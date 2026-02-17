Cultura

Stephen King rindió homenaje a los Ramones: “Ellos salvaron el rock and roll”

El escritor estadounidense destacó cómo la banda punk devolvió vida y autenticidad al rock, que en los 70 parecía perderse en la sofisticación y el virtuosismo extremos de la industria musical

Guardar
Ramones: Poison Heart

En una afirmación que sigue resonando en la cultura popular, Stephen King —referente indiscutido de la literatura contemporánea— sostuvo que los Ramones “salvaron el rock and roll” en un momento en que el género parecía diluirse entre el virtuosismo excesivo y la complacencia de la industria musical de los años setenta.

El entorno musical previo a los Ramones

Durante la década de 1970, el rock progresivo se impuso con propuestas musicales complejas y un virtuosismo instrumental que, para muchos, alejaba al género de su esencia rebelde y directa. Bandas como Yes, Genesis y Emerson, Lake & Palmer dominaban los escenarios con extensos solos y estructuras sofisticadas, mientras que la música disco —impulsada por artistas como Donna Summer y Bee Gees— conquistaba las pistas de baile y las listas de popularidad, marcando una era de producción pulida y estética glamorosa.

El auge del rock progresivo
El auge del rock progresivo y la música disco en la década de 1970 motivó la irrupción cruda y directa del punk con los Ramones

Frente a ese escenario, los Ramones irrumpieron con una propuesta radicalmente opuesta: canciones cortas, letras sencillas y una energía cruda que devolvía al rock su vitalidad primigenia. La banda neoyorquina, formada por Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy, se convirtió en un símbolo de resistencia ante la sobreproducción musical, apostando por un sonido directo y visceral que rápidamente captó la atención de una generación en busca de autenticidad.

El juicio de King sobre la autenticidad

Según el portal de noticias indiehoy, Stephen King valoró especialmente la capacidad de los Ramones para contrarrestar la saturación sonora que predominaba en la escena de los setenta. El escritor, conocido por su vasta obra literaria y su agudeza cultural, identificó en el grupo punk un regreso a lo esencial: guitarras simples, melodías pegadizas y una actitud desafiante que revitalizó el panorama musical.

Según King, la banda neoyorquina
Según King, la banda neoyorquina revitalizó el panorama cultural con guitarras simples, melodías pegadizas y una actitud desafiante (AP)

King ha manifestado su aprecio por múltiples expresiones musicales a lo largo de su carrera. Entre sus preferencias se encuentra Creedence Clearwater Revival, su banda favorita, así como agrupaciones emblemáticas como AC/DC, The Temptations y The Rolling Stones. La amplitud de su gusto musical, que incluso abarca la música disco —género que ha defendido públicamente ante críticas—, le otorga una perspectiva amplia y autorizada para analizar el impacto de los Ramones en la historia del rock.

Diferencias entre el punk y las tendencias dominantes

En diversas entrevistas, King ha subrayado las diferencias entre el punk neoyorquino de los Ramones y otras corrientes contemporáneas. Mientras la música disco apostaba por la sofisticación y el brillo, el grupo liderado por Joey Ramone abordaba temáticas cotidianas, experiencias urbanas y emociones juveniles con una crudeza inusual para la época. King expresó: “Me encantaron los Ramones desde la primera vez que los escuché”, una frase recogida por indiehoy que resume el impacto inmediato que tuvo la banda sobre quienes buscaban una alternativa a la complacencia predominante.

Stephen King valoró la autenticidad
Stephen King valoró la autenticidad y sencillez de los Ramones frente a la saturación sonora y la complacencia predominante en la música

A través de sus letras y su estética minimalista, los Ramones rompieron con las convenciones y abrieron el camino para el surgimiento de nuevas bandas que, inspiradas en su autenticidad, apostaron por la inmediatez y la honestidad artística. El legado de los Ramones, validado por la mirada de King, se consolidó como una referencia ineludible para el desarrollo posterior del punk y el rock alternativo.

