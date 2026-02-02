Comienza la temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario más completo de Buenos Aires

Después de la calma del verano, llega la tempestad de muestras: durante febrero y más que nada en marzo, los espacios expositivos de la Ciudad y la Provincia renuevan sus propuestas.

Consultados por Infobae Cultura, 35 museos, fundaciones y salas expositivas revelan cómo comenzará la temporada y, en algunos casos, presentaron su calendario hasta mitad o finales de año. Por otro lado, los espacios dependientes de la Ciudad de Buenos Aires respondieron que la programación recién será revelada cuando se haga el lanzamiento oficial por parte del Ministerio.

Este 2026 viene con una agenda cargada de aniversarios: los 130 años del Bellas Artes; el cuarto de siglo del Malba; las tres décadas del Museo Arte Tigre, así como los 20 de Centro Cultural Coreano y la Fundación 3 Pinos, que tendrá propuestas tanto en el Marco como en su sede de Cañuelas, MuseoCampo.

Jorge Luis Borges en el Recoleta, en 1984 (CEDIPCCR)

Sin homenajes a artistas por fechas redondas, si habrá múltiples ofertas para recordar los 50 años del golpe de Estado de 1976, así como los 30 años sin el más grande escritor del país, Jorge Luis Borges.

Museo Nacional de Bellas Artes

El MNBA proyecta para 2026 un ambicioso calendario de exhibiciones que articulará hitos de la historia artística argentina y exploraciones contemporáneas de relevancia internacional.

Entre las grandes apuestas se encuentra la exposición Itinerarios entre la Argentina y España (1880-1930), organizada junto con la Universidad de Granada, que propone rastrear la influencia mutua entre creadores argentinos y españoles a través de una selección de pinturas, esculturas, medallas, documentos y fotografía.

"La vuelta de la pesca", de Joaquín Sorolla

Esta muestra, que ocupará el primer piso del museo entre abril y agosto, reunirá obras de artistas españoles como Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga y Santiago Rusiñol, así como creaciones de referentes argentinos —Césareo Bernaldo de Quirós, Norah Borges, Antonio Berni— cuyas trayectorias dialogaron activamente con esas figuras. Además, podrá recorrerse en línea a través de las salas virtuales de la Universidad de Granada.

El calendario también reserva un espacio distintivo para la obra de Adriana Bustos, quien presentará a partir de junio una pieza comisionada especialmente por el museo, con el apoyo de Arthaus, en homenaje al 130.º aniversario de la institución, que propone un recorrido por la historia del Museo, estableciendo cruces visuales entre distintas épocas y lenguajes artísticos.

Adriana Bustos

La presencia de Leandro Katz se hará sentir desde septiembre con una propuesta que explora el tránsito entre la poesía experimental, la performance y el conceptualismo. Katz, activo en la escena literaria de Buenos Aires en los años 60 y luego radicado en Nueva York, es reconocido por su trabajo en ámbitos como la investigación histórica, la antropología y las artes visuales. El público podrá apreciar cómo aquellas exploraciones se plasmaron en filmes documentales e instalaciones fotográficas.

A partir de septiembre, la agenda se enriquece con una exhibición dedicada a Manuel Espinosa, organizada en conjunto con la Colección Espinosa. La exposición recreará una muestra histórica presentada en 1968, incluyendo piezas clave como “Variación cromática”, creada en 1966, y “18 variaciones sobre un mismo tema: diminuendo and crescendo in blue”, exhibida dos años después.

"Hambre" de Rómulo Maccio

El calendario destaca también la celebración número 20 de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, prevista entre septiembre y octubre en el pabellón de exposiciones temporarias. Y a finales de año, la sala temporal será ocupada por una muestra de Rómulo Macció —con curaduría de Florencia Battiti—, y entre diciembre y marzo de 2027 se entregará el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2026.

Malba

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires comenzará a celebrar su 25° aniversario con la apertura de Olga de Amaral. Cuerpo textil, programada del 27 de febrero al 11 de mayo, bajo la curaduría de María Amalia García y Marie Perennès.

En marzo, se sumará la exposición Fernanda Laguna. Mi corazón es un imán, organizada junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y Metamorfo. Dualidad y transformación en la Colección Malba–Costantini, que podrá visitarse desde el 28 de marzo hasta el 30 de agosto.

"Lágrimas, lágrimas y lágrimas" (2024), de Fernanda Laguna

El museo también incluirá la muestra permanente Colección Aniversario desde el 1 de mayo. Durante junio, se presentarán trabajos de Dan Flavin (del 12 de junio al 26 de agosto) y de Abel Rodríguez (Mogage Guihu), El árbol de la vida y la abundancia, del 19 de junio al 23 de agosto, organizada por el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

A partir del 17 de julio, la obra de Vivian Suter ocupará el Nivel -1 del edificio, bajo la curaduría de Rodrigo Moura. En septiembre, la programación incluirá una edición especial de la Colección Aniversario como exposición temporaria del 18 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027, dondese exhibirán piezas nunca antes vistas en el país, provenientes de la colección Daros Latinamerica, recientemente incorporada.

"Missão Missões (Como construir catedrais)", 1987, de Cildo Meireles

La muestra Viva Frida, dedicada a Frida Kahlo, organizada por el Museo Frida Kahlo de Ciudad de México y curada por Circe Henestrosa en el contexto de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) cerrará el calendario el 18 de septiembre.

El Museo Nacional de Arte Decorativo presentó las actividades y exposiciones previstas para 2026, con una agenda que reafirma su perfil como referente artístico y cultural de la ciudad. El anuncio abarca desde conciertos al aire libre hasta importantes bienales y muestras temáticas, articulando propuestas que se extienden a lo largo de todo el año y que involucran tanto a artistas consagrados como a la colección histórica de la institución.

Parque de la Memoria

El espacio de Belgrano, cercano a Ciudad Universitaria, continuará con Sres Jueces, Nunca Más. Del juicio a las Juntas Militares al presente y Hay cuerpos hasta el 19 de abril.

"Pensar es un hecho revolucionario", de Marie Orensanz, en el Parque de la Memoria

En el marco de los 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, acogerá desde el 6 de junio La Memoria de la Colección: El Moderno en el Parque. Bajo la curaduría de Nicolás Cuello y Cecilia Nisembaum, se exhibirán obras de artistas como León Ferrari, Marta Minujín, Luis Felipe Noé y Sara Facio, destacando el papel del arte como herramienta de memoria, resistencia y reparación simbólica. El proyecto promueve valores democráticos y la reflexión colectiva sobre el pasado reciente.

