Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del viernes 1 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires refuerza su compromiso con la accesibilidad, los descuentos y promociones dentro del predio durante el evento especial del Día del Trabajador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue reuniendo a lectores, autores y editoriales en su 50° edición, que se desarrolla en el predio de La Rural, en Palermo, hasta el lunes 11 de mayo. Este viernes 1 de mayo, la feria ofrecerá una programación especial, con actividades para todas las edades, presentaciones de libros y la participación de invitados nacionales e internacionales, en una jornada que coincide con el feriado por el Día del Trabajador.

Durante el 1 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de charlas con escritores, talleres literarios, homenajes y espectáculos, además de acceder a las exposiciones temáticas y recorrer los stands de editoriales. Destacan la presencia de J.M. Coetzee y Mo Yan, premios Nobel de Literatura, y la programación vinculada a la delegación de Perú, país invitado de honor en esta edición aniversario.

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50ª edición en La Rural hasta el 11 de mayo con actividades para todo público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda la programación de la Feria del Libro el viernes 1 de mayo

13:30 h

Contaconmigocuentos por Lisi Amondarain. Cuentos para soñar en colores. Un encuentro para toda la familia donde los cuentos cobran vida a través de los títeres. Con la participación de Lisi Amondarain, este espectáculo de narración oral escénica unipersonal nos transporta a un mundo lleno de historias divertidas, juego e imaginación. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Lisi Amondarain

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Alas de Papel, ronda de cuentos y taller de arte. Belu nos propone un viaje a través de las alas imaginarias que llevan los libros, tramando la literatura con el arte. Los encuentros constan de dos momentos. El primero literario, con cuentos leídos, narrados y cantados. Y el segundo momento consiste en una propuesta de taller artístico. De 2 a 9 años.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Belén Costa; Roberto German Torres

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

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Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

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Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Apertura Oficial: 29° Encuentro Internacional de Narración oral “Cuenteros y cuentacuentos”. Homenaje a José Campanari. Conferencia Inaugural a cargo de José Campanari.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: José Campanari

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabes qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

14:30 h

Romantic Day: universo Mar Petryk.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Bernardo Stamateas presenta “Narcisitas”.

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Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

La delegación de Perú encabeza las actividades internacionales como país invitado de honor en la edición aniversario de la Feria del Libro - (Seba Motta - Fundación El Libro)

Presentación de “Las runas contadas: historias reales del consultorio de una bruja”.

Organiza: VR Editoras

Participa: Eleonora Merighi

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Un Ensayo Para Mí”, de Georgina Sposetti. Como médica, paciente y emprendedora, Georgina nos inspira con su historia de vida: un relato esperanzador para muchos.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Georgina Sposetti y Connie Ansaldi

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Corré tus límites.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Pablo Giesenow

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Nuevo libro de Santiago Speranza. Fiesta presentación.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Santiago Speranza

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

15:00 h

Fanfiction en papel: una iniciativa queer en Argentina. Lila Negra, compiladora del libro Fanfiction argentino vol. 1 (Ojo de loca, 2025), dialoga con autorxs LGBT+ que se animaron a publicar sus fanfics en papel. ¿Hay espacio para este género en el mercado editorial argentino?

Organiza: Ojo de loca

Participa: Lila Negra, Alo Jezabel, Román Brutti, Joaquín Gallardo y Yanina Zorza

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Volver al futuro. Conversatorio en torno al proyecto económico de la dictadura: una pesadilla de la que aún no despertamos.

Organiza: Editorial Madreselva

Participa: Karina Forcinito, Corina Rodriguez Enriquez y Flora Partenio

Coordina: Candelaria Botto

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Descubrí a Filomeno Malfatti, un perrito muy simpático y especial que vive aventuras junto a todos sus amigos en el pueblo de Buena Vista. Vení a escuchar la historia de: Filomeno Malfatti y las piedras movedizas, del sello Little Rex, y a realizar actividades de dibujo y coloreo. De 2 a 9 años. Modera: Fun Show Kids.

Organiza: Ediciones Urano

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Cuentos de miedo y algo más. La cuentacuentos Alejandra Alliende contará cuentos del libro Miedo a la vuelta de la esquina y otros relatos llenos de sorpresas. De 5 a 12 años.

Organiza: La Brujita de Papel

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Dark academia: cuando estudiar es muy peligroso. En estos claustros nunca vas a aburrirte, porque estarás aprendiendo cómo salvar tu vida... o atacar la de los demás.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Núñez Graíño y Daiana de Lucca

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

15:30 h

Amores perros. Emma y Croqueta. Una propuesta para acercarnos, desde la literatura, a los perros de asistencia y su invalorable ayuda para acompañar a niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista). El taller se propone como un espacio de lectura, juego y reflexión en el que los chicos podrán disfrutar de una historia, conocer sobre los perros de asistencia, dibujar y compartir sus creaciones. De 2 a 12 años.

