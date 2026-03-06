Aristóteles y una frase que cambió la filosofía: “La felicidad depende de nosotros mismos”

Aristóteles plantea en la Ética a Nicómaco que la felicidad es el fin último de la vida humana y se alcanza a través de acciones racionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea central de Aristóteles sobre la felicidad marcó el pensamiento occidental y continúa generando análisis en la investigación filosófica contemporánea. El filósofo griego postuló que la felicidad, lejos de ser un bien externo o aleatorio, constituye el fin último de la vida humana y es alcanzable a través de las acciones individuales.

Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, este enfoque establece que el ser humano es responsable de su propia realización y que la búsqueda del bienestar implica una tarea personal y constante.

El planteamiento de Aristóteles resalta en su obra principal, la Ética a Nicómaco, donde expone que la felicidad o “eudaimonía” no depende de factores transitorios como la riqueza, el placer o el reconocimiento social.

Como señala la Universidad de Stanford, el pensador sostiene que la felicidad es una actividad racional que se desarrolla a lo largo de toda la vida y se asocia a la excelencia moral y la virtud. Este principio fue objeto de estudio en la filosofía y la ética durante más de dos milenios.

Qué quiso decir Aristóteles con la frase “la felicidad depende de nosotros mismos”

Aristóteles afirmó que “la felicidad depende de nosotros mismos”, en el contexto de su análisis sobre la finalidad de la existencia humana. De acuerdo con la Stanford Encyclopedia of Philosophy, esta frase resume la tesis de que la eudaimonía no es una emoción pasajera ni un producto del azar, sino el resultado de la acción deliberada y la formación del carácter virtuoso.

El filósofo sostiene que cada persona debe cultivar las virtudes a través de la práctica y la autodisciplina, alcanzando así el equilibrio entre los extremos del exceso y la carencia, conocido como la doctrina del término medio.

Aristóteles distingue entre contemplación filosófica y acción ética, asignando a ambas roles centrales en el logro de la felicidad plena y autosuficiente - Escultura del filósofo griego exhibida en el museo Kunsthistorisches (museo de arte e historia) en Vienna, Austria.

Tal como explica el Center for Hellenic Studies de Harvard, la virtud en Aristóteles no consiste en una cualidad innata sino en hábitos adquiridos por medio de elecciones repetidas y racionales. El individuo es responsable de su desarrollo ético y, por tanto, de su propia felicidad. En palabras del propio Aristóteles recogidas en la Ética a Nicómaco: “La felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud”.

La perspectiva de Aristóteles implica que la felicidad se construye con el ejercicio de la razón y la práctica de la virtud en la vida cotidiana. La Stanford Encyclopedia of Philosophy subraya que, aunque las circunstancias externas pueden afectar el bienestar, la base de una vida plena es la excelencia moral lograda mediante la voluntad y la educación.

Qué es la felicidad para Aristóteles

En la visión de Aristóteles, la felicidad es el fin supremo y autosuficiente al que aspira todo ser humano. Como detalla la Stanford Encyclopedia of Philosophy, no es un estado pasivo ni una simple consecuencia del placer o la fortuna, sino una forma de vida activa y racional. La eudaimonía se alcanza por medio de la realización de actividades que perfeccionan la naturaleza humana, especialmente aquellas que corresponden a la función distintiva del ser humano: la razón.

El Center for Hellenic Studies de Harvard explica que la virtud, para Aristóteles, se forma por hábitos adquiridos mediante elecciones conscientes y repetidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo “Happiness According to Aristotle” publicado por el Center for Hellenic Studies de Harvard, la vida feliz es aquella en la que se ejercen tanto la sabiduría teórica como las virtudes prácticas.

El pensador distingue entre la contemplación filosófica y la acción ética, asignando a ambas un papel central en la plenitud humana. La contemplación representa el nivel más elevado de felicidad, mientras que la práctica de la virtud es una condición necesaria para el florecimiento personal.

El propio Aristóteles señala que “ser feliz requiere poseer durante toda la vida salud, riqueza, conocimiento, amigos y otros bienes”. Sin embargo, recalca que estos recursos son complementarios y que la verdadera felicidad surge del ejercicio constante de la virtud. La Universidad de Stanford destaca que, aunque factores externos pueden facilitar o dificultar la vida virtuosa, la clave reside en la disposición ética y en la capacidad de autogobierno.

Por qué sigue teniendo vigencia la frase

La frase “la felicidad depende de nosotros mismos” mantiene su relevancia en la discusión filosófica y ética actual. De acuerdo con el Center for Hellenic Studies de Harvard, el planteamiento de Aristóteles influye en teorías contemporáneas sobre el bienestar, el desarrollo moral y la psicología positiva. Investigadores retomaron la noción aristotélica de que la felicidad se construye a través del carácter y la vida significativa.

La Stanford Encyclopedia of Philosophy expone que el mensaje de Aristóteles ofrece una alternativa sólida a las concepciones que vinculan la felicidad con el éxito material o las emociones pasajeras. La responsabilidad individual y el desarrollo de hábitos virtuosos continúan siendo elementos centrales en la educación, la ética profesional y las políticas públicas. La idea de que el bienestar depende de la acción deliberada y no de la circunstancia externa sustentó debates en filosofía, psicología y ciencias sociales.

Como recoge el Center for Hellenic Studies de Harvard, la visión aristotélica concibe la felicidad como un proyecto vital que exige esfuerzo, reflexión y compromiso ético. Esta perspectiva se mantiene vigente porque reivindica la autonomía personal y la posibilidad de alcanzar una vida plena mediante la razón y la virtud, independientemente de las condiciones externas.