Cultura

Séneca, filósofo romano: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad"

La sabiduría atesorada hace siglos por este filósofo romano ayuda a entender cómo salir del bucle de preocupaciones que solo ocurren en la cabeza

Guardar
El filósofo romano Séneca advirtió
El filósofo romano Séneca advirtió sobre la tendencia humana a anticipar desgracias que rara vez ocurren en la vida real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo I, Lucio Anneo Séneca formuló una de las observaciones más citadas sobre la naturaleza humana: “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”. Su reflexión, recogida en las Cartas a Lucilio, sigue vigente en la era digital, donde la ansiedad anticipatoria y la sobreinformación afectan a millones de personas.

Séneca analizó la tendencia humana a preocuparse por males que aún no sucerieron, resaltando que la mayoría de las preocupaciones son producto de la mente, no de hechos concretos.

Esta advertencia, realizada hace casi dos milenios, se convirtió en un punto de referencia para la psicología moderna. En la actualidad se retomaron sus escritos para explicar cómo el temor ante escenarios hipotéticos puede generar un desgaste emocional mayor que los sucesos reales. La frase de Séneca sirve como recordatorio de que la mente humana, en su afán por protegerse, suele anticipar desgracias que rara vez se concretan.

El filósofo romano Séneca advirtió
El filósofo romano Séneca advirtió sobre la tendencia humana a anticipar desgracias que rara vez ocurren en la vida real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase de Séneca

La sentencia de Séneca, “Hay más cosas que nos dan miedo que cosas que nos pueden hacer daño; sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”, se integra en el pensamiento estoico como un llamado a distinguir entre hechos y suposiciones. Según el análisis de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Séneca advertía que la anticipación de riesgos, aunque útil para la supervivencia, puede convertirse en una fuente constante de sufrimiento cuando se activa frente a amenazas simbólicas o imaginarias.

En las Cartas a Lucilio, el filósofo describe cómo la mente construye escenarios negativos y reacciona ante ellos como si fueran reales. “Nos atormentan cosas que tememos sufrir tanto como si ya estuvieran ocurriendo”, escribió Séneca, citado por Stoic Handbook. Esta tendencia a multiplicar el sufrimiento a partir de pensamientos y no de realidades concretas es lo que hoy se conoce como ansiedad anticipatoria. El filósofo recomendaba examinar las creencias y distinguir entre peligros reales e imaginarios, invitando a sus lectores a “no ser infelices antes de tiempo”.

La sobreinformación y la hiperconectividad
La sobreinformación y la hiperconectividad aumentan la frecuencia de la ansiedad anticipatoria en la era digital, reflejando la vigencia del pensamiento de Séneca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sigue tan vigente

En la actualidad, la advertencia de Séneca cobra una nueva dimensión debido al impacto de la tecnología, la hiperconectividad y la exposición constante a modelos de éxito en redes sociales. De acuerdo con KevinMD, la sobrecarga informativa y la comparación permanente aumentan la frecuencia y la intensidad de las preocupaciones anticipadas. Un mensaje sin responder o una noticia alarmante pueden convertirse en el origen de escenarios catastróficos en la mente del individuo.

Estudios recientes en psicología, según lo informado por The Marginalian, confirman que una proporción significativa de las preocupaciones diarias no se materializa. “Solo el 8% de las preocupaciones tienen fundamento real, mientras que el resto son imaginarias”, consignó el medio. Este fenómeno, identificado por Séneca en la antigüedad, persiste en la sociedad contemporánea. El desgaste que produce anticipar desgracias tiene efectos físicos y mentales, como el aumento del estrés y la dificultad para disfrutar el presente.

Para Séneca, la clave estaba en enfocar la energía en lo que depende de uno mismo y evitar proyectar consecuencias extremas sin evidencia concreta. Sugería herramientas como cuestionar los pensamientos automáticos, diferenciar hechos de hipótesis y reducir el foco a lo controlable. Según la Internet Encyclopedia of Philosophy, el filósofo proponía un ejercicio práctico: ante una preocupación, preguntarse si el malestar proviene de un hecho comprobable o de una construcción mental.

Séneca recomendaba distinguir siempre entre
Séneca recomendaba distinguir siempre entre peligros reales e imaginarios para evitar un desgaste emocional innecesario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Séneca

Lucio Anneo Séneca nació en Corduba (actual Córdoba, España) alrededor del año 4 a.C. y falleció en Roma en el 65 d.C., de acuerdo con la Stanford Encyclopedia of Philosophy y la Britannica. Perteneció a una familia acomodada; su padre fue un destacado orador y su madre, Helvia, provenía de una familia influyente. Séneca se formó en retórica y filosofía en Roma, donde inició una carrera política que lo llevó a ser tutor y posteriormente consejero del emperador Nerón.