A partir del 21 de noviembre, Carlota Beltrame. La historia de un volcán, con curaduría de Eugenia Garay Basualdo, presentará una antológica de la artista tucumana. El título de la muestra, inspirado en una frase del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, alude simultáneamente a la posición de Argentina respecto de las potencias hegemónicas (Inglaterra, durante el S.XIX, y EE.UU., durante el S.XX), al igual que la de Tucumán respecto de Buenos Aires, como zonas, países y territorios, que por su potencial político y cultural fueron y son considerados como un volcán siempre a punto de erupcionar.

De la serie "Los años de plomo", de Carlota Beltrame

Centro Cultura Recoleta

El CCR se centrará en las artes visuales y la literatura. Durante el primer semestre celebrará a dos grandes figuras del arte argentino del siglo XX: Federico Klemm y Jorge Luis Borges.

Con curaduría de Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, y en coproducción con la Fundación Klemm, se realizará una gran exposición dedicada al legado de Federico Klemm.

Obras de Federico Klemm

Mientras en la sala Cronopios, y entre los meses de mayo y septiembre, junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, se dedicará una gran muestra documental y visual al mayor escritor de la literatura argentina, a 40 años de su fallecimiento, el 14 de junio de 1986.

Una comitiva de especialistas en los distintos aspectos de la vida y la obra de Borges honrarán su legado en una exposición donde habrá piezas de una colección única, entre ellas los muebles de su habitación y su biblioteca personal, que se exhibirán por primera vez.

Hacia fines de año, el Recoleta dedicará una exhibición antológica a Mauro Guzmán, que recorrerá sus proyectos centrales. Con curaduría de Carla Barbero, la muestra recorrerá las obras que redefinieron la sensibilidad queer en el arte argentino de los años 2000.

De la biopic animista "La guzmania y el amante de las hiedras hermafroditas", de Mauro Guzmán

Además, a lo largo del año, se presentarán las muestras elegidas durante la Convocatoria Abierta: Andrés Aizicovich (CABA), Florencia Alvarado (CABA), Martin Falmholc Halley (Misiones), Julián Matta (Chaco), Florencia Palacios (Santa Fe), Santiago Poggio (Buenos Aires), Belén Romero Gunset (Tucumán), Manuel Singuenza (CABA) y los proyectos curatoriales de Laura Focarazzo (Buenos Aires) y Andrés Gorzycki (Misiones).

Museo Nacional de Arte Decorativo

El MNDD tendrá a partir del 19 de marzo y hasta el 3 de mayo, una de las apuestas centrales: la XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, con curaduría de María Lanusse, con obras actuales de arte religioso en las salas del subsuelo.

En el segundo semestre, la programación visual dará un giro con Idea redonda, una muestra de gráfica que propondrá —del 7 de mayo al 19 de julio— un recorrido por afiches vinculados con los mundiales de fútbol. Estas piezas se exhibirán de manera inédita en las rejas del museo sobre la avenida del Libertador, ampliando el diálogo del patrimonio artístico hacia temáticas populares y universales.

Bienal de Arte Sacro Contemporáneo

Entre el 21 de mayo y el 12 de julio, la institución abrirá al público un archivo y obras pertenecientes al investigador Adolfo Ribera, bajo la curaduría de Laura Malosetti Costa y Sandra Szir en las salas del subsuelo. La selección promete acercar nuevas perspectivas sobre la investigación en arte y la conservación de colecciones.

Para la temporada de otoño se anunció la realización de una nueva edición de la Bienal de Arquitectura —prevista entre el 1 u 8 de octubre y el 1 de noviembre— en la misma locación subterránea, ofreciendo un espacio para explorar la actualidad y los desafíos de esta disciplina en Argentina.

Bienal de Arquitectura

La agenda del último trimestre se completará con la muestra de Gaby Grobo (nombre artístico de Gabriela Grobocopatel), que presentará trabajos en técnica mixta y esculturas bajo la curaduría de Florencia Batitti.

Además, se prevé la inauguración del Dormitorio y Boudoir Josefina de Alvear de Errázuriz —alojados en el primer piso—, luego de un proceso integral de restauración y puesta en valor. También aparecen en tratativas futuras muestras de Gino Bogani, obras de Jean Dubuffet y la serie Rosas de Pierre Joseph Redouté, cuyo emplazamiento final está en evaluación.

Casa Nacional del Bicentenario

También en Recoleta, la CNB reúne múltiples exhibiciones de pintura, fotografía, instalaciones y objetos, con participación de artistas de todo el país.

El calendario abre en febrero con la exposición de Maggie Atienza Larsson, que presenta obras realizadas entre 1988 y 2008, abarcando pintura, objetos y collages. Ese mes, la muestra La fuerza domesticadora de lo pequeño reúne obras en pequeño formato de Lucía Bouzada, Guadalupe Fernández, Luis Giménez, Alfredo Larrosa, Héctor Meana, Juan Montes de Oca, Silvia Sánchez y Sonia Braun, y el ciclo internacional se introduce con Franzi Kreis y su propuesta “Generación Beta: al otro lado del océano”.

Un vistazo en 360 grados a la impactante escultura “Qué julepe“ del artista Juan Reos. La obra captura un momento de terror con un caballo encabritado ante una serpiente, junto a una figura trágica en el suelo.

Gustavo Bruno exhibe fotografías bajo el título Implícito, mientras que Carla Beretta propone pinturas e instalaciones en Fui al río y lo sentí cerca de mí…. Conocernos es un arte. Una década de expresión sin barreras, organizada por el programa arteASDRA, también integra la agenda de febrero.

En marzo, se suman Juan Reos, artista visual y profesor de la UNA y Mariano Benavente, artista visual de Buenos Aires. Durante este mes, la Embajada de la India presenta una muestra con fotografías, pinturas y esculturas. Bajo la curaduría de Mercedes Guanziroli, artistas de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Río Negro exhiben obras que representan a la región patagónica. El Premio Witcomb de las Artes Visuales, en su primera edición, se instalará hasta mayo.

En abril, Alberto Sasani reafirma su propuesta desde La Gran Paternal y el 14 de mayo, el Palais de Glace inaugura una edición itinerante y federal de sus históricas Salas Nacionales de Exhibición, que se extiende hasta el 5 de julio, que homenajea los primeros salones de dibujo y pintura, priorizando la técnica y la excelencia formal.

"Calas detrás de una ventana (para Eugenio Daneri)", de Mariano Benavente

También en mayo habrá una exposición de la Embajada de Paraguay y la participación de la artista visual Milagros Schmoll, a la vez que comienza un ciclo de performances que acompañan las exhibiciones visuales.

Durante junio llega Geómetras, que agrupa a creadores enfocados en el arte geométrico, como Veronica Di Toro, Valeria Calvo, Gabriela Boer y Maria Elisa Luna. Y Felipe Alvarez Parisi presenta obras que exploran géneros como el trampantojo y el bodegón.

En julio con Desde el taller 2.0, segunda edición del proyecto que reúne a espacios de práctica artística como Pólvora, Unión Informática, Estudios 783 y Palacio México.