Organiza: Editorial Nazhira

Participa: Sol Silvestre; Paola de Gaudio

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Gloria V. Casañas presenta “El otoño del huemul”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Romantic Day: el libro antes que la peli.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Mar Petryk

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Inteligencia Artificial: el poder invisible”. Charla con el autor sobre cómo la Inteligencia Artificial interactúa en nuestro día a día.

Organiza: Editorial Bärenhaus

Participa: Matías Nahon, Nehuén Fariña

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Numerosos peatones se congregan frente a la entrada de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor.

Ojos ciegos: el arte no tiene frontera. ¿Qué ocurre cuando dejamos de depender de la vista para crear? En este taller experiencial, las y los participantes explorarán la pintura a ciegas para descubrir otras formas de percibir, imaginar y expresarse a través del arte. Una invitación a experimentar la creación desde los sentidos y repensar cómo nos relacionamos con la imagen.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Laura Ortega, Amanda Ochatto

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Felipe Pigna presenta su último libro, “76”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Felipe Pigna

Coordina: Flavia Pitella

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

¿Qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla? ¿Por qué será que tendemos a rechazar las emociones negativas como si fueran tóxicas o como si expusieran nuestra falta de voluntad? Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan abren la caja negra de la depresión para que la escuchemos y le hagamos preguntas, para que dejemos de naturalizarla como un déficit individual, y aprendamos a escucharla, contrapelo del mandato de felicidad y rendimiento que nos impone la época.

Organiza: Siglo XXI Editores

Participa: Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

New adult argentino: la literatura juvenil crece y trata temas más fuertes o adultos, para no perderte con el correr del tiempo y que sigas con la lectura y tramas acordes con tu edad.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Ivana Kasper, Mila Kate y Anna K. Franco

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Rock & Pop en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

La Génesis del ecosistema digital y el modelo de libro vivo. Marcos Pueyrredon dialoga con referentes del ecosistema digital para recorrer el origen y evolución del comercio electrónico hasta la actualidad.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Ecommerce Institute

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

16:30 h

Espectáculo de Narración Oral para Niños.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Valeria Rodríguez, Melina Pezzoto, Yesenia Montes (Perú)

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Gustavo Trillo, Joaquín Ramos Achá, Cucha Del Aguila (Perú)

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Catalina Figini, Lorena González Orellana, Mario Castillo (Perú)

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Iluminar la memoria. En este 2026 a 50 años del golpe, continuamos creyendo en un país con libre expresión, afecto y compromiso por nuestras infancias. Junto a Vera Veiga compartimos el espectáculo de narración en teatro de Kamishibai. Iluminar la memoria, recreando historias escritas por autoras mujeres argentinas. De 5 a 12 años.

Organiza: La Juglaresa libros

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¡PICA! Vení a divertirte y rascarte con Gaby Larralde. Actividad creativa y narración de la historia “¡PICA!”, a cargo de Gabriela Larralde. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Narración “La abejita emprendedora”. Juegos y desafíos de la mano de Geraldine Ricau.

Organiza: Hola Chicos

Participa: Geraldine Ricau

Sala: Biblioteca Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Cómo empezar a leer thriller y libros paranormales: Entre los géneros que vienen creciendo en los últimos años, estos tienen un lugar importante. Análisis y recomendación.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Noelia Liotti, Sol di Giorno y Delfina Garcia Lopresti

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes registrados y beneficiarios del Pase Cultural acceden sin costo a la Feria del Libro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

17:30 h

¿Qué pasa cuando alguien muere, pero no se va? ¿Qué sienten los espíritus? ¿Por qué algunos se quedan? ¿Y por qué, a veces, los sentimos tan cerca? Marcia Castillo nos revela historias reales, vividas y canalizadas en la presentación de Aloha.

Organiza: Libella Editorial

Participa: Marcia Castillo

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Beta Suárez presenta “Roto”, su nueva novela.

Organiza: VR Editoras

Participa: Beta Suárez

Coordina: Andy Clar

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros “Lo que los chicos callan” y “Del no al sí”.

Organiza: Editorial Bonum

Participa: Maritchu Seitún, Sofía Chas y María Zysman

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Ilustrar la realidad: cómo pensar el mundo a través de la imagen. La ilustración no es solo un recurso visual, sino un modo de interpretar las complejidades del mundo contemporáneo. En esta conversación, dos de las mejores creadoras del género exploran cómo este lenguaje puede abordar temas como la migración, la memoria y la identidad, abriendo desde la imagen un espacio sensible y crítico para la reflexión.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Issa Watanabe y Yael Frankel

Coordina: Daniel Roldán

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Ciclo de entrevistas “Entre nosotros” de la colección “100 años, 100 libros” de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Entrevista con dos autores/as de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos, enmarcada en el ciclo Entre nosotros.

