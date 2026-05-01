María Victoria Gentile Gamond presenta “Vínculos humanos y la gente de m...” en la Feria del Libro

María Victoria Gentile Gamond es Mgrt. en Comunicación Institucional y Coach. Estará hoy en el Stand 700 de La Rural a las 18 horas

Hoy María Victoria Gentile Gamond (Mgtr. en Comunicación Institucional, Lic. en Comunicación Social, coach y directora de La Consultora) presenta su nuevo libro: Vínculos humanos y la gente de mierda. Ella es cordobesa aunque vive en Buenos Aires hace 28 años. Será a las 18 horas en el Stand 700, perteneciente al Grupo Libero, del Pabellón Azul, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, La Rural.

La autora plantea que “se vive en esta sociedad de consumo, en donde se le da más importancia a la calidad de lo material, los bienes y servicios que se compran, que a las relaciones que se establecen y a las personas con las que se generan vínculos, entonces, es momento de repensar los valores”.

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“La conclusión más importante de esta larga investigación es que lo único que hace verdaderamente felices a las personas y las mantiene saludables son los vínculos y la calidad o profundidad en las relaciones con los otros; no así la fama, ni el dinero, ni el éxito laboral o trabajar incansablemente”, agrega. A continuación, compartimos el prólogo y la introducción del libro de Gentile Gamond.

“Vínculos humanos y la gente de mierda” de María Victoria Gentile Gamond

Prólogo

¡Hola! Antes que nada, muchas gracias por ser lectores de esta obra y animarse a escarbar adentro para comprender los vínculos y entender cómo nos relacionamos.

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Empecé a escribir este libro el 27 de enero del 2021, luego de pasar encerrada, sola, un período largo de cuarentena obligatoria, de aislamiento social forzado y cumpliendo un año desde la aparición de la pandemia mundial del COVID-19.

Pero, en realidad, comencé a bocetar este proyecto mucho antes; lo estuve pensando, comentando e ideando entre colegas, amigos y alumnos desde hace muchos años. En todas las conversaciones, siempre decía, y aún lo afirmo: “Las relaciones humanas son complejas y difíciles en muchas ocasiones, pero los vínculos son la base de la vida” y por eso me pareció propicio investigarlos.

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Entre los disparadores de esta composición —y esto lo recordé y descubrí ya finalizando el libro—, puedo señalar: abandono prematuro de mi hogar familiar por situaciones disfuncionales; casarme y divorciarme de muy joven; el libro de mi exesposo y su mejor amigo: ¿Matrimonio? ¡Ni en pedo!, escrito con humor sarcástico y que ambos redactaron como catarsis después de sus divorcios; duelos varios y en pocos años: pérdidas de seres queridos (mi madre y mis hijos); separaciones de parejas; ruptura en relaciones de confianza primarias; desilusiones de proyectos con socios, compañeros de trabajo y amigos/as, junto a despidos y renuncias laborales.

Perdoné a los que me dañaron y les doy gracias a quienes me dieron amor, abrazos, caricias y compañía. Las cuentas están saldadas conmigo misma y con todas las personas. Y todo eso que sucedió me trajo hasta acá.

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A veces, los dolores y tropiezos son muy útiles para crecer y dan oportunidad para crear cosas nuevas. Las dificultades, y hasta el sufrimiento, son la gasolina que impulsa a muchos emprendedores a innovar. Con perseverancia, disciplina, esfuerzo constante y construyendo resiliencia, la vida evoluciona positivamente y se cumplen las metas, transformando obstáculos en desafíos. No como un camino fácil, pero sí posible.

Así, las decisiones de mi vida (y de la pandemia) me guiaron a tener coraje como investigadora y redactora para tolerar largos períodos de soledad, imperiosos para indagar contenido, observar las relaciones humanas, evolucionar el pensamiento y poder componer este ejemplar. Y aquí estoy intentando ser una escritora.

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Les cuento que escribir este texto fue un proceso interno largo (de 5 años), en donde procrastiné, me angustié, lloré, luché con el ego durante cada tema que escribía o bibliografía que investigaba, posponía algunas temáticas que resonaban en mi propia alma, pero continué el recorrido, incluso con miedo y sintiendo el síndrome del impostor.

En este viaje introspectivo, también descubrí experiencias de mi vida en las que me había atascado. Tuve ideas obsesivas y estereotipadas que no aportaban ninguna solución creativa y muchas veces me dejaron paralizada. Igualmente, utilicé todas las herramientas de automotivación y seguí adelante.

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El 5 de octubre del 2021, me embarqué en conducir y producir un programa con el mismo nombre e idea de este libro en la radio por streaming Zonica, la primera del país y ganadora del Martín Fierro como la más importante de Latinoamérica. El proyecto radial fue madurando y continuó durante el 2022 y, en el 2023 hasta el 2025 inclusive, mutó a una columna radial en el programa más importante del Grupo Zonica. En todas las experiencias y entrevistas realizadas, fue oportuno debatir y reflexionar cada vez más sobre las relaciones entre las personas.

