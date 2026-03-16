Séneca, filósofo romano: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad"

El filósofo romano Séneca advirtió sobre la tendencia humana a anticipar desgracias que rara vez ocurren en la vida real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo I, Lucio Anneo Séneca formuló una de las observaciones más citadas sobre la naturaleza humana: “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”. Su reflexión, recogida en las Cartas a Lucilio, sigue vigente en la era digital, donde la ansiedad anticipatoria y la sobreinformación afectan a millones de personas.

Séneca analizó la tendencia humana a preocuparse por males que aún no sucerieron, resaltando que la mayoría de las preocupaciones son producto de la mente, no de hechos concretos.

Esta advertencia, realizada hace casi dos milenios, se convirtió en un punto de referencia para la psicología moderna. En la actualidad se retomaron sus escritos para explicar cómo el temor ante escenarios hipotéticos puede generar un desgaste emocional mayor que los sucesos reales. La frase de Séneca sirve como recordatorio de que la mente humana, en su afán por protegerse, suele anticipar desgracias que rara vez se concretan.

El filósofo romano Séneca advirtió sobre la tendencia humana a anticipar desgracias que rara vez ocurren en la vida real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase de Séneca

La sentencia de Séneca, “Hay más cosas que nos dan miedo que cosas que nos pueden hacer daño; sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”, se integra en el pensamiento estoico como un llamado a distinguir entre hechos y suposiciones. Según el análisis de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Séneca advertía que la anticipación de riesgos, aunque útil para la supervivencia, puede convertirse en una fuente constante de sufrimiento cuando se activa frente a amenazas simbólicas o imaginarias.

En las Cartas a Lucilio, el filósofo describe cómo la mente construye escenarios negativos y reacciona ante ellos como si fueran reales. “Nos atormentan cosas que tememos sufrir tanto como si ya estuvieran ocurriendo”, escribió Séneca, citado por Stoic Handbook. Esta tendencia a multiplicar el sufrimiento a partir de pensamientos y no de realidades concretas es lo que hoy se conoce como ansiedad anticipatoria. El filósofo recomendaba examinar las creencias y distinguir entre peligros reales e imaginarios, invitando a sus lectores a “no ser infelices antes de tiempo”.

La sobreinformación y la hiperconectividad aumentan la frecuencia de la ansiedad anticipatoria en la era digital, reflejando la vigencia del pensamiento de Séneca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sigue tan vigente

En la actualidad, la advertencia de Séneca cobra una nueva dimensión debido al impacto de la tecnología, la hiperconectividad y la exposición constante a modelos de éxito en redes sociales. De acuerdo con KevinMD, la sobrecarga informativa y la comparación permanente aumentan la frecuencia y la intensidad de las preocupaciones anticipadas. Un mensaje sin responder o una noticia alarmante pueden convertirse en el origen de escenarios catastróficos en la mente del individuo.

Estudios recientes en psicología, según lo informado por The Marginalian, confirman que una proporción significativa de las preocupaciones diarias no se materializa. “Solo el 8% de las preocupaciones tienen fundamento real, mientras que el resto son imaginarias”, consignó el medio. Este fenómeno, identificado por Séneca en la antigüedad, persiste en la sociedad contemporánea. El desgaste que produce anticipar desgracias tiene efectos físicos y mentales, como el aumento del estrés y la dificultad para disfrutar el presente.

Para Séneca, la clave estaba en enfocar la energía en lo que depende de uno mismo y evitar proyectar consecuencias extremas sin evidencia concreta. Sugería herramientas como cuestionar los pensamientos automáticos, diferenciar hechos de hipótesis y reducir el foco a lo controlable. Según la Internet Encyclopedia of Philosophy, el filósofo proponía un ejercicio práctico: ante una preocupación, preguntarse si el malestar proviene de un hecho comprobable o de una construcción mental.

Séneca recomendaba distinguir siempre entre peligros reales e imaginarios para evitar un desgaste emocional innecesario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Séneca

Lucio Anneo Séneca nació en Corduba (actual Córdoba, España) alrededor del año 4 a.C. y falleció en Roma en el 65 d.C., de acuerdo con la Stanford Encyclopedia of Philosophy y la Britannica. Perteneció a una familia acomodada; su padre fue un destacado orador y su madre, Helvia, provenía de una familia influyente. Séneca se formó en retórica y filosofía en Roma, donde inició una carrera política que lo llevó a ser tutor y posteriormente consejero del emperador Nerón.

Durante los primeros años del gobierno de Nerón, Séneca tuvo una influencia significativa en la administración del imperio, introduciendo reformas judiciales y fiscales. Tras perder la confianza del emperador, fue acusado de conspirar en su contra y obligado a suicidarse. Sus escritos abarcan tratados filosóficos, ensayos morales, cartas y tragedias, consolidándolo como una de las figuras centrales del estoicismo romano. Según la Internet Encyclopedia of Philosophy, sus obras fueron estudiadas durante siglos por su orientación práctica y su énfasis en el control de las emociones.

Las frases más célebres de Séneca, como 'La mayor riqueza es contentarse con poco', mantienen relevancia en el manejo actual de las emociones y el sufrimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras frases populares de Séneca

Además de la célebre advertencia sobre el sufrimiento anticipado, Séneca dejó numerosas reflexiones que atravesaron los siglos. Entre las más citadas, destacan:

“La vida es muy corta y ansiosa para quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro” , recogida en sus Cartas a Lucilio .

, recogida en sus . “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho” , del ensayo De brevitate vitae .

, del ensayo . “La felicidad verdadera es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro” , en la que enfatiza la importancia de centrarse en lo que está bajo control.

, en la que enfatiza la importancia de centrarse en lo que está bajo control. “El hombre es tan desgraciado como él mismo se convence de serlo” , una máxima sobre el poder de la interpretación subjetiva.

, una máxima sobre el poder de la interpretación subjetiva. “La mayor riqueza es contentarse con poco”, que sintetiza el ideal estoico de autosuficiencia.

Estas frases, recogidas por medios como Stoic Handbook y Britannica, demuestran la actualidad del pensamiento de Séneca y su impacto en el manejo de la ansiedad, el sufrimiento y las emociones.