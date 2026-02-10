Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Arriba: Museo Emilio A. Caraffa (Córdoba), Museo Castagnino (Rosario), Museo Franklin Rawson (San Juan) Abajo: Museo Municipal de Arte Moderno (Mendoza), Museo Bellas Artes Lola Mora (Salta), Museo Terry (Jujuy)

Tras la publicación del calendario de muestras en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Infobae Cultura presenta un recorrido por las exhibiciones de algunos de los espacios más destacados del resto del país.

CÓRDOBA

Museo Emilio A. Caraffa

El Caraffa ofrecerá una programación diversa durante 2026 que busca posicionar a Córdoba como un referente en la exploración artística contemporánea, con un enfoque en la experimentación, la inclusión y la interacción entre arte y tecnología. A lo largo del año, la programación se articulará en bloques que comienzan el 19 de marzo y concluyen en febrero de 2027. Desde el inicio, el museo dedicará espacios a la memoria, los derechos humanos, el diálogo intercultural y la producción artística local e internacional.

Entre el 19 de marzo y el 14 de junio, se inaugurará Papeles de la Memoria con curaduría de Mariana Schneider y Borgeana de Jorge Simes, dirigida por Paulina Antacli, y Crítica de la economía política, de Federico Racca bajo la curaduría de Aníbal Buede.

Autorretrato de Jorge Simes

Se suman proyectos internacionales, como la exposición de siete artistas de Suecia presentada por Juan Carlos Peirone, y propuestas colectivas como la de Manuel Pascual, Mercedes Vargas, Gabriela Morales y Sebastián Sánchez Zelada, coordinada por Soledad Sánchez Goldar.

Cada mes se sumarán iniciativas específicas como el “Mes de la Memoria” en marzo, que incluirá la performance “Te doy la palabra”, una conferencia y el estreno de la obra “Papeles de la memoria” a cargo de Andrés Dunayevich.

El bloque de junio -25/6 al 20/9- integra temáticas vinculadas a los derechos humanos y la inclusión de públicos tradicionalmente marginados del arte. En la Sala 1, se desplegará una experiencia sensorial adaptada para personas ciegas con tecnología de audio percepciones, catalogada como única en Latinoamérica.

Obra de Gabriela Morales

Entre los proyectos colectivos resalta la muestra Puentes entre identidades de la colectividad armenia, que celebra los 100 años de presencia en Córdoba. Bordadoras en el Museo conmemorará una década de trabajo colaborativo, mientras que el ciclo Arte joven ofrecerá espacio a nuevas generaciones. Además, el Instituto Goethe presentará Are you for real, un conjunto de más de 30 obras de arte digital transformadas en instalaciones físicas que exploran la frontera entre lo material y lo intangible en la era digital.

En octubre -8/10 al 25/10-, la convocatoria Nuestro Arte es Trabajo reunirá a estudiantes de artes sonoras, visuales, audiovisuales y musicales de las dos universidades principales de Córdoba. La muestra, en su segunda edición, pondrá en relieve el nivel académico y la producción emergente en el ámbito artístico provincial.

Semilla Buciarelli

A partir del 19 de noviembre, la Sala 0 será sede de un “proyecto arte joven”, mientras que en la Sala 2 se desarrollará la retrospectiva de Carolina Antoniadis. El Salón de fotografía AAMEC y el programa “Con el Arte a todas partes”, en coordinación con el Ministerio de Educación, compartirán protagonismo con Semilla Buciarelli y la exposición Transducciones sinestésicas, con artistas y colectivos como Esotecnia.Lab + Artes MediaLab, que incorpora “propuestas interactivas, sonoras, hápticas y dispositivos inmersivos” que buscan “mirar el sonido, cuestionar el archivo, sentir los datos, escuchar con las manos y reflexionar con el cuerpo”, abriendo nuevas preguntas tanto estéticas como políticas sobre la relación entre arte y tecnología.

Entre otros proyectos figuran iniciativas como el “Club de la lectura” coordinado por Mariana Robles, de acceso gratuito, y “Bordados que cuentan”, con el respaldo del Ministerio de Educación, que dispone de $500.000 para capacitaciones y viáticos mensuales adicionales de $100.000.

