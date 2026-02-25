6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6 representaciones muy diferentes de la pasión

Jacob Elordi y Margot Robbie son los últimos de una larga lista de Heathcliffs y Cathys en la pantalla (Crédito: Warner Bros)

En 1847, Emily Brontë publicó la historia de una pareja tan unida por un profundo amor como por un amargo resentimiento. La relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff en Cumbres Borrascosas es tan salvaje y elemental como los páramos donde se desarrolla esta historia de amor. Es decir, si es que se la considera una historia de amor, porque esa denominación no encapsula adecuadamente la trama que se desarrolla en torno a la pareja, las pasiones que los unen, los separan y trascienden la vida y la muerte, recorriendo las generaciones futuras.

En los 179 años transcurridos desde la publicación del clásico gótico de Brontë, Heathcliff y Cathy (como él la llama) han resucitado en diferentes versiones. Si bien muchas de las adaptaciones anteriores se centraron en las restricciones sociales que condenaron a la pareja, las adaptaciones contemporáneas se han inclinado más hacia la fetichización del romance destructivo. Estas seis versiones (quienes deseen ver muchas más) —que abarcan los últimos 85 años— muestran los altibajos de la pasión, el temperamento y las dinámicas de poder.

1939: Laurence Olivier y Merle Oberon como sofisticados con problemas

(Artistas Unidos)

Esta adaptación temprana es una versión elegante y refinada en la que la elegancia de la alta sociedad esconde un sutil trasfondo de terror. En los salones de baile, este Heathcliff y Cathy se encuentran en extremos opuestos, atrapados en la mirada del otro; la tensión que se respira entre ellos no es tanto amorosa como escalofriante.

Armado con una mirada silenciosa y penetrante, el Heathcliff de Olivier parece justificado en su ira, como un hombre noble solo en un mundo de moral relajada y malas acciones. E incluso en sus peores momentos, la interpretación refinada y natural de Olivier y su carisma como protagonista no le permiten ser tan depravado como lo retratarán algunas adaptaciones posteriores.

Frente a él, Cathy, interpretada por Oberon, es una mujer engañada por la promesa de riqueza y comodidad. Intenta desesperadamente mantener un aire de sofisticación, integrarse en la sociedad que ha elegido. Pero Heathcliff siempre vulnera su calma exterior. El miedo se esconde en sus ojos, que se abren de par en par con consternación ante cada aparición o incluso mención de Heathcliff. Por mucho que intente negarlo, sabe que ella y Heathcliff están inextricablemente unidos, un hecho que, lejos de complacerla, la desmorona. En una escena, declara: “¡Soy Heathcliff!” mientras la lluvia golpea violentamente las ventanas tras ella. ¿Gótico? ¿Macabro? Esta adaptación lo hizo primero.

1958: Richard Burton y Rosemary Harris como amantes histriónicos

(Colección Everett)

Si Cumbres Borrascosas de 1939 tiene un carácter más cortés, esta versión televisiva en directo es tan tempestuosa como los páramos en erupción. El Heathcliff de Richard Burton rebosa de cinismo y pasión desmesurada, similar al profesor de historia de la famosa obra de Albee que interpretaría ocho años después, junto a Elizabeth Taylor, en la adaptación cinematográfica de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?. Este Heathcliff es fanfarrón y malhumorado, y su relación con Cathy es notablemente más sensual, llena de besos apasionados y caricias sinceras.

“¡Solo quieres ponerme las manos encima todo el tiempo!”, declara Cathy en una escena, mientras Heathcliff la manosea en el suelo. La Cathy de Rosemary Harris es distante, un poco coqueta, pero con su propia capacidad para la ira. En una década de entretenimiento marcada por la rebelión, la paranoia y el espectáculo, esta Cumbres Borrascosas se deleita en el melodrama culebrón entre sus amantes.

1967: Ian McShane y Angela Scoular como Antípodas Sociales

(BBC)

Aunque muchas adaptaciones se centran en el romance, el libro de Brontë es tanto (quizás incluso más, diría yo) un análisis social. Las dinámicas de poder de clase son primordiales en esta versión, en la que los consentidos niños Earnshaw parecen completamente desamparados por su padre, quien prefiere a Heathcliff, un hombre más dócil y de clase baja, a quien ha acogido. Cathy, interpretada por Angela Scoular, se presenta como una niña rica y consentida disfrazada de mujer adulta. Es voluble, rencorosa y caprichosa, propensa a pellizcar a los sirvientes y a revolcarse en el suelo en una rabieta desenfrenada. También está encantada de presumir de cómo Heathcliff actúa como su sirviente personal, siempre dispuesto a obedecer sus órdenes.

