoria editorial de Sebastian Porrini.
- Organiza: Sofía, casa editorial
- Participa: Sebastian Porrini y Diego Ortega
- Coordina: Cecilia Viola y Nicolás Rosano
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Beltrán Briones presenta “El método Briones”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Fiesta es una editorial nueva que existe desde siempre, presenta “Nunca fui de esas chicas con suerte”, la primera novela de la poeta Malena Saito y el quinto libro de poesía de Federico de la Riva, “Intimidad”. La lectura y conversación con los autores desborda en una experiencia performática para sumergirse en los climas y las tensiones de los textos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Malena Saito, Federico de la Riva, Francisco Noriega, Mora Monteleone, Clara Cecilia Pusarelli, Rodrigo Agustín Espinel y Constanza Casagrande
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Alas de Papel, ronda de cuentos y taller de arte. Belu nos propone un viaje a través de las alas imaginarias que llevan los libros, tramando la literatura con el arte. Los encuentros constan de dos momentos. El primero literario, con cuentos leídos, narrados y cantados. Y el segundo momento consiste en una propuesta de taller artístico. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Belén Costa; Roberto German Torres
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Descubrí “El Principito”, el clásico de Saint-Exupéry, en una nueva versión, con una tapa que brilla en la oscuridad, tipografía adecuada para todo tipo de lectores, incluidas personas con dislexia, y con actividades para la familia. De 9 a 12 años.
- Organiza: Ediciones Urano
- Coordina: Fun Show Kids
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Gabriela Borrelli Azara llega a Orgullo y Prejuicio con un recital de poemas. Un recorrido por textos atravesados por el deseo, el humor y la intensidad, en una experiencia que combina literatura y la más exquisita oralidad.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Gabriela Borrelli Azara
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Tsunami de contenidos en redes. Todos iguales y muy pocos con pretensión de profundidad. ¿Qué pasa con la escritura en tiempos de algoritmos y dopamina? Periodistas del portal ESTO ES NOTA debaten sobre el presente y futuro del periodismo musical. Cierre musical: Antonella Restucci.
- Organiza: Hule Distribuidora
- Participa: Facundo Arroyo, Cecilia Díaz, Pablo Díaz Marenghi
- Coordina: Lala Toutonian
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Game of Tropes: a través de la charla y actividades con el público, se hará un recorrido lúdico por los clichés, arquetipos y recursos narrativos que atraviesan la literatura universal. Desde el héroe elegido hasta el giro inesperado, exploraremos cómo los “tropes” funcionan como piezas de un tablero narrativo que los autores despliegan para atrapar a sus lectores.
- Organiza: Ediciones Fey
- Participa: Paula Toro, Nicolas Manzur, Ivanna Romanelli y Maggie London
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
20:30 h
Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa III. Escrituras en tránsito: lengua, exilio y pertenencia.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Fernanda García Lao, Clara Obligado, Santiago Loza
- Coordina: Débora Campos
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Camila Zanelli presenta “Confiá, Camila, confiá”. A través de un relato honesto, la autora nos invita a desarmar mandatos, habitar el miedo sin parálisis y escuchar lo que el cuerpo intenta decirnos.
- Organiza: Libella Editorial
- Participa: Camila Zanelli
- Coordina: Natalia Alterman
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
David Toscana presenta El ejército ciego, ganadora del Premio Alfaguara 2026.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa V. Guillermo Schavelzon, conferencia magistral: “50 años del oficio de crear y vender libros”.
- Organiza: Fundación El Libro y Acción Cultural Española (AC/E)
- Participa: Guillermo Schavelzon
- Coordina: Verónica Abdala
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Mikel Santiago presenta “La chica de lago”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Lucía del Espejo... Testimonios de una piel. Unipersonal escénico transdisciplinario que combina teatro, danza y multimedia para contar una historia íntima atravesada por la experiencia de mujeres afectadas por la violencia, invitando a la reflexión colectiva.
- Organiza: Perú, País invitado de Honor
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Espectáculo por el Día de Armenia en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Centro Armenio
- Participa: Colectividad armenia
- Coordina: Centro Armenio
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
El valor de las entradas y cómo comprarlas
Para el viernes 1 de mayo, considerado día feriado, el valor de la entrada general es de $12.000. Los boletos pueden adquirirse en las boleterías del predio o a través de la web oficial de la Feria del Libro. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable como crédito en la compra de ejemplares en los stands de librerías adheridas dentro de la feria. Además, las editoriales entregan vales y descuentos adicionales con cada compra, lo que permite acceder a una mayor variedad de títulos con beneficios exclusivos.
La Fundación El Libro, organizadora del evento, reiteró que el precio de las entradas se ajustó para mantener la accesibilidad del público en fechas clave como el 1 de mayo, donde se espera una concurrencia masiva.
Quiénes tienen descuentos
El ingreso a la feria es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad y un acompañante (con certificado correspondiente), docentes de todos los niveles educativos (presentando recibo de sueldo o comprobante) y quienes cuenten con el Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En días hábiles, estudiantes, jubilados y pensionados pueden acceder sin costo presentando la documentación requerida; sin embargo, el 1 de mayo, al ser feriado, no se aplican estos beneficios para estudiantes y jubilados.
El viernes 1 de mayo se mantienen vigentes los beneficios para los grupos mencionados (menores, personas con discapacidad, docentes y Pase Cultural), así como promociones especiales dentro del predio y espectáculos incluidos con la entrada general.
Horarios
El viernes 1 de mayo, la Feria del Libro abrirá sus puertas en el predio de La Rural de Palermo de 13 a 22 horas. Durante toda la jornada, el público podrá participar de presentaciones de libros, paneles temáticos, talleres y homenajes, además de recorrer las principales exposiciones y actividades interactivas. La programación detallada puede consultarse en el sitio web oficial, donde se actualizan diariamente los horarios y las novedades de cada evento.
Con una propuesta que combina celebración, reflexión y diversidad cultural, la feria del 1 de mayo se presenta como una oportunidad para disfrutar de la literatura y el intercambio con referentes del ámbito nacional e internacional.
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