Organiza: Biblioteca Argentina para Ciegos

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación de los libros “Cómo hacer el clic”, de Sofijobs, y “Pensar diferente”, de Pato Jebsen.

Organiza: Ediciones Urano

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

¡Invasión! Estrategias de supervivencia en la literatura argentina. La historia de la ciencia ficción argentina está cruzada por el imaginario de las invasiones. En este territorio donde las realidades se acechan, los mundos se contaminan, las copias se sublevan contras sus originales Juan Mattio, Robi Chuit Roganovich y Milagros Porta se reúnen para pensar cómo siguen operando las trama de invasiones y estrategias de supervivencia que fundan, moldean y dirimen la historia de nuestro país, en general, y la tradición de nuestra literatura, en particular.

Organiza: Caja Negra

Participa: Roberto Chuit Roganovich, Milagros Porta y Juan Mattio

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

18:00 h

ESI: un abordaje desde la literatura. Taller sobre los cinco ejes de la ESI para pensarla como proyecto de justicia. Propone herramientas y lecturas para inspirar proyectos áulicos, abrir mundos posibles y entender la literatura como motor de transformación social.

Organiza: La Juglaresa libros

Participa: Mariela Padula

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

¡1, 2, 3... Perú! Un viaje de papel por Costa, Sierra y Selva. Una experiencia de narración oral escénica que invita al público a cruzar las fronteras de la geografía peruana a través del poder de los libros. La autora Kari de la Vega da vida a sus propios cuentos en un recorrido que inicia en una vieja hacienda costeña y culmina en lo más profundo de la Amazonía, rescatando mitos, leyendas y valores de unión y supervivencia. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Karina la Vega Sarmiento

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.

Organiza: Catapulta

Participa: Nanucuentos

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Presentación del primer sello editorial del ecosistema digital. Marcos Pueyrredon y Tanita Miguel presentan el sello editorial del eCommerce Institute, una propuesta pionera enfocada en el ecosistema digital. Un espacio que redefine la producción de contenidos a través del modelo de libro vivo, integrando inteligencia artificial en el proceso editorial y en la experiencia de lectura.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Ecommerce Institute

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

18:30 h

Aprendiendo entre robots. Muestra interactiva para aprender, jugar y entretenerse.

Organiza: Club de Robótica-Facultad de Ingeniería-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

El ingreso gratuito para estudiantes, jubilados y pensionados no aplica el 1 de mayo por la condición de feriado nacional - (Celeste Sawczuk)

19:00 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa II. Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti, Luis Sagasti

Coordina: Lala Toutonian

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Leonardo Padura presenta “Morir en la Arena” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Leonardo Padura

Coordina: Patricia Kolesnicov

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Mesa debates a 50 años del golpe de estado.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Diego Sztulwark, Claudia Cesaroni, Hérnan Brienza y Alejandro Horowicz

Coordina: Paula Bistagnino

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Lulu Scarpa presenta “Chef privada”.

Organiza: VR Editoras

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Romantic Day parte 2.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de libro “No culpes a tu peso. La guía para encender tu metabolismo y optimizar tu salud”.

Organiza: Punto de Encuentro

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Presentación del libro “Efecto Mariposa”. ¿Hay un orden detrás del caos?

Organiza: SADE

Participa: Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Rio de Saramago y Carlos Pagni

Coordina: Jorge Argüello

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Se presentarán los proyectos más importantes del catálogo de Sofía, casa editorial y la trayectoria editorial de Sebastian Porrini.

Organiza: Sofía, casa editorial

Participa: Sebastian Porrini y Diego Ortega

Coordina: Cecilia Viola y Nicolás Rosano

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Beltrán Briones presenta “El método Briones”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Fiesta es una editorial nueva que existe desde siempre, presenta “Nunca fui de esas chicas con suerte”, la primera novela de la poeta Malena Saito y el quinto libro de poesía de Federico de la Riva, “Intimidad”. La lectura y conversación con los autores desborda en una experiencia performática para sumergirse en los climas y las tensiones de los textos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Malena Saito, Federico de la Riva, Francisco Noriega, Mora Monteleone, Clara Cecilia Pusarelli, Rodrigo Agustín Espinel y Constanza Casagrande

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:30 h

Alas de Papel, ronda de cuentos y taller de arte. Belu nos propone un viaje a través de las alas imaginarias que llevan los libros, tramando la literatura con el arte. Los encuentros constan de dos momentos. El primero literario, con cuentos leídos, narrados y cantados. Y el segundo momento consiste en una propuesta de taller artístico. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Belén Costa; Roberto German Torres

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Descubrí “El Principito”, el clásico de Saint-Exupéry, en una nueva versión, con una tapa que brilla en la oscuridad, tipografía adecuada para todo tipo de lectores, incluidas personas con dislexia, y con actividades para la familia. De 9 a 12 años.