Museo Evita – Palacio Ferreyra

Con una fuerte impronta contemporánea y proyección nacional, el Ferreyra, en marzo, realizará un homenaje a Remo Bianchedi, artista e intelectual argentino cuya obra se caracteriza por la intensidad simbólica de sus retratos; una muestra itinerante que recorrerá distintas instituciones del país y culminará en el Museo Nacional de Bellas Artes, con curaduría de Marcos Kramer.

Remo Bianchedi, artista e intelectual argentino cuya obra se caracteriza por la intensidad simbólica de sus retratos

En continuidad, Memorias futuras, exposición monográfica a 50 años del golpe cívico-militar, propone un abordaje participativo orientado a las juventudes, con producciones artísticas que reflexionan sobre derechos humanos y futuros posibles.

En julio, el museo albergará una gran exposición del colectivo Mondongo, uno de los grupos más relevantes del arte argentino contemporáneo, reconocido internacionalmente por el uso de materiales no convencionales y una mirada crítica sobre la cultura y la historia.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau-Antonio Seguí

En Córdoba Capital, el CACC prepara la apertura de su Laboratorio de arte digital, un espacio en colaboración con la Universidad Provincial de Córdoba orientado a la investigación y la creatividad. La iniciativa ofrecerá, además, tres o cuatro exposiciones seleccionadas entre propuestas de estudiantes y artistas invitados.

El calendario inicia con Imágenes de la memoria, muestra que se llevará a cabo del 25 de marzo al 21 de junio y reunirá obras de Norberto Puzzolo y Graciela Sacco con motivo del 50 aniversario del golpe militar, con curaduría a cargo de Alejandro Dávila.

Obra de Graciela Sacco

Del 1 de julio al 13 de septiembre se desarrollará Bestiario, una convocatoria para artistas de Córdoba e invitados, bajo la curaduría de María Antonia de la Torre y Mariano Castaneda.

A partir del 17 de septiembre y hasta el 22 de noviembre, el espacio albergará la muestra La Justicia en obras de la colección del Tribunal Superior de Justicia, con trabajos de gran formato de Francisco Vidal, Carlos Camilloni, Carlos Alonso, Antonio Seguí, Pedro Pont Vergés, Antonio Monteiro, Roger Mantegani, Fernando Allievi, Juan Canavesi, Ernesto Berra, Nina Molina y Mario Sanzano; la curaduría corresponderá a Marcela Mammana.

Por otro lado, Mundo Ya, programado para el 19 de septiembre, donde distintas disciplinas artísticas abordarán el eje de “lo contemporáneo” en una producción encabezada por Simbad Seguí y Gustavo Blazquez.

"La verdad desnuda", de Carlos Alonso, de la colección del Tribunal Superior de Justicia

Como parte de su proyección institucional, el centro mantendrá su vínculo de extensión en colaboración con la Fundación Pro Arte y otros colectivos, y contempla el Primer Simposio de Escultores Provinciales, pendiente de confirmación.

Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional

La bodega del espacio de Jesús María alojará, entre marzo y julio, la exhibición dedicada al pintor y fotógrafo Karl Oenike, quien recorrió Argentina, Paraguay y Brasil entre 1887 y 1891, que se realiza en colaboración con la Embajada de Alemania.

Las obras de Oenike capturan escenarios, construcciones y tradiciones del Cono Sur hacia el final del siglo XIX, representando un contexto de transformación donde la modernidad comenzaba a imponerse sobre las costumbres tradicionales. La exposición, que se presentó previamente en Buenos Aires, el Museo Histórico del Norte, el Centro Cultural Provincial de La Rioja y el Cabildo de Córdoba, presenta registros visuales considerados testimonios de época.

"Río de las Piedras, Salta", de Karl Oenike (Colección particular)

Por otra parte, Tesoros artísticos de la Estancia podrán visitarse en el mismo espacio, desde agosto hasta febrero de 2027, obras de arte protegidas en las reservas del museo, que serán exhibidas al público por primera vez.

Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo

El espacio reabre sus puertas el 14 de febrero con la continuación de la exposición de esculturas de Guillermo Rodríguez, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo.

Luego, llegarán dos nuevas inauguraciones: el 4 de abril se presentarán obras de Álvaro Izurieta y el 4 de julio se sumará una exposición homenaje a Pablo Canedo, artista plástico, gestor cultural y fundador del MACU, quien falleció en octubre pasado.