Remontándome a mi actividad profesional, me doy cuenta de que, con el paso de los almanaques, pasé de ser una comunicadora social a una antropóloga avezada, porque no puedo dejar de observar el comportamiento humano. Con agudeza de sentidos, estudio la forma de relacionarse de las personas: los cambios socioculturales, las prácticas lingüísticas, las connotaciones simbólicas, los escenarios cambiantes, el uso de la tecnología y el empleo de los gestos y tonos que ahora se traducen en emoticones, stickers, memes, reels y gifs con el uso de internet, las redes sociales y los smartphones.

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Siempre me gustó escribir la vida en los márgenes de la hoja de mi historia, pero con el tiempo aprendí que es importante mantener la línea de los renglones para poder elegir cómo y con quién perder el tiempo de esta existencia limitada. Entiendo los vínculos como un aprendizaje que nos ayuda a pensar y a comprender la experiencia de otros, sin tener que vivirla en primera persona, para así trabajar la empatía y la resiliencia de nosotros mismos y de los demás.

Por este medio, busco crear una técnica de “alerta” para que empecemos a prestar más atención al entorno de las personas que nos rodean, plantearnos por qué las elegimos, trabajar en detalle esas relaciones sin creer que van a existir per se sin un esfuerzo para construir una verdadera ligazón, incluso en los vínculos paternales o fraternales.

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Y también es bueno poder aprender a despegarnos de los vínculos tóxicos: evaluar si algunos intereses que compartíamos con otras personas se desvanecieron o cambiaron los valores de ambos con el tiempo, saber manejarnos con personalidades oscuras o lograr la libertad de alejarnos (emocional o físicamente) de las personas de mierda que no suman, que nos desvalorizan o que de alguna manera nos generan sufrimiento.

Para lograr esto, deberíamos dejar de ser holgazanes de las relaciones y conectar más allá de un mensaje de texto por WhatsApp, enterarnos de cómo están nuestras amistades o parientes por lo que ellos publican en las redes sociales (que siempre será un recorte sesgado de una situación producida, que muestra una vida pseudoperfecta).

En resumidas cuentas, es importante conectar con gente que te puede dar una visión diferente sobre las cosas, abrir la cabeza, ensayar nuevas relaciones constantemente y generar una nueva realidad con decisiones genuinas de con quién compartir el tiempo y con quién no.

Recuerden siempre usar estas frases: “¿Cómo estás?”, “Gracias”, “Por favor”, “Perdón”, “Felicitaciones”, “Permiso”, “Estoy orgulloso de vos”, “¿Llegaste bien?” y “Buena suerte”. Si estás verdaderamente interesado en ese vínculo, esperarás atento la respuesta del otro.

ADVERTENCIA: Este libro no es para personas que prefieren vivir en la superficie, que no se preguntan nada sobre ellos mismos, que no les interesa profundizar en su interior y en los vínculos o que eligen la comodidad en las relaciones.

Por último: ¡construyan vínculos con amor o no construyan nada!

Introducción

“La buena vida se construye con buenas relaciones”

Robert Waldinger

Mucha gente piensa que tener una gran fortuna, hacerse famoso, ser reconocido por su trabajo o profesión, verse exitoso en los medios de comunicación o en las redes sociales, viajar por el mundo o tener un buen aspecto físico los haría completamente felices, pero resulta que no, no es tan así. Sentir demasiado apego a lo superficial y al consumismo crea una falsa felicidad y una satisfacción efímera. (Es momento de que el lector se pregunte: “¿Qué da sentido a mi vida?”).

Este libro será de ayuda para repensar qué tipo de ligaduras y a quiénes elegir para que sean importantes en la vida y a quiénes no. Su contenido argumentativo se basa en la teoría de que los vínculos humanos son lo único que hace realmente dichosas a las personas y que las relaciones generadas en el entorno cercano mostrarán la satisfacción que cada uno tiene con su propia subsistencia.

Esta teoría se puso a prueba en el estudio más largo sobre la felicidad de personas adultas desarrollado por la Universidad de Harvard que actualmente lo dirige el psiquiatra y psicoanalista Robert Waldinger.

La conclusión más importante de esta larga investigación es que lo único que hace verdaderamente felices a las personas y las mantiene saludables son los vínculos y la calidad o profundidad en las relaciones con los otros; no así la fama, ni el dinero, ni el éxito laboral o trabajar incansablemente.

De manera similar, en los últimos años fueron apareciendo muchas afirmaciones relacionadas con la misma teoría, por parte de médicos, analistas, sociólogos, historiadores, filósofos, influencers, astrólogos, coaches, periodistas, psicólogos, que terminaron de meter en la cabeza de la autora la elaboración de este libro.

Entonces, el propósito de este texto es explorar el valor de los vínculos humanos y la profundidad de los enlaces que se van construyendo en la propia biografía para comprender que una valiosa supervivencia se edifica con buenos vínculos. Las conexiones con los demás hacen bien y mantienen la salud; los seres humanos son seres sociales y necesitan de los otros para construirse a ellos mismos.