Valeria Calvo, segundo premio pintura en Bancor

Museo Evita

Entre enero y abril, el Evita, en el barrio de Palermo, presenta la muestra El legado que nos habita, centrada en el trabajo de Gabriela Vinograd. La exhibición destaca la producción de mujeres bordadoras y rescata el espíritu de la lucha de Eva Perón por el voto femenino.

La conmemoración del aniversario del nacimiento de Evita tendrá lugar en mayo con la llegada de obras de Roberto Cortés, cuyo enfoque visual une crítica, poesía e ironía en piezas de alto contenido simbólico. Estas creaciones proponen nuevas interpretaciones sobre la identidad colectiva argentina al combinar elementos de lo cotidiano y lo sagrado, así como ámbitos políticos e íntimos.

Detalle de obra de Gabriela Vinograd

Para fines de julio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Evita, se inaugurará una muestra fotográfico-documental dedicada a la etapa artística final de la actriz en los Estudios San Miguel. El foco estará en sus dos últimas películas, La cabalgata del circo (1945) y La pródiga (1945), mostrando documentos originales y materiales inéditos elaborados por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, el Archivo Estudios San Miguel y la Asociación Museo Evita.

Espacio de Arte Fundación OSDE

En el Espacio, desde el 5 de marzo hasta el 9 de mayo, acogerá el Premio Alberto J. Trabucco en Pintura, resultado de una colaboración institucional con la Fundación Alberto J. Trabucco y la Academia Nacional de Bellas Artes.

Este galardón, instaurado en 1993 a partir del legado dejado por el artista y mecenas Alberto J. Trabucco, constituye uno de los reconocimientos anuales más notables del país en disciplinas como pintura, grabado, escultura, dibujo y otros medios expresivos. La Academia Nacional de Bellas Artes asume la organización del premio en cada edición, seleccionando a diez artistas de todo el territorio nacional: Valentina Ansaldi, Carolina Antich, Juan Astica, Alejandra Fenochio, Yuyo Gardiol, Verónica Gómez, Martina Krapp, Ad Minoliti, Fátima Pecci Carou y Paula Senderowicz.

Verónica Gómez

A partir del 28 de mayo y hasta el 29 de agosto, el Espacio albergará una exhibición cuya curaduría estará a cargo de Laura Spivak, que girará en torno a la noción de juego e imaginación como motores de cambio social y personal, con obras de Cotelito, Juliana Iriart, Daniel Roldán y la propia Spivak.

Colección Amalita

El espacio de Puerto Madero arrancará con las novedades en marzo con la apertura de una sala en el segundo piso, dedicada a la exhibición de objetos de Egipto, de Grecia, mosaico bizantino y esculturas de Demetre Chiparus, integrando al nuevo guion curatorial impulsado por Roberto Amigo y Leandro Martinez Depietri.

El artista Jorge Bonino tendrá una exposición especial en el primer subsuelo bajo la curaduría de Sofia Torres Kosiba, con la que quedará inaugurada la sala destinada a muestras temporales.

Obras de Jorge Bonino

Durante la primera mitad del año, Rodrigo Alonso llevará adelante la curaduría de una exhibición en el primer piso para conmemorar los 50 años de la muestra “Creencias y supersticiones de siempre”, centrado en la obra La Difunta Correa, de Antonio Berni presentó.

Torre Macro

Todavía con gran parte de su cartelera por definir, se comunicó que el calendario comenzará con una muestra de Edgardo Jiménez, que se desarrollará entre marzo y mayo.

Muntref

Tambien en el barrio portuario, en la sede hotel de inmigrantes informó una programación estructurada en torno a dos exposiciones principales centradas en Oscar Muñoz, con curaduría de Eugenio Viola, y Cristina Piffer, con curaduría de Diana Wechsler.

Entre los ejes destacados, la exploración sobre modos de representación, construcción de narrativas y memorias se desarrollará también en la exposición de la colección Muntref en Caseros. Allí, el ciclo Lo que toca la mirada avanzará a su segundo capítulo e incorporará la obra de la artista chilena Voluspa Jarpa.

Voluspa Jarpa

En el marco de colaboraciones internacionales, Muntref trabajará junto a la Embajada del Brasil en la muestra de Giselle Beiguelman, cuyo curaduría corresponde a Nara Cristina Santos de la Universidad de Santa María de ese país. La programación de Artes Electrónicas continuará en alianza con la carrera y maestría especializadas en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Maestría en curaduría.

Arthaus

El espacio cercano a Plaza de Mayo, tendrá Fractura expuesta y Seguir la corriente hasta el 15 de marzo. Luego, desde el 15 de abril llegará, en la sala 1, Diarios de Kuitca, hasta el 1 de septiembre: una obra compuesta por 44 tondos que acompañaron su producción a lo largo de 25 años, cada uno mide 1,2 metro de diámetro y que se verán por primera vez en Argentina. Mientras que la sala 2 una vídeo- instalación de Ignacio Masllorens sobre los “Diarios de Kuitca” nombrada “Estás cosas llevan tiempo”

A partir de septiembre, se confirmó Estado de Asamblea, dos video instalaciones de Gabriela Golder, en ambas salas.

Guillermo Kuitca

Centro Cultural Borges

También en zona Microcentro, el Borges reabre a partir del 11 de febrero con Luz Constructiva, una instalación lumínica de Gonzalo Maciel con la que invita a experimentar el color no como una cualidad fija, sino como una transformación constante, y Eugenia Calvo presenta Mil pedazos, un site specific que remite a una escenografía geométrica colapsada, punto de partida para reflexionar sobre los vínculos.

En el Espacio Borges, la mirada se amplía con Afuera solo el mundo, muestra curada por Joaquín Barrera sobre la producción reciente del colombiano Andrés Matías Pinilla, quien explora la noción de un mundo marcado por fricciones, desplazamientos y pérdidas, valiéndose del juego como eje estético y político.

Nan Goldin (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

La experiencia colectiva aparece en el Espacio Berni con Difícil decir adiós, bajo la curaduría de Daniel Fischer, que articula un recorrido reflexivo en torno al vacío, la permanencia y el tránsito, fomentando una relación más perceptiva que narrativa con las obras, con obras de Ana Gallardo, Max Gómez Canle, Christo & Jean Claude, Nicola Constantino y Nan Goldin, junto a otros.

El cruce entre arte y ciencia se da cita en Espacio Foto con Disección, colectiva de Lucía Peluffo, Paula Proaño Mesías y Aurora Castillo, curada por Mercedes Claus, quienes exploran la representación del cuerpo humano y animal desde la imagen científica.

