Mundo

Irán disparó misiles en el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con Estados Unidos

Las explosiones se registraron cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras sigue sin firmarse el acuerdo para extender el alto el fuego entre Washington y Teherán

Guardar
Google icon
Irán disparó misiles y abrió fuego en el estrecho de Ormuz en plena ronda de negociaciones con Estados Unidos
Irán disparó misiles y abrió fuego en el estrecho de Ormuz en plena ronda de negociaciones con Estados Unidos

Medios de propaganda vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní reportaron este jueves el lanzamiento de misiles desde el sur del país y explosiones cerca del estrecho de Ormuz, en medio de un nuevo episodio militar que volvió a poner en duda la continuidad del frágil alto el fuego negociado entre Teherán y Washington.

Las agencias Fars y Tasnim informaron además sobre disparos de advertencia y posibles enfrentamientos marítimos en las cercanías de Bandar Abbas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, fuerzas iraníes dispararon misiles “hacia objetivos específicos”, aunque no precisó cuáles eran los blancos ni ofreció información oficial sobre daños o impactos. Según la información difundida, los proyectiles fueron lanzados desde regiones del sur del país próximas al Golfo Pérsico.

Poco después, Tasnim informó que habitantes de la zona escucharon detonaciones y ráfagas de disparos cerca de Bandar Abbas y del estrecho de Ormuz. La publicación señaló que existían reportes sobre “disparos de advertencia” realizados por la Marina iraní contra determinadas embarcaciones, aunque aclaró que “la veracidad, falsedad y detalles del asunto están bajo investigación”.

PUBLICIDAD

Los incidentes ocurrieron pocas horas después de nuevos cruces entre Washington y Teherán por presuntas violaciones al cese del fuego vigente desde abril.

Estados Unidos denunció recientemente ataques iraníes con drones y misiles contra posiciones vinculadas a sus fuerzas en la región, mientras Irán acusó a Washington de continuar operaciones militares cerca de Bandar Abbas.

Las explosiones fueron reportadas cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras sigue sin firmarse el acuerdo para extender el alto el fuego entre Washington y Teherán
Las explosiones fueron reportadas cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras sigue sin firmarse el acuerdo para extender el alto el fuego entre Washington y Teherán

Las conversaciones indirectas entre ambos países buscan extender la tregua por 60 días y avanzar en un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y la reapertura plena del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el memorando de entendimiento todavía no fue firmado y continúan las diferencias entre las partes. Una fuente cercana al equipo negociador iraní negó a Tasnim que exista un texto finalizado y afirmó que cualquier información sobre un acuerdo definitivo “carece de fundamento” hasta que Teherán informe formalmente al mediador pakistaní.

El estrecho de Ormuz se convirtió en el principal foco de disputa entre ambas potencias. Antes del inicio de la guerra, por esa vía marítima transitaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Irán restringió progresivamente el paso de embarcaciones tras el comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

En los últimos días también se registraron operaciones militares estadounidenses cerca de Bandar Abbas. Washington aseguró que actuó en “legítima defensa” contra amenazas iraníes vinculadas al uso de drones y misiles en la región.

La Guardia Revolucionaria respondió anunciando ataques contra instalaciones militares estadounidenses, aunque evitó identificar públicamente cuáles fueron los objetivos alcanzados. Kuwait, aliado de Estados Unidos, condenó recientemente un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y lo calificó como “una peligrosa escalada”.

Kuwait, aliado de Estados Unidos, condenó recientemente un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y lo calificó como “una peligrosa escalada”
Kuwait, aliado de Estados Unidos, condenó recientemente un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y lo calificó como “una peligrosa escalada”

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre la población iraní. “Vivir aquí es un infierno”, dijo Mahtab, una peluquera de 62 años en Teherán, al describir el impacto económico y social de la guerra. Según relató, uno de sus hijos intenta sobrevivir “día a día” en medio de la crisis y sin perspectivas de futuro.

El conflicto también sigue extendiéndose a otros frentes regionales. En Líbano, Israel confirmó nuevos bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Beirut y en la ciudad de Tiro, pese al alto el fuego vigente desde abril. Las autoridades libanesas reportaron nuevas víctimas civiles y denunciaron ataques contra zonas residenciales.

Con el intercambio de fuego todavía activo y sin un acuerdo formal entre Washington y Teherán, las explosiones y lanzamientos de misiles registrados en el Golfo Pérsico muestran que la situación en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo extremadamente inestable.

(Con información de Reuters, AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránEstrecho de OrmuzBandar KanganBandar AbbasGolfo PérsicoÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrienteTeheránWashingtonBuques comercialesPrograma nuclear iraníLíbanoIsrael

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

La ciudad multiplica opciones de música, cine y actividades familiares mientras sus parques vuelven a ser el centro de la vida comunitaria

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

La respuesta de Starmer se produjo tras la publicación de un extenso ensayo donde Blair cuestionó la falta de dirección del actual gobierno, en un clima de presión interna y desafíos electorales para el Partido Laborista

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

China, Corea del Sur e India coordinaron el tránsito de grandes petroleros con Teherán en mayo, mientras Washington sanciona al nuevo organismo iraní que cobra peajes por el paso

Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, remarcó que garantizar la libertad de navegación resulta fundamental para todos los países involucrados

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó el salto tecnológico surcoreano: alianzas estratégicas con Estados Unidos, coproducción de destructores y un modelo industrial que transforma la región y desafía a China y Corea del Norte

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vio la foto de Agostina en el entretiempo de Belgrano-River y avisó a la familia: el relato del remisero que llevó a la menor

Vio la foto de Agostina en el entretiempo de Belgrano-River y avisó a la familia: el relato del remisero que llevó a la menor

“Es imposible que no haya trabajo”: dos referentes del boom petrolero anticipan el impacto de Vaca Muerta en el empleo argentino

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del jueves 28 de mayo

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías

BBVA confirma fallas en su sistema en línea este 28 de mayo, así afecta a usuarios

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: La operación conjunta en Petén culmina con decomiso de arsenal y captura de presuntos integrantes de red criminal

Guatemala: La operación conjunta en Petén culmina con decomiso de arsenal y captura de presuntos integrantes de red criminal

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete