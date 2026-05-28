Guatemala: La operación conjunta en Petén culmina con decomiso de arsenal y captura de presuntos integrantes de red criminal

Un grupo de soldados uniformados erradica un vasto campo de plantas de marihuana durante una operación antidrogas en una zona rural y boscosa. (Ejército de Guatemala)

La operación Relámpago 10 dejó en Las Cruces, Petén, el decomiso de armas de alto poder, droga y la captura de tres personas, en un despliegue que, según el Ejército de Guatemala, sigue en desarrollo y apunta a golpear a una estructura dedicada al narcotráfico en una zona usada históricamente para el trasiego de ilícitos por su ubicación estratégica.

Uno de los hallazgos de mayor escala fue la erradicación de 252.888 matas de marihuana y la localización de un vivero con otras 200 plantas pequeñas listas para cultivo, de acuerdo con el consolidado oficial citado por el Ejército de Guatemala.

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En el lugar también fueron encontradas 39 bolsas con posible marihuana procesada y cuatro paquetes que presuntamente contenían cocaína, que serán sometidos a análisis por las autoridades competentes.

Las acciones comenzaron desde ayer en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, como parte de una coordinación interinstitucional entre el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público y fuerzas de seguridad civil, según informó el propio Ejército.

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Las diligencias incluyeron allanamientos dirigidos contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Un agente de SGIC Investigación Criminal inspecciona fusiles de asalto hallados en un terreno con vegetación y objetos improvisados durante una diligencia policial. (Ejército GT y PNCdeGuatemala)

El operativo dejó 13 fusiles, un lanzacohetes y más de 1.280 cartuchos

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron 13 fusiles, una subametralladora calibre nueve milímetros, tres pistolas y un lanzacohetes de 66 milímetros.

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El material incautado incluyó además dos silenciadores, 38 tolvas para fusil, una tolva tipo caracol y 1.280 cartuchos de distintos calibres.

El decomiso también alcanzó equipo táctico: siete chalecos tácticos, un chaleco blindado, fundas para arma de fuego, mochilas, prendas pixeladas similares a las usadas en operaciones de campo, un pasamontañas y equipo de comunicación portátil.

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Según el texto oficial, el arsenal hallado muestra la capacidad operativa de la estructura investigada.

La respuesta directa al alcance del operativo es esta: las autoridades reportaron tres capturas, entre ellas dos hombres y una mujer, que presuntamente tendrían vínculos con la red criminal bajo investigación.

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También incautaron un vehículo tipo pick-up, una placa blindada artesanal, un teléfono celular, una pesa digital y otros indicios que podrían fortalecer las pesquisas del Ministerio Público.

Las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de cultivos ilegales representa una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones criminales que operan en áreas fronterizas y de difícil acceso.

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Esa valoración explica el peso que tuvo el hallazgo de las plantaciones dentro del operativo desplegado en Petén.

Las diligencias continúan para impedir la salida de integrantes y de ilícitos

El Ejército de Guatemala informó que los equipos especializados mantienen puestos de control y registro en el área para evitar la movilización de integrantes de la estructura o el traslado de ilícitos. La operación, según la institución, continúa en desarrollo.

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De acuerdo con el Ejército de Guatemala, estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad en el territorio nacional. La institución añadió que Relámpago 10 se suma a otros operativos recientes orientados a debilitar redes dedicadas al narcotráfico, al tráfico de armas y a otras actividades ilícitas.

En Petén, la presencia de fuerzas militares y policiales es considerada clave por las rutas que grupos criminales utilizan para movilizar droga hacia otros países de la región.

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Las investigaciones avanzan para determinar el alcance de la estructura desarticulada y establecer posibles conexiones con organizaciones internacionales.

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, dijo que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación.

Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, seguía abierta al momento de su comparecencia.