Desde la pintura, el Espacio Circular exhibe No puedo vivir así, de Brenda Erdei bajo la curaduría de Valeria Pecoraro, compuesto por lienzos de gran formato que reproducen interiores domésticos vacíos o escenas de la artista en situaciones de tensión, intimidad o violencia. El resultado instala una atmósfera donde lo íntimo se atraviesa por el peligro, y el espacio pictórico se convierte en recorrido físico, desdoblando la experiencia de lo doméstico.

Pintura de Brenda Erdei

En el Bon Marché, regresa All Boys, proyecto colectivo que apuesta a la revisión de la masculinidad y los lazos artísticos construidos a lo largo de los años. Compuesto por Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos, Andrés Sobrino, Max Gómez Canle, Guillermo Iuso, Lucio Dorr y Ernesto Ballesteros, y curado por Fernando Farina, el proyecto asume explícitamente el debate sobre representación de género.

El ciclo se enriquece con propuestas como Surumpio de Alejandra Isler en el Espacio Beta, instalación audiovisual que emplea una montaña de cristales de sal, iluminación y video para problematizar la percepción del paisaje y la geología del norte argentino. El título refiere a la palabra quechua para la ceguera por el resplandor solar sobre los salares y enmarca una reflexión sobre la mirada, el cuerpo y el desplazamiento del visitante.

El programa identifica dos grandes novedades institucionales para 2026. Por un lado, el lanzamiento de un espacio exclusivo para artistas y curadores sub-30 en el tercer piso. Este nuevo ámbito, coordinado por Joaquín Barrera y un equipo joven seleccionado mediante convocatoria nacional -Lucía Ramundo, Olivia Azpiazu, Teresa Gómez Poggio, Helene Spinatto y Manuel Maquirriain-, se centrará en proyectos de hibridación disciplinar y experimentación, mutando sus exhibiciones con intervenciones curatoriales, incorporación de nuevos artistas y actividades de performance.

Video "Dear Friends", parte de la muestra de Fabio Kacero en Galería Ruth Benzacar

Las cuatro exposiciones anuales estarán atravesadas por este dinamismo colectivo: “El equipo y su tutor establecerán núcleos curatoriales comunes y anuales que permitan trazar un panorama del arte joven hoy apostando por aquellos nóveles artistas que ponderen en su producción dinámicas fluidas de hibridación entre las visuales y otras disciplinas”.

La otra iniciativa que redefine el enfoque del centro es el Programa de Laboratorios Permanentes, que trasciende la lógica tradicional de taller o exhibición para propiciar investigaciones transdisciplinarias y procesos compartidos.

El 18 de marzo tendrá lugar la primera inauguración formal con muestras de Gonzalo Maciel, Esteban Pastorino, Pablo Insurralde, Jorge Miño (curaduría de Karina Acosta), Eugenia Calvo, la exposición colectiva Difícil decir adiós y un documental sobre Marta Minujín dirigido por Guillermo Costanzo en la sala Artefacta. Como parte destacada, el CCB anuncia para la segunda mitad del año muestras retrospectivas de figuras como Nicola Costantino (Espacio Berni, junio), Leila Tschopp (Espacio Borges), Margarita Bali (Espacio Beta, curaduría de Rodrigo Alonso) y la participación de artistas como Luis Terán, Cristina Schiavi, Lisa Strada, Laura Spivak, Marcelo Burgos y Miguel Harte en próximas inauguraciones de septiembre y noviembre.

Leila Tschopp

Museo Nacional de Arte Oriental

También dentro de Galerías Pacífico, el MNAO tendrá cuatro exhibiciones principales: Trazos, rutas y el firmamento, de Anahí Cáceres bajo la curaduría de María Teresa Constantín, cuyo inicio está previsto para el 4 de marzo y concluirá el 26 de abril de 2026 y Conversaciones en la bruma. Un archivo afectivo para la obra de Saito Shosaku, compuesta por obras de Saito Shosaku y Karen Spahn, así como la curaduría de Raquel Minetti, con apertura para el 6 de mayo, extendiéndose hasta el 28 de junio de 2026.

Posteriormente se proyecta la Xieyi Art Exhibition, que contará con el respaldo de la Embajada de la República Popular China y del National Art Museum of China, con fechas tentativas del 8 de julio al 30 de agosto de 2026, mientras que el cierre del calendario lo marcará la muestra sobre Kimekomi ningyō, muñecas tradicionales japonesas originadas en el siglo XVIII, desde el 9 de septiembre al 20 de diciembre de 2026, avalado por la Embajada de Japón en Argentina y la Japan Foundation.

Kimekomi ningyō, muñecas japonesas

Fundación KLEMM

En la misma zona, KLEMM conmemora tres décadas de existencia y planea una programación especial destinada a reconocer la figura de Federico Jorge Klemm, fundador, coleccionista, artista y mecenas.

La celebración central girará en torno al retorno de la Colección, compuesta de más de 50 obras, al espacio expositivo de la Fundación, que contará con la curaduría de Mariano Mayer.

Como parte de esta revisión, la exposición incorporará una propuesta inédita: tres jóvenes artistas cuyas obras ingresaron a la colección mediante adquisiciones recientes en la feria arteba: Valentina Liernur, Juan Tessi y Martín Farnholc Halley, que presentarán una selección de trabajos propios provocando nuevas lecturas en torno al acervo patrimonial.

Fabian Bercic

La SALA Bonino mantendrá su propio calendario de muestras vinculadas a ganadores del PREMIO KLEMM, comenzando con la continuidad de la exposición individual de Malena Pizani, galardonada en 2024, que permanecerá abierta hasta el 30 de abril, para más adelante, desde julio hasta septiembre, dar lugar a Fabián Bercic —quien obtuvo el segundo Premio Klemm en 2002 y el primero en 2003—, cuya exhibición girará en torno a la noción de habitar paisajes nevados, con imágenes y volúmenes que exploran el “silencio blanco”.

En el tramo final del año, la sala albergará la exposición individual de Alberto Goldenstein, primer Premio Klemm 2025, consolidando un ciclo de exhibiciones personales que destacan la trayectoria y evolución de los artistas premiados.

Alberto Goldenstein

La edición 29° del PREMIO KLEMM abrirá su convocatoria en julio de 2026. Un jurado renovado seleccionará a los artistas que competirán por el reconocimiento, cuyos resultados se anunciarán en octubre. La ceremonia de premiación se celebrará en las primeras semanas de noviembre.

Centro Cultural Coreano

El CCC celebrará su 20° aniversario con un programa de exposiciones que ofrecerá una visión diversa de la cultura del país. Entre el 17 de marzo y el 15 de mayo, el público podrá visitar una muestra centrada en libros ilustrados coreanos contemporáneos, que incluirá reproducciones artísticas de originales y material audiovisual, permitiendo explorar escenas de la vida y la creatividad coreana a través del arte gráfico.

