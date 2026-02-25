Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

El crítico Juan Pablo Russo.

Este miércoles empieza en Buenos Aires la segunda edición del FIDIG, Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género, un evento que apunta al cine como un partipante en la discusión sobre qué sociedad queremos construir.

La programación de FIDiG Cine incluye ficciones y documentales, tanto nacionales como internacionales, que exploran vivencias LGBTIQ+, perspectivas feministas, masculinidades alternativas y relatos que desafían los modelos tradicionales. Este festival también facilita la difusión de obras excluidas de los canales comerciales y genera espacios de encuentro entre el público, los realizadores y otros actores culturales. Su misión principal consiste en expandir los enfoques sobre género, identidades y corporalidades dentro del cine contemporáneo.

El festival está dirigido por Juan Pablo Russo, periodista, y crítico cinematográfico, que preside la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina(ACCA)

Russo respondió a las preguntas de Infobae:

—¿Cuál es el criterio con el que se eligen las películas?

—La selección parte de una premisa clara. La de preguntarnos cómo el cine está representando hoy las identidades, los cuerpos y los vínculos. Desde el comienzo tuvimos la intención de evitar una programación homogénea o previsible. En consecuencia, buscamos diversidad en un sentido amplio, no solo en términos temáticos, sino también estéticos, geográficos y narrativos.

Por eso conviven ficciones y documentales, largometrajes y cortometrajes, animación y cine experimental, así como producciones provenientes de distintos países y tradiciones cinematográficas. De este modo, algunas miradas dialogan entre sí mientras que otras se tensionan. Y es precisamente en esa fricción donde aparece uno de los ejes que más nos interesa: escapar de una lógica hegemónica y de una única forma de contar.

"My boyfriend, el fascista", en la programación del FIDIG.

Además, la mayoría de las películas son inéditas en Argentina y han recorrido festivales como Cannes, Berlín o San Sebastián. Al mismo tiempo, también incluimos obras que encuentran en el festival su primer espacio de exhibición, como Solo fanáticos, de Leo Damario. En definitiva, la intención es que el público se encuentre con relatos diversos, atravesados por preguntas comunes sobre género, identidad y representación.

—¿Cambia el significado de un festival sobre diversidades y género según el contexto político?

—Sin duda. Un festival se construye con anticipación. Cuando este proyecto comenzó a tomar forma, hacia fines de 2023, el contexto político y cultural era distinto. Sin embargo, con el paso del tiempo ese sentido se fue resignificando, porque ni el cine ni los festivales están aislados de lo que sucede a su alrededor.

En este marco, las películas de la edición actual dialogan con el presente, tanto argentino como internacional. Por ejemplo, títulos como la italiana My Boyfriend el fascista adquieren hoy una lectura particular al poner en escena la grieta política dentro de una relación afectiva. A su vez, el público llega atravesado por ese clima. Así, el festival deja de ser solo una programación y se convierte en un espacio de encuentro donde se comparten preguntas, inquietudes y posiciones frente a la realidad.

Imágenes que se verán en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género.

—¿Qué pasa con el clima político actual?

—Esta edición se realiza en un momento marcado por recortes y redefiniciones en el campo cultural. Como consecuencia, el impacto se siente con fuerza en el cine independiente y, especialmente, en las propuestas vinculadas a la diversidad. En ese contexto, sostener el festival implica una decisión concreta.

Asimismo, que la apertura y el cierre estén a cargo de dos películas argentinas independientes como 300 cartas, de Lucas Santa Ana, y Solo fanáticos, refuerza esa postura. Se trata de acompañar la producción local y de defender espacios de exhibición para un cine que hoy enfrenta mayores obstáculos.

No pensamos el festival desde la confrontación. Por el contrario, lo entendemos como una afirmación de la necesidad de estos espacios. Por eso incorporamos instancias de diálogo, como las charlas sobre la coyuntura actual, que permiten que el festival no sea solo una pantalla, sino también un ámbito de reflexión colectiva.

El festival tiene una amplia programación internacional.

—¿Por qué es necesario un festival exclusivo de diversidades y género?

—Porque todavía existen historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional. De hecho, el 95% de las películas proyectadas no tendrá estreno comercial en el país. Se trata de narrativas que suelen quedar relegadas o que circulan en circuitos reducidos. En consecuencia, un festival específico permite concentrar esa producción, darle visibilidad y generar comunidad.

Además, no se trata únicamente de exhibir películas, sino de revisar cómo se construyen las representaciones. El cine tiene un impacto cultural concreto. Por lo tanto, si no existen espacios donde esas imágenes puedan discutirse y ampliarse, el debate se reduce. El festival apunta, justamente, a abrir esa conversación y sostenerla en el tiempo.

Programación

Sedes:

Cinépolis Plaza Houssay – Av. Córdoba 2135, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini – Av. Corrientes 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Auditorio de la Embajada de Brasil en Argentina – Cerrito 1350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Película de apertura:

300Cartas, de Lucas Santa Ana (Argentina, 2025)

JERO (25) y TOM (25) son la pareja perfecta que todos quieren ser. Exhiben el éxito de su relación a sus seguidores. Jero dedica su tiempo al entrenamiento y las criptomonedas. Tom es flaco, alternativo y ama la poesía. Ambos conviven y son felices… o eso creen. El día de los enamorados, su primer aniversario, Jero descubre que Tom lo ha abandonado y como única explicación le deja una caja con 300 cartas y el ghosteo como respuesta a sus llamados.La lectura le propone a Jero, un viaje al pasado para conocer un Tom que no es nada de lo que parecía ser. Y la gran historia de amor que vivían parece hundirse bajo el título del «proyecto Jero». Pero todo dolor llega a su fin y la esperanza de un nuevo amor podría ser la cura para tanto sufrimiento.