Durante los primeros años del gobierno de Nerón, Séneca tuvo una influencia significativa en la administración del imperio, introduciendo reformas judiciales y fiscales. Tras perder la confianza del emperador, fue acusado de conspirar en su contra y obligado a suicidarse. Sus escritos abarcan tratados filosóficos, ensayos morales, cartas y tragedias, consolidándolo como una de las figuras centrales del estoicismo romano. Según la Internet Encyclopedia of Philosophy, sus obras fueron estudiadas durante siglos por su orientación práctica y su énfasis en el control de las emociones.

Las frases más célebres de
Las frases más célebres de Séneca, como 'La mayor riqueza es contentarse con poco', mantienen relevancia en el manejo actual de las emociones y el sufrimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras frases populares de Séneca

Además de la célebre advertencia sobre el sufrimiento anticipado, Séneca dejó numerosas reflexiones que atravesaron los siglos. Entre las más citadas, destacan:

  • “La vida es muy corta y ansiosa para quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro”, recogida en sus Cartas a Lucilio.
  • “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho”, del ensayo De brevitate vitae.
  • “La felicidad verdadera es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro”, en la que enfatiza la importancia de centrarse en lo que está bajo control.
  • “El hombre es tan desgraciado como él mismo se convence de serlo”, una máxima sobre el poder de la interpretación subjetiva.
  • “La mayor riqueza es contentarse con poco”, que sintetiza el ideal estoico de autosuficiencia.

Estas frases, recogidas por medios como Stoic Handbook y Britannica, demuestran la actualidad del pensamiento de Séneca y su impacto en el manejo de la ansiedad, el sufrimiento y las emociones.

Temas Relacionados

Lucio Anneo SénecaSénecaFilosofíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo leer a Thomas Pynchon, el enigmático escritor detrás de “Una batalla tras otra”

Más allá de los premios Oscar que se llevó el filme de Paul Thomas Andres, existe un escritor que construyó, a lo largo de 60 años, una contrahistoria del mundo moderno, a partes iguales de archivo trágico y alucinación

Cómo leer a Thomas Pynchon,

¿Nacemos sabiendo lo que es la belleza… o lo aprendemos?

Una investigación comparó opiniones de estudiantes de Bellas Artes y de Psicología frente a diferentes proporciones visuales del arte

¿Nacemos sabiendo lo que es

¿El movimiento antiaborto se originó en la Antigua Roma?

En su libro más reciente, Sarah Ruden analiza cómo los discursos políticos e ideológicos han moldeado las percepciones sobre los derechos reproductivos y la figura de la mujer a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta la actualidad

¿El movimiento antiaborto se originó

La belleza de la semana: “La mañana de la ejecución de los streltsí”, de Vasili Súrikov

A 110 años de su muerte, un recorrido por la obra de “El compositor”, un destacado pintor del realismo crítico ruso que, como muchos de su generación, cayó en el olvido

La belleza de la semana:

El secreto mejor guardado del Vaticano: el “Redentor” de El Greco ve la luz

Después de pasar desapercibida en un apartamento pontificio, la única obra de El Greco en el Vaticano se presenta al público con una exposición especial en Castel Gandolfo

El secreto mejor guardado del
DEPORTES
¿Por qué la marcha nórdica

¿Por qué la marcha nórdica es el entrenamiento más completo para todas las edades?

Los secretos de atletas de élite: hábitos que pueden mejorar el rendimiento de cualquier corredor

La decisión que tomó Sergio Chiquito Romero tras su salida de Boca y último paso por Argentinos Juniors

Por qué el décimo puesto de Franco Colapinto en China fue su mejor actuación en la Fórmula 1

7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

TELESHOW
Momentos inolvidables de Lollapalooza: el

Momentos inolvidables de Lollapalooza: el guiño de Tyler, the Creator, el encanto de Chappell Roan y la confesión de Sabrina Carpenter

La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

INFOBAE AMÉRICA

Entre túneles, palacios enterrados y

Entre túneles, palacios enterrados y fuentes legendarias: los tesoros subterráneos de la Roma antigua

Aguas residuales en la agricultura: cómo impacta el riego en la seguridad de los alimentos

EN VIVO: Israel llevó a cabo “operaciones terrestres limitadas” contra infraestructura clave del Hezbollah en el sur de Líbano

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a comparecer ante los tribunales por presunta financiación libia de su campaña de 2007