A partir del 27 de mayo y hasta el 5 de agosto de 2026, se presentará una exposición experiencial dedicada a la relación entre K-POP y la música tradicional coreana, donde instrumentos autóctonos y vestuarios como el hanbok, vestido tradicional, estarán presentes. La muestra, organizada en alianza con el National Gugak Center, abordará la integración de elementos históricos en la cultura pop e incluirá menciones a grupos destacados como BTS y BLACKPINK.

Hanbok, vestido tradicional coreano

El ciclo culminará desde el 28 de octubre hasta el 15 de febrero de 2027 con una exhibición de pintura contemporánea que abordará nuevas formas de retratar la ciudad y la vida urbana en Corea, con énfasis en propuestas experimentales desarrolladas en colaboración con el National Museum of Modern and Contemporary Art.

Centro Cultural de España en Buenos Aires

En San Nicolás, el CCEBA presentará, en asociación con la Fundación Arte x Arte, una muestra que reunirá algunos de los trabajos más reconocidos de la artista española Cristina de Middel, presidenta de la Agencia Magnum desde 2022 y reciente ganadora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, incluyendo series emblemáticas como “The Afronauts” (2012) y “El proyecto Gentlemen’s Club”.

Una de las apuestas más destacadas es la continuidad del programa FUTURA 6, desarrollado junto a la Fundación Williams, que impulsará proyectos artísticos mediante instancias de formación, vivero e implementación, y el programa Presente Continuo, una plataforma que fomenta la producción y el intercambio internacional de ideas entre pensadores, artistas, científicos y tecnólogos. Liderado por las fundaciones Bunge y Born, Williams y Andreani, este proyecto fortalece el entramado cultural al multiplicar las oportunidades de diálogo y cooperación transnacional.

Cristina de Middel

Centro Cultural Universitario Paco Urondo

Las próximas exposiciones exploran la memoria, el arte político y las huellas del pasado reciente en la sociedad argentina, combinando enfoques críticos y propuestas participativas.

En el espacio de San Nicolás, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se puede visitar hasta el 27 de febrero No es (solo) un documento. Teatro Abierto desde la mirada de Julie Weisz, que recupera más de 6.000 imágenes del archivo de la reconocida fotógrafa para repensar el movimiento Teatro Abierto (1981–1985). Y, hasta el 13 de marzo, Pornoparto, bajo la curaduría de Kekena Corvalán y con el trabajo de la artista María Pichot, que examina la violencia obstétrica y la medicalización de los cuerpos gestantes a través de grabados, dibujos y fotografías intervenidas.

De "Escribime lo que sepas escribir"

Del 12 de marzo al 22 de abril, la memoria histórica adquiere un lugar central en Escribime lo que sepas escribir, una reconstrucción basada en cartas enviadas por madres a sus hijos durante la última dictadura cívico-militar, recuperadas del archivo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La muestra fomenta la memoria activa mediante el archivo, la exhibición y la invitación pública a la escritura.

Sobre los vínculos entre violencia, territorio y poder, la muestra Violencia económico-militar en el espacio indagará en la alianza entre sectores económicos y estructuras militares en América Latina, centrándose en la explotación laboral y ambiental inscrita en los territorios regionales. La curaduría propone una articulación entre archivos, mapas y creaciones visuales para analizar cómo antiguos centros de represión se transforman en sitios de memoria. Esta exposición estará abierta del 20 de marzo al 1 de mayo.

De "Hibridación", de Grupo Paraíso

Desde una perspectiva colectiva y corporal, Reverberancias. 50 años de la dictadura tendrá trabajos de arte textil realizados por un grupo de artistas que exploran la memoria y las identidades críticas en torno al genocidio argentino. Los organizadores buscan conectar pasado, presente y futuro a partir de una mirada sensible y compartida, en el contexto de las actividades por el medio siglo del golpe de Estado y podrá visitarse entre el 8 de mayo y el 5 de junio.

Hibridación, del 14 de mayo al 3 de julio, a cargo del Grupo Paraíso, expondrá pinturas de gran formato realizadas de manera conjunta, en una apuesta por la disolución de la autoría individual. Desde 2016, los integrantes desarrollan una práctica de creación comunitaria que produce imágenes inquietantes y escenas cargadas de tensión, en las que la interacción y la construcción colectiva resultan fundamentales.

Obra de Mauricio Molina

En Alteraciones, del artista salteño Mauricio Molina creará una atmosfera cargada de misterio, donde el concepto de “imagen-naciente” orienta una experiencia estética que resiste la lógica visual hegemónica contemporánea, desde el 12 de junio hasta el 14 de agosto.

Palacio Libertad

La conmemoración del cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges definirá la mayor parte de la programación del ex CCK. El tributo al escritor, que murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, se perfila como eje articulador de una agenda que también reserva un espacio destacado al diálogo entre tradición y contemporaneidad en el arte argentino.

La apertura de la temporada de Artes Visuales, programada para febrero, incluirá intervenciones site specific en la planta baja, a cargo de Dana Ferrari, Magdalena Molinari y Juan Rey. Además, en la Sala Inmersiva se desplegará un proyecto centrado en los sueños de Grete Stern, acompañado por una exhibición que reconstruirá el contexto de producción.

Grete Stern

Entre las iniciativas previstas para la segunda mitad del año, la institución dedicará una exposición temática a Tita Merello, con la creación de nuevas obras encargadas a artistas contemporáneos. Se sumará una retrospectiva individual dedicada a la pintora Gertrudis Chale, así como una exposición inédita de la artista Mariela Yeregui, fruto de una investigación llevada a cabo en Estados Unidos y que incluirá además la curaduría de artistas jóvenes.

En el piso dedicado a Fotografía, la agenda abordará dos líneas curatoriales: una exposición colectiva analizará los “universos simbólicos que el fútbol despliega en la Argentina” y un ciclo de muestras individuales pondrá el foco en el collage como herramienta de transformación, así como en el rescate de proyectos de figuras como Marcelo Grosman y Alfredo Srur.

En el Salón de los Escudos, una instalación invitará a recorrer los múltiples universos creativos presentes en la obra del director, escenógrafo, pintor y dramaturgo Eugenio Zanetti.

Obra de Marcelo Grosman

Museo Judío de Buenos Aires

También en San Nicolás, el museo mantendrá hasta finales de marzo la muestra Yente. Retrato de un Legado y luego inaugurará ¡Nacidos con Mazal Tov! Continuidad judeo-alemana en Argentina, que explora la presencia y el legado de la comunidad judía de origen alemán en el país. Para noviembre está prevista una exposición destinada al arte contemporáneo.

Centro Cultural Rojas

El Rojas, localizado en Balvanera, comenzará con la exhibición de Josefina Madariaga del 6 de marzo al 23 de abril, bajo curaduría de Rodrigo Alonso.