Película de clausura:

Solo fanáticos, de Leo Damario (Argentina, 2026)

Elenco: Antonella Kruger, Emilia Attias, Martín Slipak, Juan Manuel Arencibia, Rafael Spregelburd, Nacha Guevara, Priscila Abitbol, Benjamín Vicuña, Patricio Bedoya, Débora Von Hansburg, Turco Naim Sibara y Martín Coggi.

Antonella, embarazada y abandonada por el hijo de un empresario hotelero, regresa al barrio donde creció. Entre tensiones familiares y situaciones de abuso, toma decisiones para sobrevivir y proteger a su futuro hijo.

Brasil, país invitado

Ato Noturno, de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon (Brasil, 2025) – 117 min.

Matías, actor de 23 años, inicia una relación con Rafael, figura vinculada a la política. El vínculo se tensiona a medida que ambos avanzan hacia la notoriedad pública. Obtuvo el Premio del Público en Berlín y el Premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Mar del Plata.Baby, de Marcelo Caetano (Brasil, 2024) – 107 min. Estreno nacional.

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, 2025)

Gloria, de 10 años, pasa el verano en un hospital donde conoce a Sofía. Ambas encuentran en su amistad un modo de atravesar la enfermedad y la despedida. Estreno mundial en la Berlinale y Premio Especial del Jurado en La Habana.

Apenas Coisas Boas, de Daniel Nolasco (Brasil, 2025)

En una zona rural atravesada por el río São Marcos, Antonio asiste a Marcelo, un motociclista accidentado. El encuentro modifica la vida de ambos. Participó en Guadalajara, Frameline e Iris Prize Cardiff.

Miradas diversas en el FIDIG.

Muestra Internacional de Largometrajes

La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile, 2025)

En el desierto chileno de los años 80, Lidia crece en una familia queer señalada por rumores y estigmas. Premio en Un Certain Regard (Cannes 2025) y reconocimiento en San Sebastián.

Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi (España, 2025)

Vicente regresa a San Sebastián tras un accidente. El retorno lo enfrenta a su hija y a un entorno donde decide ocultar parte de su identidad. Obtuvo nominaciones y premios en Goya, Forqué y Feroz.

My Boyfriend el fascista, de Matthias Lintner (Italia, 2025)

Una relación atravesada por posiciones políticas divergentes transforma la intimidad en un espacio de confrontación. Reconocida en Bolzano, Oslo Fusion y TLV Fest.

Tres kilómetros al fin del mundo, de Emanuel Pârvu (Rumania, 2024)

En el Delta del Danubio, un adolescente enfrenta la presión familiar y social tras el despertar de su identidad. Integró la Competencia Oficial de Cannes 2024 y obtuvo el Premio European University Film.Proyección realizada gracias al apoyo de la Unión Europea en Argentina, a través del Encuentro de Cine Europeo.

Competencia de Cortometrajes• Luz Diabla – Patricio Gabriel Plaza, Paula Boffo, Gervasio Canda – 11 min – Animación – Argentina / Canadá• Queimando por Dentro – Enock Carvalho, Matheus Farias – 16 min – Ficción – Brasil• No tan Idiota – Carola Zilinskas – 6 min – Ficción – Argentina• Nuestras historias – Kim Munsamy, Isabel Messina – 16 min – Documental – Guatemala• Hombre – Matías Dinardo – 15 min – Ficción – Argentina• Primeira Pessoa – Jacira Rocha – 16 min – Ficción – Brasil• Erion – Marius Gabriel Stancu – 14 min – Ficción – Italia• Interval – Roberto Fiesco – 20 min – Ficción – México• Adiós a mi teta – Andrea Treszczan Azar – 17 min – Ficción – Uruguay• Memoria de Infancia – Paz Bustamante, Valentina Cayetano Kelly – 4 min – Experimental – Argentina• 27610 Del otro lado – Elena Bursztein, Axel Rosito – 10 min – Documental – Argentina• Ahogada – Macarena Mochon – 6 min – Ficción – Argentina / España

Panorama Argentino de Cortometrajes • El amor está en las calles – Diversidad La Carlota – 28 min – Documental – Argentina• Cuando todo refugio se vuelve hostil – Cielo Iturralde Carrera – 7 min – Ficción – Argentina• Mañana en otra parte – Francisco Santos – 18 min – Ficción – Argentina• Desvíos – Lucas Galambos – 14 min – Ficción – Argentina• ¡Ay! Cordero – Agustina Akman, Cielo Iturralde Carrera, Mercedes Maudet – 4 min – Ficción – Argentina

Actividades especiales

Charla: “Las mujeres en la historia del arte”A cargo de Rocío González, Magíster en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. Jueves 26 – 18:30 hs – Sala Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA).

Charla: “El colectivo LGBTIQ+ en la coyuntura actual” A cargo de la Comisión de Género y Sexualidad de ASAECA. Viernes 27 – 18:30 hs – Sala Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA).