Irán disparó misiles en el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con Estados Unidos

Irán disparó misiles y abrió fuego en el estrecho de Ormuz en plena ronda de negociaciones con Estados Unidos

Medios de propaganda vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní reportaron este jueves el lanzamiento de misiles desde el sur del país y explosiones cerca del estrecho de Ormuz, en medio de un nuevo episodio militar que volvió a poner en duda la continuidad del frágil alto el fuego negociado entre Teherán y Washington.

Las agencias Fars y Tasnim informaron además sobre disparos de advertencia y posibles enfrentamientos marítimos en las cercanías de Bandar Abbas.

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De acuerdo con el reporte, fuerzas iraníes dispararon misiles “hacia objetivos específicos”, aunque no precisó cuáles eran los blancos ni ofreció información oficial sobre daños o impactos. Según la información difundida, los proyectiles fueron lanzados desde regiones del sur del país próximas al Golfo Pérsico.

Poco después, Tasnim informó que habitantes de la zona escucharon detonaciones y ráfagas de disparos cerca de Bandar Abbas y del estrecho de Ormuz. La publicación señaló que existían reportes sobre “disparos de advertencia” realizados por la Marina iraní contra determinadas embarcaciones, aunque aclaró que “la veracidad, falsedad y detalles del asunto están bajo investigación”.

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Los incidentes ocurrieron pocas horas después de nuevos cruces entre Washington y Teherán por presuntas violaciones al cese del fuego vigente desde abril.

Estados Unidos denunció recientemente ataques iraníes con drones y misiles contra posiciones vinculadas a sus fuerzas en la región, mientras Irán acusó a Washington de continuar operaciones militares cerca de Bandar Abbas.

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Las explosiones fueron reportadas cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras sigue sin firmarse el acuerdo para extender el alto el fuego entre Washington y Teherán

Las conversaciones indirectas entre ambos países buscan extender la tregua por 60 días y avanzar en un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y la reapertura plena del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el memorando de entendimiento todavía no fue firmado y continúan las diferencias entre las partes. Una fuente cercana al equipo negociador iraní negó a Tasnim que exista un texto finalizado y afirmó que cualquier información sobre un acuerdo definitivo “carece de fundamento” hasta que Teherán informe formalmente al mediador pakistaní.

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El estrecho de Ormuz se convirtió en el principal foco de disputa entre ambas potencias. Antes del inicio de la guerra, por esa vía marítima transitaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Irán restringió progresivamente el paso de embarcaciones tras el comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

En los últimos días también se registraron operaciones militares estadounidenses cerca de Bandar Abbas. Washington aseguró que actuó en “legítima defensa” contra amenazas iraníes vinculadas al uso de drones y misiles en la región.

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La Guardia Revolucionaria respondió anunciando ataques contra instalaciones militares estadounidenses, aunque evitó identificar públicamente cuáles fueron los objetivos alcanzados. Kuwait, aliado de Estados Unidos, condenó recientemente un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y lo calificó como “una peligrosa escalada”.

Kuwait, aliado de Estados Unidos, condenó recientemente un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y lo calificó como “una peligrosa escalada”

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre la población iraní. “Vivir aquí es un infierno”, dijo Mahtab, una peluquera de 62 años en Teherán, al describir el impacto económico y social de la guerra. Según relató, uno de sus hijos intenta sobrevivir “día a día” en medio de la crisis y sin perspectivas de futuro.

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El conflicto también sigue extendiéndose a otros frentes regionales. En Líbano, Israel confirmó nuevos bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Beirut y en la ciudad de Tiro, pese al alto el fuego vigente desde abril. Las autoridades libanesas reportaron nuevas víctimas civiles y denunciaron ataques contra zonas residenciales.

Con el intercambio de fuego todavía activo y sin un acuerdo formal entre Washington y Teherán, las explosiones y lanzamientos de misiles registrados en el Golfo Pérsico muestran que la situación en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo extremadamente inestable.

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(Con información de Reuters, AFP y EFE)