Más adelante en el año, la programación contempla la muestra de Claudia Aranovich del 1 de julio al 27 de agosto, con curaduría de Laura Casanova, seguida por Desde el arte a la arquitectura, del 2 de septiembre al 29 de octubre. Esta última tendrá la curaduría de Daniela Zattara y Andrea Tettamanti, e incluirá obras de artistas como Andrea Fried, Fabián Attila, Emilio Reato, Claudio Gallina, Horacio Sánchez Fantino, José María Bayala, Pancho Spinetto y los fotógrafos Ezequiel Narcisi y Claudio Margolin.

Dibujo de Josefina Madariaga

Entre otras fechas relevantes, del 6 de mayo al 25 de junio exhibirá sus obras Mónica Potenza, bajo la coordinación artística de Claudia Nayar. La agenda culminará con la presentación de resultados de cursos: la exhibición Artistas en la publicidad se llevará a cabo del 4 al 30 de noviembre con curaduría de Raúl Manrupe, y en diciembre (del 2 o 9 al 20) tendrá lugar la muestra de talleres que presentará los trabajos finales de los alumnos.

Mientras que la Fotogalería inicia con una muestra coral de Sofía López Mañán, Lulú Jankilevich, Claudia Behrensen, Mariela Villar, Marina Heredia, Julieta Anaut y María Elena Méndez, bajo la curaduría de Fabiana Barreda, desde el 6 de marzo hasta el 16 de abril.

Entre el 22 de abril y el 11 de junio, será el turno de Claudio Rodríguez, seguida por la propuesta de Paula Hacker, del 18 de junio al 30 de julio. Entre agosto y septiembre, la programación incluye la exhibición Su Turno, Laiseca: Instantáneas de un escritor delirante, integrada por fotografías y documentos, con curaduría de Raúl Manrupe.

Alberto Laiseca

Durante la segunda quincena de septiembre, habrá además una muestra dedicada a historietas, que se realizará en simultáneo con el Festival Argentino de Historietas (FAH!). El calendario anual concluye con la exhibición de Maria Gracia Geraci, programada entre el 8 de octubre y el 27 de noviembre.

Museo Moderno

Hacia el sur de la ciudad, en San Telmo, el Moderno se prepara para conmemorar su 70 aniversario, por el cual ya lanzó su programación bajo el eje “Habitando el futuro”, que incluirá más de diez muestras.

El sábado 18 de abril abrirá con la extensión con nuevas obras de Moderno y Metamoderno, una ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo, que se desplegará en las tres salas del Primer Piso con 300 piezas seleccionadas. Ese mismo mes, se presentará Vestir Mundos, una colaboración con Fundación IDA, que reunirá prendas y documentos para analizar cómo el diseño de indumentaria puede imaginar futuros en contextos de crisis ambiental, avances tecnológicos y desigualdad social, y busca fortalecer la memoria colectiva y la difusión del diseño argentino.

"Vestir Mundos", una colaboración con Fundación IDA, que reunirá prendas y documentos para analizar cómo el diseño de indumentaria puede imaginar futuros

En el subsuelo, desde el 18 de abril, Océano Interior ofrecerá un recorrido inmersivo por paisajes oceánicos y antárticos, con obras de artistas, arquitectos y científicos como Aurora Castillo, Jimena Croceri, Max Hooper Schneider y Pierre Huyghe.

En la planta baja, Naturaleza Arquitecta abrirá también el 18, bajo la curaduría de Patricio Orellana y Victoria Noorthoorn, con artistas como Manuel Brandazza, Adriana Bustos, Tomás Saraceno y Paulo Tavares, con un recorrido que buscará explorar la fuerza inventiva de los entornos naturales y su reconocimiento como sujetos de derecho, en un contexto de crisis humanitarias y ambientales.

Bosques Umbral, programada para julio, estará a cargo de la artista Onome Ekeh y el curador Nicolás Cuello, y abordará la tecnología desde técnicas ancestrales hasta dispositivos digitales, presentando obras que imaginan hábitats futuros y exploran el diseño, la ciencia ficción y la inteligencia artificial, con la participación de artistas argentinos e internacionales.

Luis Camnitzer, "El mirador" (1996)

El hall del museo será intervenido por Ariel Cusnir con en un paisaje fantástico de gran escala, trasladando sus acuarelas inspiradas en la naturaleza, mientras que el Café del Moderno será escenario de una intervención de Ana Gallardo.

En agosto, el primer piso albergará Luis Camnitzer: Todo por aprender. La resurrección de Simón Rodríguez, bajo la curaduría de Alfredo Aracil.

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires

A pocos metros, el MACBA inicia la nueva temporada el 19 de marzo con Continente Oscuro, una muestra curada por Leandro Martínez De Pietri que propone una genealogía alternativa del surrealismo en Argentina mediante la selección de obras realizadas por mujeres a lo largo de más de un siglo, tejiendo vínculos entre artistas históricas y figuras actuales, “aportando nuevos sentidos a las producciones contemporáneas”.

"La indiferencia de Blonda Bugs", de Mildred Burton (1981) Colección Klemm

El núcleo de la exposición lo constituyen nombres como Raquel Forner, Ana María Moncalvo, Alda María Armagni, Mildred Burton, Alicia Penalba, junto a referencias contemporáneas como Nicola Costantino, Ad Minolitti, Laura Códega y Vilma Villaverde.

Entre agosto y noviembre, el museo aborda una doble línea con una mirada retrospectiva y celebratoria sobre la tradición argentina. Bajo la curaduría de Rodrigo Alonso, la institución rinde homenaje a dos protagonistas: Raúl Lozza (1911-2008) y Adriana Ablin (1977-2025). A Lozza se lo reconoce como pionero del arte concreto en el país y fundador del movimiento Perceptivista; la muestra reivindica su legado como diseñador, teórico y explorador radical de los límites del color y la forma, recalcando que su influencia “articuló una visión estética radical que influyó en generaciones de artistas locales e internacionales”.

"Teoría estructural del color" de Raúl Lozza, pintadas entre 1947 y 1990.

Paralelamente, la exposición dedicada a Adriana Ablin explora el trayecto de una figura clave para la pintura argentina contemporánea. Su obra, en palabras del texto curatorial, se distingue por “una geometría sensible y una vibración del color que desafía las fronteras entre imagen digital y analógica”.

La apuesta internacional se concreta con la llegada, por primera vez en Argentina, de dos creadores de proyección mundial. El alemán Gerold Miller tendrá una exhibición cuya curaduría será anunciada próximamente. Miller propone una experiencia inmersiva en los “mecanismos de la memoria visual y los límites de la representación”, con un repertorio que atraviesa diversas técnicas y medios, fundiendo materia, gesto y símbolos en experiencias sensoriales de alta intensidad.

