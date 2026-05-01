Finde largo en la Feria del Libro: las mejores actividades hasta el domingo

Numerosas personas se congregan en la entrada principal de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este finde largo se espera una gran convocatoria

La Feria del Libro de Buenos Aires sigue acumulando actividades, escritores, editoriales, gestores culturales, pero sobre todo: lectores. El evento, que comenzó la semana pasada, es el punto de encuentro de la literatura y del mundo del libro. Este fin de semana largo —hoy, primero de mayo, es el Día del Trabajador— tiene muchas propuestas. A continuación, una selección:

Viernes 1 de mayo

El feriado inicia con la presentación de Bernardo Stamateas y su libro Narcisitas. La agenda del día también incluye el conversatorio Fanfiction en papel: una iniciativa queer en Argentina, con Lila Negra, Alo Jezabel, Román Brutti, Joaquín Gallardo y Yanina Zorza, sobre la presencia del fanfiction en el mercado editorial local.

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En paralelo, Karina Forcinito, Corina Rodriguez Enriquez y Flora Partenio debaten el proyecto económico de la dictadura en Volver al futuro. Más tarde, Matías Nahon y Nehuén Fariña presentan Inteligencia Artificial: el poder invisible, una charla sobre la influencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Felipe Pigna presenta su libro "76"

Felipe Pigna presenta su libro 76 acompañado por Flavia Pitella. En tanto, Renata Prati, Laura Fernández Cordero y Alexandra Kohan abren la caja negra de la depresión en una mesa dedicada a las emociones y la salud mental.

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La jornada sigue con la mesa Ilustrar la realidad: cómo pensar el mundo a través de la imagen, con Issa Watanabe y Yael Frankel, coordinadas por Daniel Roldán. Más adelante, Juan Mattio, Roberto Chuit Roganovich y Milagros Porta exploran la ciencia ficción argentina en ¡Invasión! Estrategias de superviviencia en la literatura argentina.

Por la tarde, Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti participan en Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy. En simultáneo, Leonardo Padura presenta la novela Morir en la Arena, mientras que Diego Sztulwark, Claudia Cesaroni, Hérnan Brienza y Alejandro Horowicz debaten a 50 años del golpe de Estado.

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Por la tarde, Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti participan en "Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy" (Foto: Candelaria Lagos)

El libro Efecto Mariposa se presenta con Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Rio de Saramago y Carlos Pagni. La noche trae una nueva edición de la charla sobre periodismo musical de ESTO ES NOTA y el cierre musical de Antonella Restucci.

El día culmina con la mesa Escrituras en tránsito: lengua, exilio y pertenencia, con Fernanda García Lao, Clara Obligado y Santiago Loza; la presentación de David Toscana con El ejército ciego, ganadora del Premio Alfaguara 2026; y la conferencia magistral de Guillermo Schavelzon sobre el oficio de crear y vender libros.

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Sábado 2 de mayo

La programación del sábado se abre con la presentación de Ludovica Squirru Dari y su Horóscopo chino 2026, seguida por el debate Vargas Llosa: literatura y política con Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino.

Maximiliano Molocznik expone su libro Las dos caras de Julio Argentino Roca; Cristina Pérez presenta Mujer Samurai; y Martín Kohan dialoga con Juan José Becerra sobre sus últimas publicaciones.

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Se realizará la actividad "Vargas Llosa: literatura y política", con Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino

Arturo Perez-Reverte llega con Misión en París, y en la mesa Mujeres, comercio sexual, juicio y derechos humanos, Alexia Sofia Alonso y Cecilia González abordan la problemática del comercio sexual y el juicio por jurados en Argentina.

El género fantástico se pone en discusión en De Tolkien a Sarah J. Maas: La travesía de leer y escribir fantasy, con Agus Cámara, Flor Núñez Graiño, Ann Rodd, Luciana Zavattargo y Nora Z. Wilson.

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A las 17.30, la Fundación El Libro realiza la entrega del Premio de la Crítica. Más tarde, Eduardo Sacheri presenta Qué quedará de nosotros.

Arturo Perez-Reverte presentará "Misión en París" (Foto: Adrian Escandar)

Por la noche, la mesa Menopausia: ahora sí se habla reúne a Laura Wittner, Inés Garland, Mariana Carbajal e Ingrid Beck. A la misma hora, José Norte y Eduardo Callaey presentan El fin de la privacidad ¿para siempre?.

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Viviana Rivero llega con El alma de las flores, y Gabriela Margall junto a Martina Antognini presentan Bajo el encanto de Jane Austen. María O’Donnell expone Montoneros, mientras que María Luisa Peralta y Diego Trerotrola revisan la historia queer en Brujas, putxs y travas: de la Edad Media a la actualidad.

El cierre reúne la mesa La infancia: familia, memoria y los fantasmas de lo vivido, con Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Juan Solá, Manuela Martínez y Loyds; el diálogo Centroamérica: relatos en plural con Horacio Castellanos Moya y Luis Chaves; y la presentación de Camila Sosa Villada con El viaje inútil.

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EL sábado por la noche Camila Sosa Villada presentará "El viaje inútil"

Domingo 3 de mayo

El domingo, Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn abren la jornada con la charla Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios. Fernando Aramburu presenta Maite, mientras que Georgina Orellano expone Vidas putas.

A las 17.00, Walter Sosa Escudero y Nicolás Martorell desmitifican la inteligencia artificial en un panel sobre su impacto y alcances.

La tarde sigue con Horacio Castellanos Moya y su novela Cornamenta, Pedro Mairal con Los nuevos, y Jorge Fernández Díaz con Crónica de una gran pasión.

A las 19.00, Guillermo Martínez presenta Un crimen dialéctico; Daniel Saldaña París y Valeria Tentoni conversan sobre Los nombres de mi padre; y Oriana Sabatini expone Podría quedarme acá.

El domingo a las 19.00, Guillermo Martínez presenta "Un crimen dialéctico" (Foto: Diego Izquierdo/Télam)

El ciclo Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina explora el vínculo entre inteligencia artificial y escritura, con Santiago Siri, Horacio Convertini, María Sonia Cristoff y Luz Pearson. Al mismo tiempo, la mesa Modulaciones del terror y del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea reúne a María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, Elaine Vilar Madruga y Zezé Atabales.

Una de las actividades más importantes y más convocantes del cierre de la feria del domingo es la presentación de El balcón ilustrado de Tomi Müller, con la participación de Victor Hugo Morales, Dolores Solá y Tute.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).