Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

En “Stay Alive: Berlin 1939-45“, Ian Buruma devela cómo actos discretos y ambiguos permitieron a ciudadanos desafiar, desde la incertidumbre moral, la opresión totalitaria en la capital alemana durante los años más oscuros del Tercer Reich

El libro del día: "Stay Alive: Berlin 1939-45“, de Ian Buruma

Las pequeñas rebeliones de los berlineses comunes durante el nazismo, tema central de la nueva obra de Ian Buruma, desafían las narrativas habituales de resistencia heroica y exponen los matices del día a día bajo el Tercer Reich. En Stay Alive: Berlin 1939-45, Buruma explora cómo la supervivencia en una ciudad acosada por bombardeos, hambre y delación llevó a actos de coraje sutil, pero significativos, protagonizados por ciudadanos no especialmente valientes, pero determinados a preservar su integridad moral.

El autor reconstruye la historia a partir de las cartas de su padre, Leo Buruma, un joven holandés reclutado para trabajar en Berlín en 1943. A través de estos relatos, queda claro que la vida en la capital alemana nunca se ajustó por completo a la tiranía nazi. Incluso en medio de la represión y la vigilancia, persistieron gestos de empatía: cuando los judíos fueron obligados a portar insignias identificatorias, muchos berlineses se acercaban a saludarlos en público, desafiando la orden silenciosamente. Los registros personales de Leo muestran su doble vida: cumple como vigilante de ataques aéreos, pero por las noches toca el piano en la casa de la viuda de un abogado judío, una acción que podía costarle la libertad o incluso la vida.

Berlín, los años previos a Hitler, imagen de la colección Julien Bryen

Un Berlín que nunca fue dócil

La ciudad de Berlín mantuvo, incluso tras la llegada de Hitler, una personalidad propia, proveniente de la efervescencia cultural de la República de Weimar. Hasta entrados los años de la guerra, la urbe seguía siendo escurridiza ante el control absoluto del régimen. Una carta fechada en 1941 a las autoridades nazis, escrita por un soldado, retrata el desconcierto de los mandos: mientras los combatientes morían en el frente, los bares y cafés de Berlín seguían desbordados de jóvenes, muchos de ellos ajenos al servicio militar, y mujeres que, aprovechando los vales de racionamiento de soldados en licencia, podían disfrutar de lujos momentáneos. El soldado concluía: “Si Berlín fuera Alemania, habríamos perdido la guerra hace años“.

Este carácter irreverente y rebelde fue moderándose cuando el conflicto se tornó desfavorable para los nazis: la llegada de los soviéticos por el este y los bombardeos aliados redujeron a la ciudad al miedo y la escasez. El saludo más común entre los berlineses pasó a ser “Bleiben sie übrig” (“Que sobrevivas”), reflejo de una sociedad atrapada entre la resignación y la obstinación por resistir a su manera.

Resistir desde la contradicción cotidiana

Buruma enfatiza que la resistencia en Berlín no fue obra exclusiva de redes clandestinas, sino también de gestos anónimos y ambiguos. Ejemplo de esto es la historia de su propio padre, quien pese a ser considerado “germánico” optó por enamorarse de una joven ucraniana, ignorando la prohibición nazi de mezclarse con consideradas “razas inferiores”. Según señala el autor, “no todo el mundo está hecho para ser un héroe”, pero cada transgresión, por mínima que fuera, representaba una fisura en la arquitectura de la represión.

Adolf Hitler (Crédito: Captura de
Adolf Hitler (Crédito: Captura de Video)

El libro releva además los testimonios de otras figuras, como las periodistas Ursula von Kardorff y Ruth Andreas-Friedrich, quienes durante la guerra prefirieron registrar sus vivencias en notas cifradas y fragmentarias, reconstruyéndolas en relatos más acabados para su publicación posterior. Aunque von Kardorff no se identificaba como resistente, su memoria documenta el esfuerzo por actuar con decencia en medio del crimen generalizado. Su familia evidencia las contradicciones de la época: su padre, retratista de éxito, fue despedido por oponerse al régimen, mientras su madre continuó decorando las casas de figuras prominentes del nazismo. Ursula distribuyó abrigo en hogares judíos, aunque llegó a preguntarse si lo hacía realmente por compasión o para aliviar su propia culpa.

El dilema moral de la supervivencia bajo el Tercer Reich

La obra subraya la dificultad de formular juicios éticos claros en tiempos de terror. Para muchos habitantes de Berlín, como muestra Buruma, sobrevivir requería una ética de la ambigüedad: aparentar obediencia ante el régimen, sin renunciar a pequeños gestos de insubordinación. Mientras tanto, el entorno era de riesgo constante: la censura, el racionamiento y la omnipresencia del poder impedían todo atisbo de vida corriente.

Soldados del Ejército Rojo soviético
Soldados del Ejército Rojo soviético durante una batalla callejera durante el asedio de Berlín, que contribuyó a la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial de 1945

El autor concluye que estos actos discretos, aunque parezcan menores frente a gestas épicas, tuvieron un valor perdurable. Documentar esas micro-resistencias resulta complejo: muchos protagonistas prefirieron el silencio, otros, como Leo Buruma, velaron sus vivencias en cartas donde sobre los bombardeos sólo decía que todo había sido “todo un espectáculo”, mientras la represión y el horror crecían día tras día.

Testimonios reconstruidos y memoria familiar

La reconstrucción historiográfica que plantea Stay Alive: Berlin 1939-45 se apoya en reliquias personales, fragmentos epistolares y memoriales publicados tras el conflicto. El trabajo de Ian Buruma permite asomarse a una zona difusa entre el heroísmo y la sumisión. El propio autor, al analizar el diario de su padre, distingue la conformidad externa de la protesta interior, y considera que la mayoría de los ciudadanos se movió “entre los cobardes y los valientes”, oscilando en una área moral gris, indispensable para permanecer con vida.