De forma simultánea, el artista guatemalteco Darío Escobar desembarca con una muestra basada en la reconfiguración de objetos cotidianos y la investigación de sus dimensiones formales y conceptuales. El proyecto acentúa la tensión entre lo utilitario y lo estético, desafiando al espectador a reconsiderar la definición misma de obra de arte.

Obra de Dario Escobar

El cierre de la temporada, programado para noviembre, se estructura en torno a la hibridez geográfica y conceptual, integrando artistas de Argentina y Brasil. Carolina Antoniadis, oriunda de Rosario y con una trayectoria transversal entre pintura, objeto y ornamento, presenta una serie curada por Adriana Lauria que explora los vínculos entre arte, vida cotidiana y tradición familiar.

Junto a Antoniadis, se presentarán las brasileñas Vânia Mignone y Fernanda Galvão: Mignone expone relatos visuales donde figura, objeto y paisaje se funden a través del color y la forma en un ejercicio de intimidad. Galvão, por su parte, introduce una perspectiva sobre identidad y memoria, explorando “formas que transitan entre abstracción y figuración para interrogar las tensiones entre tradición, migración y pertenencia cultural”.

Carolina Antoniadis

Museo Histórico Nacional

El MHN, ubicado en Parque Lezama, San Telmo, no continuará con la construcción de su colección permanente para profundizar en el siglo XX, en cambio se proyectó, aunque aún sin confirmación oficial, una muestra en torno a la las misiones jesuíticas.

Fundación PROA

En el barrio de La Boca, PROA, entre marzo y julio, mostrará un conjunto de obras clave de la colección de Dia Art Foundation como una selección de piezas históricas que han sido fundamentales para la identidad y el desarrollo de la institución.

Trabajos de Andy Warhol, Robert Irwin, Agnes Martin, John Chamberlain, Richard Serra, Walter De Maria, Félix González-Torres, Tehching Hsieh y James Turrell, entre otros, reunidas a partir de una mirada curatorial desarrollada por Humberto Moro, Deputy Director of Program, junto a Ella den Elzen, Curatorial Assistant, de Dia Art Foundation.

Fundación Andreani

A pocos mentros, Andreani arranca en marzo con tres propuestas inéditas de Gabriel Valansi, Ernesto Ballesteros y el colectivo Trabajadoras de Tejido, Técnica y Trampa (T.T.T.T.).

Trabajadoras de Tejido, Técnica y Trampa

En el caso de Gabriel Valansi, el recorrido explorará la transformación de la imagen fotográfica al cumplirse doscientos años de la invención de la fotografía. El artista presentará una instalación que combina lo analógico y lo digital a través de un montaje audiovisual interactivo.

Por su parte, Ballesteros colocará un site specific que toma como base la botella de Klein, una figura matemática sin interior ni exterior definida, fundamental dentro de la rama de la topología, invitando a los asistentes a atravesar pasillos sinuosos y no lineales.

El nuevo trabajo del grupo T.T.T.T., que desde hace años cruza artes visuales, danza y performance en procesos participativos, consistirá en una instalación viva donde el tejido artesanal —mediante el uso de Knittax (máquinas de tejer fabricadas en Argentina en los años sesenta)—, tricotinas de autoría propia y materiales como tanzas y elásticos, deviene en un entramado en constante transformación.

Museo MARCO

El MARCO concentrará parte del foco programático con una agenda nutrida de exposiciones individuales, con la confirmación de Marcela Cabutti, Mauro Koliva y Gaspar Acebo, artistas cuyas prácticas dialogan con la investigación y la reflexión.

Marcela Cabutti (Marilina Caló)

Uno de los ejes será el impulso como museo híbrido, transitando la convergencia entre arte y tecnología, como sucedió en 2025 con la expo de Lux Lindner. Esta nueva etapa incluirá acuerdos con entidades académicas vinculadas tanto a la ciencia como al desarrollo tecnológico, apostando al fomento de proyectos donde lo artístico y lo científico se potencien de forma recíproca.

Se anunció, además, el lanzamiento del ciclo “Cine Oculta”, orientado al cine experimental y a la exploración de lenguajes audiovisuales no convencionales. Esta iniciativa busca tender un puente entre la producción visual emergente y el público dispuesto a investigar nuevas formas de narración.

Fotografía de Gaspar Acebo

De manera paralela, el programa “Sónica Nocturna” planteará un espacio dedicado a la intersección entre imagen y sonidos contemporáneos, ampliando el espectro sensorial del visitante y proponiendo experiencias de inmersión y cruce disciplinar, todo en el marco de los 20 años de la Fundación Tres Pinos.

Fundacion Larivière

Tras el cierre de la muestra de Marcos López, entre mayo y septiembre, la Sala 1 del espacio de La Boca, albergará una muestra dedicada a Marcos Zimmermann, en la que se desplegará un panorama de sus trabajos desde 1969, esenciales para la construcción de cuatro libros y ensayos: Patagonia, Río de la Plata, Norte Argentino y Argentinos. Este recorrido, que recorre más de cinco décadas, permitirá observar la evolución conceptual y formal de una obra orientada a repensar los paisajes y rostros de Argentina.

Marcos Zimmermann

La trayectoria de Daniel Muchiut, quien recibirá una revisión de sus cuarenta años de labor fotográfica entre 1986 y 2026, surgirá en Pasado Presente Continuo, que se celebrará en Sala 2 entre mayo y julio, bajo la curaduría de Micaela Cartier. Allí convergerán series como Hombres de Barro (1989-1990), Hijos de la Tierra (1992, 1996, 2004), así como trabajos recientes como Resurrexit (2024) y Tierra de nadie (2022), que aún se encuentra en desarrollo.

El período de julio a septiembre sumará, en la Sala 2, la exposición Lana Negra, a cargo de Laura Ferro bajo la curaduría de Gonzalo Golpe. La propuesta reflexionará sobre la tradición lanar en la Patagonia argentina, especialmente el simbolismo de la lana oscura. En el contexto del sistema productivo, las “ovejas negras” —señaladas así cuando no presentan lana blanca— son apartadas de la producción para evitar lo que se considera una “contaminación” genética.

De "Lana Negra", de Laura Ferro

Museo de la Cárcova

El Museo de Calcos y Escultura anunció la organización de una muestra titulada La victoria de los calcos, con curaduría de Milena Gallipoli, como parte de sus actividades previstas para este año.

Además, la institución que se encuentra en las cercanías de la Reserva Ecológica, en la parte sur de Puerto Madero, tiene previsto renovar su exposición permanente, centrando el recorrido en la historia del propio museo, que funcionó en el pasado como escuela superior de bellas artes. El proyecto propone posicionar al espacio como un museo universitario y escuela, priorizando la apertura a estudiantes y la comunidad con el objetivo de reflexionar sobre la educación artística.