"El sueño, su gente y la luz" (1995), de Pablo Canedo (Colección Museo Caraffa)

SANTA FE

Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez

El Rosa prepara el 103 Salón Anual Nacional en su edición de pequeño formato para el primer semestre. La programación para el segundo semestre aún debe confirmarse debido al progreso de las obras de remodelación, que actualmente mantienen al museo abierto solo en parte.

Además, se presentan Disociaciones. Obras, cartas y legajos de la donación Luis León de los Santos, una muestra patrimonial que explora el concepto de disociación, entendido como la pérdida de vínculo entre los objetos y su contexto, que incluye piezas seleccionadas de la donación realizada por Luis León de los Santos entre 1942 y 1952 a Horacio Caillet Bois, entonces director del museo, y exhibe trabajos de Hermi Baglietto de Alio, Norah Borges, Alberto Bruzzone, Eugenio Daneri, Enrique Estrada Bello, José Fernández Muro, Raquel Forner, Jorge Larco, Raúl Soldi, Carlota Stein, Alfredo Sturla y Miguel Victorica.

De "Disociaciones. Obras, cartas y legajos de la donación Luis León de los Santos"

En Un cuerpo en llamas, de la artista Raquel Minetti con curaduría de Luciana Berneri, se incorpora video y performance, fusionando acciones cotidianas como cocinar, escribir y ordenar, y explorando conceptos de identidad, deseo y la experiencia de habitar.

Museo Castagnino

El Castagnino presenta, a partir de abril, una selección de muestras en sus salas principales. Entre las más destacadas en la planta baja se encuentra Gyula Kosice. En tiempo real, una curaduría de Jazmín Adler que reúne obras provenientes de la Colección Castagnino+macro, la Fundación Kosice, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Malba, el Macba, el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires y diversas colecciones privadas.

Adrián Villar Rojas ocupa la sala central con la instalación específica para el espacio El teatro de la desaparición, que forma parte de la Colección Balanz. En el mismo nivel se presenta la exposición Fundar: 40 años, con piezas seleccionadas para celebrar este aniversario.

Obra de Gyula Kosice (Malba)

Subiendo a la planta alta, el programa incluye Diana Randazzo. Tradición revisitada, curada por Roberto Echen, y Rob Verf. Habitar el paisaje. Diálogos con la Colección Castagnino+macro, a cargo de María Elena Lucero.

A partir de agosto, la planta alta albergará la muestra El cuerpo desnudo. 300 versiones en la colección del Museo Castagnino, una curaduría de María de la Paz López Carvajal, que reúne 300 representaciones sobre esta temática.

Con respecto al resto del año, todavía quedan confirmar si se podrán o no realizar más muestras tras el polémico anuncio de ampliación, llamado “El Zócalo”, realizado desde el gobierno provincial en asociación con el sector privado, que descartó el proyecto ganador por licitación que ya se había realizado.

"El teatro de la desaparición" de Adrián Villar Rojas (Fundación PROA)

Museo de arte contemporáneo de Rosario

El macro anunció un cambio significativo para el verano de 2026: durante todo febrero, abrirá sus puertas los miércoles en un “horario nocturno”, de 20 a 22 h, para invitar al público a recorrer el museo cuando la temperatura desciende y la ciudad se relaja junto al río Paraná. Este ajuste busca responder a las demandas de quienes desean aprovechar los últimos momentos del día, integrando la visita cultural a las caminatas y picnics en el parque.

El núcleo de la programación lo aporta el 78 Salón Nacional de Rosario, vigente en los pisos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 hasta abril de 2026. Este certamen, uno de los más longevos e influyentes del país, reúne a treinta artistas seleccionados por un jurado compuesto este año por Verónica Gómez, Francisco Lemus y Mauro Guzmán, provenientes de distintos puntos de Argentina. En esta edición, el Premio SN, otorgado por la Municipalidad, recayó en Clara Miño, mientras que el Premio Colección fue para Joakin Farkas, por decisión del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Además, la Fundación Castagnino adquirió una obra de Juan Reos para el acervo rosarino.

El macro suma este verano dos momentos de gran convocatoria. El viernes 20 de febrero, de 19 a 24 h, participa de la tradicional Noche de Museos Abiertos, bajo la consigna “Salón de una noche de verano”.

Ya mirando a la programación futura, el eje curatorial de las exposiciones 2026 gira en torno al concepto de “DEUDA-macro”, formulado por Roberto Echen. “La deuda como un espacio afectivo-afectante”, plantea el museo, explorando los compromisos, promesas y deseos colectivos que laten detrás de la práctica artística y sus relaciones institucionales.

Entre las primeras acciones y exposiciones de este ciclo aparece la instalación de una escultura de Maxi Murad, quien toma como inspiración la forma cilíndrica de uno de los ocho silos del propio museo. El proyecto invita a repensar el símbolo del silo: espacio original de almacenamiento de granos, transformado ahora en reservorio de arte, relatos y memoria urbana.

El programa continúa con una muestra colectiva impulsada por la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario y el macro, presente en el primer piso, con obras en fotografía, video e indumentaria de colectivos locales que durante todo el año desarrollan proyectos vinculados a diversidades y derechos sexuales.

Obras de Rodrigo Etem (Museo Franklin Rawson)

En el segundo piso, Rodrigo Etem expone una revisión experimental de su trayectoria. Partiendo de la materialidad y la fotografía analógica, Etem ha transitado hacia lo digital y lo virtual, pero en sus trabajos actuales explora una fusión de ambas dimensiones: según la descripción del museo, sus objetos y pinturas “se encarnan hoy en objetos y pinturas producidos a partir del oficio, el cuerpo y el proceso físico, pero organizados según una lógica visual que proviene de la virtualidad”.

Ariel Costa, en su debut individual en el macro, ocupa el tercer piso y propone un diálogo entre el dibujo y la pintura a través del grafito, la tiza y el lienzo. Costa, nacido en Santa Fe en 1975 y residente en Rosario desde 1993, conjuga su formación en Bellas Artes y Psicología con su experiencia en la música y el cómic, alternando exposiciones en la ciudad y el país. De acuerdo con el comunicado, “su trabajo se articula a partir del dibujo, la pintura, el cómic y la canción, y establece vínculos con el universo del cómic y los superhéroes, el paisaje de su infancia, la música y el cine fantástico”.

Ariel Costa (Galería Crudo)

La colección estable del museo, repartida en los pisos 4, 6 y 7, profundiza en las nociones de deuda y control social, temas financieros y extractivismo, así como en la pregunta por las deudas intangibles que surgen de la convivencia y la vida diaria. Reúne casi mil piezas seleccionadas atentos a la línea de actualización constante mediante premios, adquisiciones y donaciones, y se articula con programas institucionales dedicados a la investigación, la conservación y la producción de nuevas mediaciones.

El piso 5, denominado zona amig( ), se configura como un espacio flexible de creación, descanso y juego, donde los visitantes pueden “detenerse, descansar, leer, dibujar, conversar, contemplar el río o activar dispositivos participativos”, en palabras del equipo del museo.

Narcisa Hirsch

El segundo semestre de 2026 abrirá dos nuevas propuestas de alto impacto. Por un lado, la primera exposición individual en Rosario de Narcisa Hirsch, curada por Daniela Muttis, que recorrerá la obra pionera de Hirsch en cine, performance, instalación y urbanismo, permitiendo un acercamiento a la experimentación audiovisual argentina desde los años 70.

Por otra parte, se lanzará la convocatoria para el 79 Salón Nacional de Rosario, que, en noviembre, ratificará su carácter transdisciplinar y su papel central como ventana al arte contemporáneo argentino. Las bases para quienes busquen participar en esta nueva edición —según el anuncio— estarán disponibles en la web del museo durante el segundo semestre.

SAN JUAN

Museo Franklin Rawson

La temporada del Rawson abrirá el 24 de abril con una exhibición de Mondongo, en el marco de su gira nacional impulsada por ArtHaus, instalada en la Sala 1. En simultáneo, la Sala 2 estará destinada al trabajo de Max Gómez Canle, mientras que la Sala 3 rendirá homenaje a Eduardo Esquivel. En el foyer, el visitante encontrará Itinerarios del Arte en San Juan / Fotografía 2026, una selección que busca articular la escena fotográfica local y proyectarla hacia el futuro.

El segundo bloque, previsto para el 14 de agosto, sostendrá el eje en las artes gráficas, con la tercera edición del Proyecto Grabado. Las salas estarán dedicadas a figuras y colectivos destacados: Quinquela Martín ocupará el primer espacio, mientras que en la Sala 2 el público encontrará obras de Hugo Vidal, Roberto Santoro e Hilda Paz, todos ellos referentes del grabado contemporáneo.

Quinquela Martín

El homenaje de esta etapa recaerá sobre José María Pineda, y en el foyer se presentará El pulso del Cobre – Proyecto Grabado Contemporáneo, Cuyo 2026, subrayando la diversidad regional.

El 13 de noviembre marcará una fecha clave con la celebración del 90° aniversario del Museo Franklin Rawson. La propia colección permanente ofrecerá un nuevo relato curatorial, poniendo en diálogo piezas históricas y contemporáneas para trazar una mirada renovada sobre el acervo institucional.

La agenda culminará con un cuarto bloque el 4 de diciembre, atravesado por los principales certámenes y reconocimientos de las artes visuales nacionales. Las salas 1 y 2 alojarán la Bienal Nacional de Dibujo (4° edición), mientras la Sala 3 será el escenario del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales (7° edición). El foyer ampliará la presencia de la Bienal, reafirmando el compromiso del museo con la escena del dibujo argentino.

Mondongo, en el marco de su gira nacional impulsada por ArtHaus

MENDOZA

Museo Municipal de Arte Moderno

La programación del MMAMM abarca tanto la sede principal —ubicada en Plaza Independencia— como el anexo del Parque Central, y se extiende desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2027, con muestras, ferias, festivales y fechas conmemorativas que estimularán la escena artística mendocina.

La primera cita en la sede central comenzó el 18 de diciembre de 2025 (hasta el 15 de febrero), cuando Irina Kirchuk inauguró en la Sala Este la muestra Retumbo. Simultáneamente, la Sala Oeste alberga El equilibrista, de Miguel Gandolfo, bajo la curaduría de Mariel Matoz y Antonella Pezzola, y la Sala Norte exhibirá obras de dibujo de Francisco B Correas. Esta primera etapa finalizará en febrero de 2026, marcando la transición hacia una programación que apuesta a la combinación de proyectos individuales y exposiciones colectivas.

Obra de Max Gómez Canle

De finales de febrero a inicios de mayo, incluye la exposición En esta noche, en esta tierra, de Florencia Breccia, curada por Carlos Gutiérrez. La Sala Oeste, por su parte, ofrecerá la colectiva Arriba en la cima con la coordinación de Mariana Gioiosa y la participación de Ana Benedetti (Salta), Max Gómez Canle (Buenos Aires), Carlos Gómez Centurión (San Juan), Pablo David González (Mendoza), Juan B. Justo (Mendoza), Lula Mari (Buenos Aires), Juan Pablo Marturano (Buenos Aires) y Mariana Sissia (Provincia de Buenos Aires), reunidos en un muestrario federal. La Sala Norte dedicará su espacio a Del viñedo al cielo, de Adriana Scarso.

En esa misma etapa, el MMAMM reforzará su vínculo con la producción local a través de iniciativas como Flota flota, el programa de verano, y especialmente la Feria Aire, que se desplegará los días 8, 9 y 10 de mayo. Desde la organización subrayan que esta feria apunta a “apoyar a la producción de Artistas Visuales de la Región Cuyo y a las diversas plataformas de circulación y comercialización de arte”.

Obras de Florencia Breccia

Para ello se realizará una convocatoria abierta con 25 stands de venta, además de espacios para proyectos editoriales y actividades destinadas a la infancia. El propósito declarado es “fortalecer el desarrollo tanto del mercado del arte como de la producción y divulgación de las Artes Visuales de la región”.

El segundo bloque, que irá del 21 de mayo al 28 de junio, llevará a la Sala Este una muestra dedicada al Museo Omar Reina de San Rafael, bajo el eje arte y agua, mientras que la Sala Oeste alojará una exposición individual de Fernando Rosas. En la Sala Norte, la propuesta girará en torno a una muestra fotográfica curada por Sol Delgado y el colectivo UFO. Este período también incluye dos efemérides: el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, y un slam poético para el 28 de junio.