El Heathcliff del joven Ian McShane es melancólico y orgulloso, al igual que el de Olivier. Este Heathcliff también se siente justificado en su ira debido al abuso que sufre a causa de su raza y clase: toda su vida ha sido golpeado y tachado de “perro gitano”. Menos educada que la adaptación de 1939, ni tan teatral como la de 1958, esta versión es brusca y siempre consciente de cómo Heathcliff y Cathy chocan con la sociedad.

1992: Ralph Fiennes y Juliette Binoche como románticos arruinados

(Paramount Pictures, a través de Everett Collection)

La adaptación romántica más clásica de esta lista, esta Cumbres Borrascosas, tiene pelucas ridículas y afectos agriados a partes iguales. A partir de los años 90, las adaptaciones dieron un giro hacia un estilo más atmosférico, con esta película como el mejor ejemplo. Cathy y Heathcliff descansan entre las rocas, envueltos por la niebla. Ella se sienta entre sus piernas mientras él juega con cariño con su cabello. Se persiguen como niños: la Cathy de Binoche es juguetona y salvaje, pero sorprendentemente sincera, fácilmente dominada por las carcajadas. Hay una cualidad condenada a Romeo y Julieta en la pareja en esta versión. Su coqueteo se ve interrumpido por tormentas amenazantes que cruzan el cielo; en cada escena parece claro que estos amantes inocentes están destinados a tener el corazón roto.

Cuando Cathy conoce a Edgar Linton, sus rasgos parecen endurecerse y madurar de repente al ver en la mirada de adoración de Edgar la opción de una vida más elegante. El rostro angustiado de Heathcliff durante la ausencia de Cathy transmite las inseguridades de un niño huérfano perdido. Esta es una Cumbres Borrascosas de inocencia consentida, donde Heathcliff se transforma de amante juvenil en villano degenerado y Cathy abandona sus placeres infantiles.

2009: Tom Hardy y Charlotte Riley como exes tóxicos

(PBS)

“A veces pienso que tu verdadera pasión es el odio más que el amor”. Esta frase de Cathy a Heathcliff define la adaptación de 2009. A la altura de su época, esta versión es sexy y desquiciada, con un Heathcliff que es el exnovio tóxico del que te advierten las columnas de consejos. Cathy y Heathcliff no son demasiado modestos como para besarse y manosearse afuera, incluso mientras la espalda de Heathcliff sangra por una reciente flagelación.

Cathy, interpretada por Charlotte Riley, es descrita constantemente como “salvaje”, “indómita” e “indomable”, pero su amor por Heathcliff parece más una pasión apasionada que un afecto profundo. Cuando elige a Edgar en lugar de a Heathcliff, el estatus y la riqueza influyen en la decisión, pero también la perspectiva de una relación más fácil y complaciente en general. La dinámica sexual también se enfatiza, con Edgar retratado como un cornudo y Cathy y Heathcliff como sexualmente libres.

Totalmente salvaje en sus pasiones, Heathcliff, interpretado por Tom Hardy, se golpea repetidamente la cabeza contra una pared de roca con frustración al ver a Cathy y Edgar charlando. Sus ojos se ponen vidriosos y su rostro se llena de lágrimas mientras delira por la muerte de Cathy y luego desentierra su tumba, acariciando su esqueleto. El romance autodestructivo es el tema principal.

2026: Jacob Elordi y Margot Robbie como sensualistas superficiales

(Warner Bros.)

Lujuriosa y superficial, esta nueva Cumbres Borrascosas busca presentar una ostentosa muestra de pasión, pero sin una química creíble que la iguale. Jacob Elordi y Margot Robbie son agradables a la vista, y ciertamente se dejan llevar por la picardía, pero sus afectos amorosos nunca parecen ir más allá de las respiraciones agitadas y los jadeos orgásmicos.

Las elaboradas imágenes de Emerald Fennell intentan argumentar la diferencia de clase entre Heathcliff y Cathy; el guion y las interpretaciones aportan poco. Y este no es un romance idealizado, ni siquiera decididamente destructivo; más bien, este amor se centra en la propiedad y el deseo, en un contexto más contemporáneo y pervertido. La mayoría de los demás personajes se consolidan o se eliminan, centrando casi por completo la atención en Cathy y Heathcliff, aunque la representación de su relación se resiente por ello.

Fuente: The New York Times