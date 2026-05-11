Cultura

El fenómeno BTS: de movilizar 50.000 fans en México a agotar tres shows en La Plata

La banda surcoreana desató una verdadera revolución en América Latina con conciertos masivos y una comunidad de seguidores que no deja de crecer. La expectativa por su arribo a la Argentina confirma el alcance global de su propuesta musical y cultural

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La llegada de BTS a Argentina en octubre genera gran expectativa y marca un hito para la presencia del K-pop en Sudamérica

En Infobae a la Tarde, la periodista Jini Hwang destacó la magnitud del fenómeno BTS, tras la masiva convocatoria en México por la visita de la banda y la inminente llegada de los shows a Argentina en octubre.

Durante la charla, Jini Hwang aportó su mirada sobre el fenómeno global de BTS. “La transmisión de un montón de sentimientos, emociones... hay familias enteras. Lo más interesante es que esto no es que se convocó con muchos días de anticipación. Básicamente, han sido horas que se anunció y miren lo que es la plaza, el Zócalo”, describió sobre la reciente presentación de la banda en México, que reunió a unas 50 mil personas.

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La exportación del K-pop y la cultura coreana, liderada por BTS, impulsa la economía surcoreana y promueve productos como comida, tecnología y cosmética (Ocesa K-pop)
La exportación del K-pop y la cultura coreana, liderada por BTS, impulsa la economía surcoreana y promueve productos como comida, tecnología y cosmética (Ocesa K-pop)

El fenómeno BTS: entre el amor global y la estrategia cultural

Jini Hwang explicó que “el servicio militar es obligatorio en Corea del Sur, básicamente para todos los varones que estén en condiciones físicas de hacerlo”. Esa pausa en la carrera de los artistas “puede generar como un break, una pausa. Pero en el caso de los chicos de BTS, casi que no se sintió mucho porque han dejado contenido, diferentes videos y cosas que fueron subiendo a las redes. Así que, obviamente igual se los extrañó y ahora la bienvenida es enorme”.

Consultada sobre la exportación del K-pop, Hwang detalló: “Es un sistema que prácticamente no tiene fallas. No son artistas que fueron descubiertos en un bar por un productor de un día para el otro y ¡pam!, el boom. Son chicos que tuvieron este sueño desde muy pequeños, se entrenaron, tuvieron que hacer una audición para entrar a una productora... se entrenan años y después debutan. La calidad artística de estos profesionales es muy completa”.

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Resaltó también la conexión especial con los fans: “Los grupos de K-pop en general denominan de una manera a su fandom. Como en este caso sabemos que BTS llama Army. Tienen una conexión muy entrañable con sus fans”.

La periodista Jini Hwang destacó en Infobae la masiva convocatoria de 50 mil personas por BTS en México, resaltando el impacto global del K-pop (REUTERS/Henry Romero)
La periodista Jini Hwang destacó en Infobae la masiva convocatoria de 50 mil personas por BTS en México, resaltando el impacto global del K-pop (REUTERS/Henry Romero)

En ese sentido, en Argentina se dio un caso particular: “Había una medidora de consultoras políticas que analizaban la repercusión de los candidatos. Hubo un día que Alejandro Kim, el candidato de Moreno de la comunidad coreana, había prometido que iba a traer a BTS. Rompió las métricas. La Army generó que Alejandro Kim fuera por un par de días el más mencionado, con menciones todas positivas”.

BTS y el rol de la cultura coreana en el mundo

La periodista remarcó la dimensión política y económica de la exportación cultural surcoreana: “Todo lo que es la exportación de cultura es un motor económico muy importante. Corea del Sur tiene una historia muy interesante porque nació de la posguerra, era uno de los países más pobres del mundo y actualmente es top 10 de potencias económicas. Claramente hay una decisión país, de las grandes corporaciones también, para que esto siga avanzando porque no es solamente arte: promocionan comida, tecnología, cosmética”.

Sobre el vínculo entre BTS y la identidad nacional, Hwang subrayó: “Se convirtieron en héroes nacionales que realmente están llevando la cultura al mundo. Son embajadores casi culturales, porque desde el momento en que te juntás con un mandatario, un presidente, la verdad que se convierte ya en otro nivel de representación de un país. Por ejemplo, cuando hicieron comeback después del servicio militar, volvieron a presentarse en un lugar supertradicional e histórico de Corea”.

Crédito: Fanbases de América Latina
La llegada de BTS a Argentina en octubre genera gran expectativa y marca un hito para la presencia del K-pop en Sudamérica

Consultada por el equipo de Infobae sobre qué valores transmite el grupo a los fans argentinos, relató: “Me dicen: ‘Me encantan los valores que transmiten, los valores de la tradición coreana’. ¿Cuál es? El respeto hacia los mayores, el sacrificio, la educación, esto de luchar para cumplir un sueño. Más allá de lo visual, creo que el tema de los valores, de las tradiciones, en este momento no es un punto menor”.

La integración del K-pop y la cultura coreana en Argentina

El fenómeno BTS no se limita a adolescentes: “Yo suelo ir bastante de viaje a eventos en todo el país. La otra vez fui a Caleta Olivia, había un evento de cultura coreana, y me encontré con un grupo entrañable que se autodenominaban las abuelitas Army. Me muestran un cuadernito donde cada una me decía por qué BTS le hizo bien, cómo sus letras les ayudaron a sobrellevar un momento difícil”.

Sobre la penetración social del fenómeno, Hwang observó: “Lo que ha cambiado es la recepción de la sociedad argentina con respecto a nuestra cultura. Los K-dramas los están viendo personas de todos los rangos etarios. BTS mueve multitudes y une generaciones. Veo filas interminables de adolescentes en locales de productos coreanos, y el K-beauty también es un furor. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos”.

La expectativa para octubre es máxima: BTS dará tres conciertos en el Estadio Único de La Plata, marcando un nuevo hito para el K-pop en Sudamérica.

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