Detalle del tríptico ”las visiones de Samuel Sumak” del colectivo UFO

El tercer tramo anual, de julio a septiembre, se caracterizará por la inclusión de nuevas disciplinas y propuestas interactivas. María Verónica Ramirez ocupará la Sala Este con Mostriña, mientras que la Sala Norte presentará Ciudad de lo niños. El MMAMM celebrará el 8 de agosto su aniversario número 59.

La programación continúa en octubre y noviembre, cuando se pondrá en primer plano la relación entre arte y tecnología. La Sala Este recibirá una muestra específica sobre este cruce disciplinar, mientras que la Oeste concentrará las actividades del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología. En la Sala Norte, se sumará la exposición Proyecto 3D y Accesibilidad en el Museo, orientada a pensar la inclusión desde la experimentación y la interactividad.

Una xilografía en blanco y negro de Sergio Sergi

El cierre anual, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, pondrá el foco en la Exposición patrimonial de las nuevas adquisiciones del MMAMM en la Sala Este, y en la Sala Oeste destacará una muestra histórica de grabados de Sergio Sergi. Las fotografías regresarán a la Sala Norte en la última propuesta expositiva del ciclo.

En paralelo, el anexo del Parque Central inició su agenda en noviembre de 2025 con Suena a sillas moviéndose. Club de clínica. A lo largo del año se sucederán proyectos de artistas como Agustina Martinelli —El agua amaneció dolida—, el ciclo Joyas para la Yacurmana, y varias convocatorias públicas para proyectos a definirse en bloques desde abril hasta enero del año siguiente. También se reiterará la propuesta Ciudad de los niñxs y el Club de clínica, lo que señala una orientación hacia formatos experimentales y de laboratorio de obra.

SALTA

Museo Bellas Artes Lola Mora

Entre los ejes centrales del Bellas Artes se destacan la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y reflexiones acerca de la identidad de género, dos temas que articulan varias de las propuestas del año.

Entre marzo-mayo, la planta baja aloja la instalación “Los órdenes del amor” de Lucila Penedo, dirigida a explorar la memoria y las experiencias de exilio durante la dictadura, así como las constelaciones familiares conceptualizadas por Bert Helliger en posguerra alemana.

"Humahuaca II", de Alina Neyman (Museo Bellas Artes de Salta)

Paralelamente, se presenta el trabajo pictórico de Liliana Golubinsky, con obras que remiten al dinamismo de la vida urbana, además de un homenaje póstumo en la Sala 4 a Alina Neyman, primera mujer egresada y docente de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera y única artista salteña distinguida con el Premio Nacional a la Trayectoria.

De mayo a agosto, el foco recae sobre la producción de Miguel Dávila, emblema de la Nueva Figuración argentina que habría cumplido 100 años en 2026. Su recorrido independiente y la fuerte impronta académica que recibió en Tucumán, bajo la influencia de Spilimbergo, se exploran en una muestra en las cuatro salas principales.

"La Sombra" de Miguel Dávila (Colección privada)

En agosto y octubre, la exhibición de Marcelo Abud retoma la identidad de Perico (Jujuy) a través de registros arquitectónicos y colaboraciones familiares, mientras que Luis F. Cancio expone Manglares, una serie que combina paisajes hiperrealistas con elementos surrealistas aprendidos en la tradición académica cubana.

La planta alta alberga la muestra permanente y se enriquece con intervenciones de artistas locales: Mariana Abud en marzo, Juan Spinatto en abril, Fran López en mayo, Luis Lusnich en junio y julio, Ernesto Scotti en agosto y septiembre, Ezequiel Linares en octubre y noviembre, y Gramajo Gutiérrez en el período de diciembre a enero.

Fotografía de Marcelo Abud

La proyección internacional toma cuerpo a través de Central Fine, un proyecto con sede local y conexiones en Miami, que facilita tanto la circulación de obras de artistas salteños en el exterior como la llegada de exponentes internacionales al museo. A esto se suma el Salón Provincial de Artes Visuales, previsto entre diciembre y febrero de 2027, donde se materializa uno de los principales encuentros para la escena plástica regional.

Museo de Arte Contemporáneo

Frente a la plaza principal de la ciudad, el MAC reúne a artistas de distintos puntos de Argentina y el exterior, alternando propuestas individuales y colectivas.

