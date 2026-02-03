El dalái lama hizo historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años

El dalái lama hace historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años (Foto: EFE)

A los 90 años, el dalái lama ha logrado un reconocimiento sin precedentes en el escenario internacional al obtener el Grammy a mejor audiolibro por el proyecto Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (“Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama”), consolidándose como el primer líder espiritual del budismo tibetano en recibir un galardón en la principal gala de la industria musical. Este premio refuerza la trascendencia internacional de Tenzin Gyatso, quien ya fuera distinguido con el Premio Nobel de la Paz en 1989, y subraya el impacto cultural y social de su figura más allá del ámbito religioso.

Tras anunciarse la victoria, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, expresó este lunes en Pekín la oposición oficial de su país a la entrega del premio. Lin Jian sostuvo que el dalái lama “no es una figura puramente religiosa”, sino que lo definió como “un exiliado político” implicado durante décadas en “actividades separatistas contrarias a China bajo el pretexto de la religión”. Además, insistió en que Pekín manifiesta su “firme oposición” a que “este tipo de premios sean utilizados como una herramienta para maniobras políticas contra China”, en referencia al galardón otorgado en Los Ángeles.

La noche del domingo, la gala de los Grammy celebró este acontecimiento en la categoría de mejor audiolibro, distinción que el dalái lama obtuvo tras competir ante obras de reconocidas figuras: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story de Kathy Garver, Into The Uncut Grass de Trevor Noah, Lovely One: A Memoir Ketanji de Brown Jackson y You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli de Fab Morvan. El cantante Rufus Wainwright fue el encargado de aceptar el Grammy en nombre del dalái lama durante la ceremonia en la ciudad californiana, según informó EFE.

El dalái lama en la celebración de sus 90 años en el Tsuglagkhang, en la ciudad norteña de Dharamshala, India, el 6 de julio de 2025 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Esta victoria marca un nuevo hito para el budismo tibetano en el terreno de la cultura global. Precedentemente, el artista Lama Tashi había sido el primero en acercarse a la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos al recibir en 2006 una nominación por Tibetan Master Chants, pero el reconocimiento final recayó ahora en el propio dalái lama.

Con más de 65 años en el exilio debido al control del Tíbet por parte de China, el dalái lama reside actualmente en Dharamshala, una ciudad del norte de la India en la que celebró su novena década de vida el pasado 6 de julio. Proclamado en 1940, a los cinco años, como encarnación del decimotercer lama, Tenzin Gyatso ejerce desde entonces como máxima autoridad de la escuela Gelug del budismo tibetano, manteniéndose como figura central del debate político, religioso y cultural en Asia y Occidente.