Ya lo decía el filósofo Aristóteles: “El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal humano o más que humano…”. Esto significa que la gente nace con las características de ser social porque necesita a los otros para sobrevivir y coexistir en comunidad. El proceso de socialización se desarrolla a lo largo de la vida, se aprehenden herramientas para mejorar la capacidad de comunicación y aprender lo que el ser humano necesita para relacionarse con libertad, autorrealización y regulación dentro de una sociedad.

También, otra de las motivaciones que inspiró a pensar en la realización de esta obra, fue el libro Amor Líquido de Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos, filósofos y pensadores más influyentes de este tiempo que ya en el 2005 explicaba acerca de la fragilidad de los vínculos humanos en una vida volátil y urgente de un mundo globalizado.

El mencionado libro revela las angustias de la modernidad líquida y cómo afectan a la condición humana en el miedo a establecer relaciones duraderas en lugar de meras conexiones o en los lazos de solidaridad hacia los demás que parecen depender de los beneficios que generan; tal como lo demuestran en la actualidad las aplicaciones de encuentros o citas —tales como Tinder, Happn, Badoo, Grindr, Inner Circle, Bumble, OkCupid, Ashley Madison, Raya, entre algunas de las más conocidas— en donde, con diseño de digital catalog como si se tratara de un catálogo de Avon, las personas pasan a ser una mercancía de intercambio, un objeto más de consumo del capitalismo, con rápida posibilidad de desechabilidad.

La aparición del Coronavirus, el aislamiento y luego la nueva normalidad terminaron de confirmar lo imprescindible de las relaciones en el compendio de la psicología humana. La pandemia convirtió en popular el tema, ya que muchos distraídos se empezaron a interesar en los vínculos y las consecuencias emocionales de la insociabilización. Las personas comenzaron a apreciar a sus compañeros de trabajo, jefes, maestros, colegas y amigos de otra manera y las videollamadas se volvieron una condición cotidiana.

En consecuencia, algunos se volvieron más empáticos, sensibles y solidarios, y otros mostraron lo peor de ellos mismos con sus pares, pero todos entendieron la importancia de relacionarse o dejar de hacerlo.

La verdad es que no se sabe con exactitud cuánto afectó psicológicamente el aislamiento pospandemia (seguramente la gente ya se olvidó), ni tampoco cómo seguirán cambiando las relaciones humanas, ya que los cambios tecnológicos continúan avanzando con gran rapidez y en la actualidad ya existen relaciones con chatbots y robots con inteligencia artificial. Lo que sí es certero es que se generaron nuevas formas de vinculación, conocidas por más cantidad de ciudadanos globales y con nuevas maneras de conectarse, que llegaron para quedarse.

Cabe aclarar que este libro se titula Vínculos Humanos y no Relaciones Humanas porque el vínculo implica un compromiso mayor entre las personas y precisa que se trabaje en la conexión para que se genere y se mantenga en el tiempo.

En un posteo en carrousel de Sofía Stamateas, magíster en comunicación y coach, ella concuerda con esta definición y manifiesta:

“Existen muchas personas que se relacionan con otras…, pero no todas llegan a vincularse. Vincularse implica mostrarse vulnerable frente al otro. Y eso es algo que no todos pueden/quieren hacerlo… Podés compartir años con un compañero de trabajo (relación) y aun así no tener un vínculo. Ni hablar de las relaciones sexoafectivas, donde NUNCA hubo un vínculo. Tal vez por eso muchas relaciones se mantienen en un plano más superficial. Ya nadie se atreve a exponerse, a mostrarse vulnerable. Sin embargo, no expresar lo que necesitás por miedo a ser herido o a molestar es condenarte a no saber quién está a tu lado. Vincularse implica hacer ruido, porque de eso se trata. Quien te quiere cerca pero en silencio no construye un vínculo, rellena un espacio a tu costa."

También porque el término “vínculo” se relaciona con la tecnología: específicamente con el hipervínculo, un enlace que une dos elementos de documentos digitales y permite al usuario saltar directamente a otra ubicación o contenido haciendo un clic o movimiento con el mouse. Es el ícono de la tapa de este libro.

Pero, por cuestiones prácticas, se usarán como sinónimos en el recorrido del texto y se profundizarán estos temas de manera específica en cada uno de los capítulos subsiguientes.

Para concluir con esta introducción: se vive en esta sociedad de consumo, en donde se le da más importancia a la calidad de lo material, los bienes y servicios que se compran, que a las relaciones que se establecen y a las personas con las que se generan vínculos, entonces, es momento de repensar los valores.

La doctora en publicidad y relaciones públicas, Belén López Vázquez, explica que la publicidad emocional se utiliza para motivar la compra y la define como: “la persuasión dirigida a los sentimientos profundos del público, de manera real o simbólica” ¿Acaso no se debería utilizar esa persuasión y esas emociones para crear mejores relaciones con los demás?

Las emociones están presentes en todo el accionar y comunicación humana, por consiguiente, usarlas para apelar a los sentimientos y crear puentes con buenos mensajes al cerebro y al corazón de los demás generaría mejores relaciones. Tal como lo hace la publicidad.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.