Obras de Mónica García Capisano (Galería BAC)

En los meses de marzo y abril, el recorrido inicia en la planta alta con pinturas de Mónica García Capisano (Salta) y una instalación a cargo de Pablo Guiot (Tucumán), bajo la curaduría de Javier Soria Vázquez. En planta baja, las propuestas incluyen trabajos de Leonor Asar y Pilar Garzón (Tucumán y Buenos Aires), con la curaduría de Cecilia Quinteros Macció, mientras que Romina Barros (Salta) interviene las vidrieras dentro del Proyecto V.A.C.A.

Para mayo, está prevista en planta alta la colectiva De la fragilidad del mundo y otros desamores, una revisión de la colección del MAC. En planta baja, la muestra UMBRALES reunirá obras de diferentes disciplinas –pintura, dibujo, escultura, textil, fotografía, video y performance–, impulsada por un conjunto de artistas de Buenos Aires, Uruguay, Bariloche, Córdoba y Salta, con Lucas Marín como curador. El Proyecto V.A.C.A sumará una edición especial “UMBRALES”.

Obras de Leonor Asar

Durante junio y julio, la planta alta se destina al proyecto institucional Colecciones y coleccionistas poniendo el foco en textiles de la colección José Lorenzo y la curaduría de Carina Cagnolo. Por su parte, la planta baja recibe cerámicas de Florencia Califano (Jujuy). La sección V.A.C.A incorpora el trabajo de Andrea Lilian Rodriguez (Salta).

El bloque agosto-septiembre contempla fotografías, instalaciones y objetos de Victoria Jaffe (Salta) en la planta alta, mientras que Evangelina Aybar (Cafayate, Salta) expone pinturas en planta baja. Para el Proyecto V.A.C.A se suman las propuestas de Daiana López y Mirta Rueda (Salta), curadas por Ximena Segón.

Cerámicas de Florencia Califano

En el segmento octubre-noviembre, tapices de Paula Zegers (Chile) ocuparán la planta alta, con curaduría de Cristian Oschilewski, y Juliet Ruiz (Tucumán) mostrará fotografías en planta baja. Las vidrieras del Proyecto V.A.C.A estarán a cargo de Rosario Mainoli (Salta) con curaduría de Roxana Ramos.

Ya en diciembre y hasta enero y febrero de 2027, la planta alta albergará obras de Clara Johnston (Salta), con una exhibición centrada en fotografías y objetos. En planta baja se presenta Convertirse en piedra, proyecto bajo la gestión de Sylvie Fortin, con trabajos de Richard Ibghy y Marilou Lemmens (Canadá) y curaduría de Solana Molina Viamonte. En V.A.C.A expondrá piezas de Martin Córdoba (Salta).

JUJUY

Museo Nacional Terry

El Terry de Tilcara, Jujuy, incluirá dos exposiciones centradas en la memoria colectiva y las experiencias cotidianas, abordadas a través de materiales, relatos y rutas ancestrales.

Candelaria Traverso

Desde el 27 de febrero, la exposición Juntar, llevar, contar abordará durante tres meses la bolsa como símbolo y objeto material. La propuesta invita a pensar el museo como una “gran bolsa” que resguarda relatos colectivos. Incluye obras de Candelaria Traverso, intervenciones textiles colaborativas con Tejedores Andinos de Huacalera y tejedoras del Instituto de Desarrollo Indígena de Tilcara, además de chuspas antiguas del Museo Arqueológico de Tilcara y un patchwork realizado con prendas reutilizadas junto al Centro de Jubilados de Tilcara, con un enfoque curatorial que destaca la influencia de Ursula K. Le Guin y Donna Haraway, planteando preguntas sobre las historias que se reúnen y transmiten para valorar la vida.

Geografías de la memoria, que abrirá el 27 de junio, propone reflexionar sobre el territorio jujeño como un espacio construido por la convivencia y los saberes compartidos. Inspirada en la geografía crítica de Milton Santos, la exposición explorará cómo rutas y caminos de pastoreo reflejan las huellas de generaciones en la región.

Entre las piezas principales se encuentran mapas textiles creados por Graciela Gaspar junto al colectivo Kippus Tejidos de la puna y el proyecto Saberes de la Quebrada. También participan la fotógrafa Natalia Favre, egresados del IES Intercultural Campinta Guazu Gloria y la investigadora Julieta Barada.