Museo de la Cárcova

Móvil

El espacio de Parque Patricios confirmó que continuará con su transformación, que comenzó el año pasado, de exhibiciones de artistas internacionales, aunque aún faltan definir detalles para revelar la información.

<b>Provincia de Buenos Aires</b>

Museo de Arte Tigre

Más allá de la General Paz, ya en la Provincia de Buenos Aires, el MAT también está de festejos, en este caso de sus dos décadas de vida, por lo que desarrollará una programación especial para poner en valor el patrimonio de la institución, su historia y su proyección contemporánea.

El eje central será una gran muestra patrimonial que recorrerá la totalidad del acervo del museo, articulando la colección fundacional con obras incorporadas a lo largo de las últimas dos décadas mediante donaciones y adquisiciones. En este recorrido se destacará especialmente la incorporación de las más recientes y significativas donaciones realizadas por el Dr. Jaim Etcheverry y el Ing. Carlos Franck.

Parte de la Colección Guillermo Jaim Etcheverry

En el marco de esta propuesta integral, el público también podrá recorrer las salas permanentes del museo, entre ellas la sala “La primera metáfora es el río”, que toma al río como eje simbólico y fundacional, reuniendo obras que reflexionan sobre el paisaje, el territorio y la construcción de la identidad.

A partir de febrero, el museo presentará una muestra dedicada a la producción temprana del artista Ricardo Garabito. La exposición propone un acercamiento a una etapa específica de su obra, poniendo en foco los elementos formales y conceptuales que caracterizan sus primeros desarrollos y permiten comprender los fundamentos de su lenguaje artístico.

Pintura de Ricardo Garabito

En marzo se inaugurará la muestra de Lula Mari, artista contemporánea cuya obra se caracteriza por una profunda exploración de la figura humana y la naturaleza, abordadas desde una mirada sensible y poética.

A mediados de año tendrá lugar el Cuarto Salón Municipal de Bellas Artes, una de las instancias más relevantes de promoción y difusión de la producción artística local, que estará dedicado a obras de arte realizadas mediante herramientas digitales, impresas sobre soporte papel, con una temática centrada en el Delta.

Obra de Lula Mari

Otras muestras que integrarán la programación anual incluyen la exposición dedicada a las casonas y al entramado urbano del pueblo de General Las Heras, realizadas por el artista Esteban Semino.

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti

En La Plata, en marzo, el Pettoruti abre su temporada con PUEBLA, convocatoria para mujeres y disidencias en el marco del 8M en el hall de Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. También, Destino Final de Giancarlo Ceraudo en el marco de los 50 años del golpe, que se exhibirá en la sala Pettoruti del TA.

En mayo se inaugurará el primero de los Salones Provinciales 2026: el salón Provincial de Arte Joven de este año contará con representación territorial convocando a todo el arte bonaerense y en septiembre el Salón Provincial de Artes Visuales del año.

Fotografía de Giancarlo Ceraudo

A mediados del año, la Sede central del Museo reabrirá sus puertas para desplegar la histórica reforma edilicia de sus bodegas visitables con exhibiciones patrimoniales. Mientras que entre octubre y noviembre, llegará la tercera edición de PLATEADA, la primera feria de arte contemporáneo de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Centro de Arte de la UNLP

Por otro lado, el centro dependiente de la Universidad Nacional de La Plata iniciará con una gran exhibición dedicada a homenajear a César Paternosto: La imaginación geométrica se inaugurará el 21 de marzo e irá hasta el 6 de junio, y será la primera muestra retrospectiva que realizará el artista platense en su ciudad natal y abarcará su extensa trayectoria desde los años sesenta, con la curaduría de Natalia Giglietti.

Más allá de sus propias salas, el proyecto incluye una instalación site specific en el patio del Rectorado de la UNLP, donde los juegos entre geometría, escala y percepción que tan bien domina Paternosto.

César Paternosto

El Museo de La Plata, institución que Paternosto frecuentó y cuyas piezas cerámicas y textiles de las culturas prehispánicas andinas nutrieron su pensamiento visual, prestará su espacio para que producciones del artista convivan con las piezas patrimoniales.

En paralelo, desde el 21 de marzo hasta el 23 de mayo, se presentará la obra de Juliana García Bello, la primera exposición de la artista en el Centro con curaduría de Francisco Pourtalé. La exhibición invitará a explorar de manera sensible las producciones textiles y de joyería de la artista, atendiendo a los conceptos y a las historias que definen la marca.

Impunidad, Memoria, Justicia, Olvido (2010) de Juan Carlos Romero

El Centro se sumará a las actividades e iniciativas promovidas por la Universidad en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, con la exhibición de la obra Impunidad, Memoria, Justicia, Olvido (2010) de Juan Carlos Romero, donada por la familia del artista. Talleres, conversatorios y conferencias, abordarán durante marzo la puesta en valor de la obra de este gran artista y la necesidad de articular de manera poderosa los ámbitos de la práctica artística y la acción política.

Bajo la premisa de comprender a la pintura al servicio del encuentro comunitario, El Club de la pintura, colectivo artístico platense de jóvenes y premiados artistas de la escena local y regional, se presentará en la vidriera Bicentenario desde el 21 de marzo al 6 de junio, con el diseño de exposición de Santiago Martínez.

MUSEOCAMPO

También perteneciente a la Fundación Tres Pinos, el espacio de Cañuelas tendrá celebraciones por su vigésimo aniversario, ya que se integrarán nuevas obras originales de Martín Di Girolamo y Adrián Unger, sumándose al estreno de la instalación monumental Compleja Esperanza, de Luis Felipe Noé.

Obra de Martín Di Girolamo

Hacia marzo y julio, se prevén las incorporaciones de piezas de Rember Yahuarcani y una intervención de Marcela Cabutti respectivamente, junto al emplazamiento de una escultura de Delia Cancela y una propuesta específica para el sitio a cargo de Nushi Muntaabski.

Además, el programa incluye la reactivación de los espacios expositivos con obras seleccionadas tanto de la Colección Tres Pinos como del propio Museo de la Ilustración Gráfica. En plano transversal, marcará el inicio de un proyecto de homenaje a la vanguardia artística e industrial argentina de los años 60, centrado en los vehículos famosos Siam-Di Tella.

Club del Siam Di Tella

Museo Mar

En Mar del Plata, el Mar continuará hasta abril con Qué parte de quién, individual de Eduardo Basualdo. Y durante continúa Tramas II: Mundos posibles, resistencias y porvenires con obras del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, la cual incorporará una retrospectiva de Fernando Maza.

A partir de abril, la exposición Las maquinas deseantes, curada por Agustina Rinaldi, en colaboración con Pleamar. Y también, un homenaje a Luis Felipe Noé con una obra frase sobre el frente del Museo y una convocatoria abierta a artistas y curadores bonaerenses.