Organiza: Ediciones Urano

Coordina: Fun Show Kids

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El horario de la Feria del Libro el viernes 1 de mayo será de 13 a 22 horas, con una agenda diversa de eventos y espectáculos incluidos en la entrada - (Seba Motta - Fundación El Libro)

20:00 h

Gabriela Borrelli Azara llega a Orgullo y Prejuicio con un recital de poemas. Un recorrido por textos atravesados por el deseo, el humor y la intensidad, en una experiencia que combina literatura y la más exquisita oralidad.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Gabriela Borrelli Azara

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Tsunami de contenidos en redes. Todos iguales y muy pocos con pretensión de profundidad. ¿Qué pasa con la escritura en tiempos de algoritmos y dopamina? Periodistas del portal ESTO ES NOTA debaten sobre el presente y futuro del periodismo musical. Cierre musical: Antonella Restucci.

Organiza: Hule Distribuidora

Participa: Facundo Arroyo, Cecilia Díaz, Pablo Díaz Marenghi

Coordina: Lala Toutonian

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Game of Tropes: a través de la charla y actividades con el público, se hará un recorrido lúdico por los clichés, arquetipos y recursos narrativos que atraviesan la literatura universal. Desde el héroe elegido hasta el giro inesperado, exploraremos cómo los “tropes” funcionan como piezas de un tablero narrativo que los autores despliegan para atrapar a sus lectores.

Organiza: Ediciones Fey

Participa: Paula Toro, Nicolas Manzur, Ivanna Romanelli y Maggie London

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

20:30 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa III. Escrituras en tránsito: lengua, exilio y pertenencia.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fernanda García Lao, Clara Obligado, Santiago Loza

Coordina: Débora Campos

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Camila Zanelli presenta “Confiá, Camila, confiá”. A través de un relato honesto, la autora nos invita a desarmar mandatos, habitar el miedo sin parálisis y escuchar lo que el cuerpo intenta decirnos.

Organiza: Libella Editorial

Participa: Camila Zanelli

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

David Toscana presenta El ejército ciego, ganadora del Premio Alfaguara 2026.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa V. Guillermo Schavelzon, conferencia magistral: “50 años del oficio de crear y vender libros”.

Organiza: Fundación El Libro y Acción Cultural Española (AC/E)

Participa: Guillermo Schavelzon

Coordina: Verónica Abdala

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Mikel Santiago presenta “La chica de lago”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Lucía del Espejo... Testimonios de una piel. Unipersonal escénico transdisciplinario que combina teatro, danza y multimedia para contar una historia íntima atravesada por la experiencia de mujeres afectadas por la violencia, invitando a la reflexión colectiva.

Organiza: Perú, País invitado de Honor

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Espectáculo por el Día de Armenia en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Centro Armenio

Participa: Colectividad armenia

Coordina: Centro Armenio

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

Para el viernes 1 de mayo, considerado día feriado, el valor de la entrada general es de $12.000. Los boletos pueden adquirirse en las boleterías del predio o a través de la web oficial de la Feria del Libro. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable como crédito en la compra de ejemplares en los stands de librerías adheridas dentro de la feria. Además, las editoriales entregan vales y descuentos adicionales con cada compra, lo que permite acceder a una mayor variedad de títulos con beneficios exclusivos.

La Fundación El Libro, organizadora del evento, reiteró que el precio de las entradas se ajustó para mantener la accesibilidad del público en fechas clave como el 1 de mayo, donde se espera una concurrencia masiva.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso a la feria es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad y un acompañante (con certificado correspondiente), docentes de todos los niveles educativos (presentando recibo de sueldo o comprobante) y quienes cuenten con el Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En días hábiles, estudiantes, jubilados y pensionados pueden acceder sin costo presentando la documentación requerida; sin embargo, el 1 de mayo, al ser feriado, no se aplican estos beneficios para estudiantes y jubilados.

El viernes 1 de mayo se mantienen vigentes los beneficios para los grupos mencionados (menores, personas con discapacidad, docentes y Pase Cultural), así como promociones especiales dentro del predio y espectáculos incluidos con la entrada general.

Horarios

El viernes 1 de mayo, la Feria del Libro abrirá sus puertas en el predio de La Rural de Palermo de 13 a 22 horas. Durante toda la jornada, el público podrá participar de presentaciones de libros, paneles temáticos, talleres y homenajes, además de recorrer las principales exposiciones y actividades interactivas. La programación detallada puede consultarse en el sitio web oficial, donde se actualizan diariamente los horarios y las novedades de cada evento.

Con una propuesta que combina celebración, reflexión y diversidad cultural, la feria del 1 de mayo se presenta como una oportunidad para disfrutar de la literatura y el intercambio con referentes del ámbito nacional e internacional.