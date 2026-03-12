Cultura

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

El director venezolano y la compositora mexicana participarán del evento junto la soprano argentina Daniela Mack y la directora teatral brasileña Christiane Jatahy y Wynton Marsalis, entre otros

El director venezolano Gustavo Dudamel, el intérprete catalán Jordi Savall y la compositora mexicana Gabriela Ortiz participarán en el Festival Internacional de Edimburgo de 2026, una edición dedicada a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia.

La directora del certamen, la violinista escocesa Nicola Benedetti, explicó que el festival mantiene su vocación internacional y busca reflejar las tensiones y encuentros culturales del mundo actual.

“La esencia del festival siempre ha sido la excelencia artística y la diversidad, pero también una misión humanitaria: ayudar a entendernos mejor”, afirmó Benedetti durante la presentación a la prensa del programa, celebrada en la sede The Hub en la capital escocesa.

Gustavo Dudamel y la filarmónica
Según la directora, la edición de este año se inspira en el lema ‘All Rise’ (Todos en pie) y aborda cuestiones como “la migración del mundo, la integración de personas de diferentes lugares y la fricción y la belleza que eso puede crear”.

Benedetti posó para los fotógrafos junto a dos músicos y un globo aerostático de cinco metros con el lema de esta edición.

La programación reunirá más de 2.000 artistas en 147 actuaciones de música, danza, teatro y ópera entre el 7 y el 30 de agosto.

Gabriela Ortiz (REUTERS/Mike Blake)
Entre las figuras internacionales destacan el director venezolano Gustavo Dudamel, que participará con la Filarmónica de Los Ángeles en lo que será su última gira con la orquesta antes de asumir la dirección de la Filarmónica de Nueva York, así como el compositor e intérprete catalán Jordi Savall, referente mundial de la música antigua.

También participará la compositora mexicana Gabriela Ortiz, cuya música, según Benedetti, se caracteriza por abordar temas sociales y narrativos, además de la soprano argentina Daniela Mack y la directora teatral brasileña Christiane Jatahy, que presentará una nueva producción inspirada en la obra de Henrik Ibsen.

El festival contará además con la mayor presencia de artistas estadounidenses en su historia, una decisión que Benedetti vincula tanto al aniversario de la independencia del país como a la coincidencia de varios proyectos artísticos destacados en esta edición.

23-12-2021 Daniela Mack POLITICA ESPAÑA EUROPA
Entre ellos figuran el regreso del San Francisco Ballet tras más de dos décadas de ausencia y el debut en el festival de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, liderada por Wynton Marsalis.

El certamen mantendrá además su política de acceso con más de 50.000 entradas a 30 libras (cerca de 35 euros) o menos y billetes de 10 libras (12 euros) para animar a nuevos públicos a asistir a los espectáculos.

Junto al Festival Internacional de Edimburgo, la ciudad escocesa se transforma cada verano en uno de los principales centros culturales del mundo, con numerosos festivales paralelos, especialmente el Fringe de artes escénicas, que atraen a miles de artistas y espectadores de todo el mundo.

Fuente: EFE

