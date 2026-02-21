Cultura

Murió Peter Stämpfli, referente del arte pop europeo con una particular mirada sobre “lo banal”

El creador suizo residente desde los años 70 en Sitges, Cataluña, tenía 88 años. Su obra es reconocida por abordar la banalidad de los objetos industriales y convertirlos en arte

El pintor suizo Peter Stämpfli,
El pintor suizo Peter Stämpfli, pionero del pop art europeo, falleció en París a los 88 años

El pintor suizo Peter Stämpfli murió a los 88 años en la ciudad de París, donde residía desde hacía varias décadas, según informó la galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois. Reconocido internacionalmente por su trabajo pionero en el pop art europeo y su emblemática representación de neumáticos, Stämpfli dejó una huella distintiva, llevando a la pintura objetos cotidianos que aislaba intencionalmente de su contexto original. Sus obras forman parte de colecciones permanentes en instituciones como el MoMA de Nueva York y el Centro Pompidou de París, reflejando el impacto y la cotización de su obra en Francia, Suiza y Estados Unidos.

Durante su carrera, Stämpfli protagonizó cerca de setenta exposiciones individuales en una veintena de países. Entre las muestras más relevantes destacan las del Centro Pompidou en 1980, Seyne-sur-Mer en 1997, el Museo de Arte y de Historia de Friburgo en 1999 y la Galería Nacional del Jeu de Paume. En 1970, representó a Suiza en la Bienal de Venecia, consolidando su presencia en el circuito internacional del arte contemporáneo.

Las emblemáticas obras de Stämpfli
Las emblemáticas obras de Stämpfli con neumáticos integran colecciones del MoMA y el Centro Pompidou

El propio Stämpfli definió su estilo por una nítida voluntad de aislar objetos sobre fondo blanco. En una entrevista concedida en 2018, dijo: “Lo que me distinguió es una voluntad de aislar el objeto sobre un fondo blanco. Sacar el objeto de su historia, de su contexto”. Este enfoque lo llevó a convertir huellas de neumáticos en infinitos motivos geométricos, renovando la mirada sobre lo banal y cotidiano, inscribiéndose así como una de las figuras más singulares de la segunda mitad del siglo XX, según valoró Georges-Philippe Vallois.

La pasión de Stämpfli por los neumáticos y las formas industriales emergió a finales de los años 1960 y se mantuvo fiel hasta el final de su vida. Aunque la pintura constituyó el eje de su obra, el artista también exploró la escultura y el cine, realizando películas y cortometrajes que ampliaron su campo de experimentación formal.

La originalidad de Peter Stämpfli
La originalidad de Peter Stämpfli radica en aislar objetos cotidianos sobre fondo blanco, según definió el propio artista

La influencia de Sitges

Más allá de París, la ciudad costera catalana de Sitges marcó otra dimensión vital y artística para Stämpfli. El artista y su esposa, Anna Maria Torelló, llegaron en 1970, estableciendo una relación profunda con su comunidad. Allí Stämpfli adoptó el nombre catalán “Pere” y aprendió el idioma local, implicándose en la vida cultural de la villa.

El matrimonio rehabilitó en 1995 un antiguo edificio en la calle Bosc, transformándolo en la sede del Grupo de Estudios Sitgetanos, una contribución reconocida posteriormente con el título de “Hijo Adoptivo de la Villa”, otorgado por el Ayuntamiento en 2004.

En 2006, Stämpfli junto a Torelló impulsaron la creación de una colección pública de arte contemporáneo en Sitges, cristalizando su compromiso con la difusión artística. Así nació la Fundació Stämpfli, inaugurada en 2011, que expone de forma permanente una parte significativa de su producción y de otros creadores relacionados. Las instalaciones fueron ampliadas en 2019, reforzando el papel de Sitges como referente en el ámbito del arte contemporáneo internacional.

Con información de: AFP y EFE

[Fotos: Stephanie de Sakutin/AFP; galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois]