El tributo musical y el reconocimiento internacional

En 2003, el lanzamiento del álbum We’re a Happy Family: A Tribute to Ramones puso de relieve la influencia transversal del grupo. Participaron figuras como Red Hot Chili Peppers, Eddie Vedder y The Offspring, quienes reinterpretaron los clásicos del cuarteto neoyorquino. King confesó que inicialmente dudaba de que un tributo pudiera igualar la fuerza del material original, pero admitió sentir curiosidad por la visión que otros músicos aportarían a esas canciones emblemáticas.

La perspectiva de Stephen King
La perspectiva de Stephen King sobre el impacto de los Ramones legitima su legado como referencia clave del punk y el rock alternativo (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El propio King escribió palabras para el álbum tributo, donde destacó el mayor aporte de los Ramones: devolver al rock la sencillez y la inmediatez que, en su opinión, resultaban esenciales para contrarrestar el exceso de sofisticación que había caracterizado al género. “Los Ramones salvaron el rock and roll”, sentenció, legitimando con su autoridad literaria el papel crucial que desempeñó la banda en la historia de la música popular.

La vigencia de la perspectiva de King

El legado de los Ramones,
El legado de los Ramones, impulsado por su honestidad artística, sigue vigente e inspirando a nuevas generaciones en la historia del rock (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La valoración de Stephen King sobre los Ramones sigue presente entre aficionados, músicos y críticos. Su visión no solo legitima el legado del grupo, sino que lo inscribe en la memoria colectiva como un punto de inflexión para el rock and roll. Hoy, décadas después de su irrupción, la influencia de los Ramones continúa inspirando a nuevas generaciones, recordando que la autenticidad, la energía y la sencillez pueden transformar para siempre el curso de un género musical.

Temas Relacionados

Stephen KingNueva YorkRamonesMúsica DiscoRenovación RockHistoria MusicalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Marcel Duchamp llega al MoMA con una retrospectiva que revoluciona el arte

El recorrido internacional invita a explorar la evolución de la creatividad transformando la relación entre los objetos y la percepción cotidiana

Marcel Duchamp llega al MoMA

Diálogo entre siglos: la fascinación de los artistas actuales por el legado clásico

Exhibiciones recientes exploran el alcance emocional y conceptual de los vínculos entre épocas e invitan a descubrir nuevas perspectivas sobre la creatividad actual

Diálogo entre siglos: la fascinación

Tip de la RAE: iones de litio, de sodio.., escritura adecuada

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: iones

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

La película parece un intento fallido de evocar el libro erótico que causó polémica. Tendría que haber algunos acuerdos para versionar clásicos

“Cumbres borrascosas” es la nueva

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

El autor turco tardó años en tener la adaptación correcta para una de sus más famosas novelas, la cual llega a pantallas en nueve capítulos

Un Premio Nobel y 20
DEPORTES
River Plate enfrentará a Ciudad

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Alpine confirmó cómo será la grilla de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la última semana de pretemporada de Fórmula 1

Inminente definición en la negociación de Boca Juniors por el fichaje a Adam Bareiro

Una streamer corrió en un coche de Fórmula E, protagonizó un violento choque y desató las críticas: “¿Pueden avisarle a mi padre que estoy bien?"

Era candidato al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero por un increíble error en sus botas fue descalificado: “Fui muy estúpido”

TELESHOW
Así fueron las vacaciones de

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

Las Trillizas de Oro celebraron el nacimiento de la nieta número 21, María Emilia Fernández Rousse festejó la llegada de Rosa

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

La economía rusa ha entrado

La economía rusa ha entrado en la zona de muerte

Las exportaciones de crudo de Irán cayeron a su nivel más bajo en dos años

Descubren por qué la grasa visceral puede favorecer el desarrollo de la diabetes tipo 2

Así lograron encontrar los restos de Lac La Belle, un vapor perdido desde 1872 en Michigan

Luego de bombardear Ucrania con 400 drones, Rusia dijo que no espera avances rápidos en el diálogo de Ginebra