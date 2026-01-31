Cultura

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

La fiebre por el film brasileño ha llevado a cientos de visitantes a descubrir los rincones más emblemáticos de la ciudad donde fue rodada, siguiendo las huellas de sus personajes favoritos entre anécdotas, curiosidades y una buena dosis de cine

Guardar
Fotografía del 24 de enero
Fotografía del 24 de enero de 2026 que muestra a personas observando un cartel de la película "El Agente Secreto" en Recife, Brasil (Foto: EFE/ Carlos Ezequiel Vanonni)

Las calles de la ciudad brasileña de Recife se han convertido en un escenario a cielo abierto gracias a El Agente Secreto, la película cuatro veces nominada al Óscar que impulsó una ola de turismo cinematográfico, con visitas a los principales puntos inmortalizados en el largometraje.

Percibir el frío mármol de las paredes del Cine São Luiz; caminar por el callejón que un personaje manchó con sangre mientras huía herido de bala, o saborear una bebida en el mismo bar donde los sicarios comían mientras acechaban a Marcelo: grupos de 30 personas se aglomeran en diferentes espacios tradicionales de la capital de Pernambuco para sentirse, por lo menos mientras dura la visita, parte de la película.

Para el director brasileño Kleber Mendonça Filho, oriundo de esta urbe de unos 1,5 millones de habitantes en el noreste de Brasil, Recife “es un personaje más” de la película que devolvió a la ciudad su propia memoria urbana.

"El agente secreto"
"El agente secreto"

Roberto Tavares, dueño de la empresa Tavares Turismo, es el artífice de un recorrido de cuatro kilómetros que permite a los asistentes caminar por los mismos rincones donde se gestó la trama policial y donde la ficción se funde con la historia, como el Cine São Luiz, un lugar clave para el guión.

La relevancia en el exterior se trasladó sin escalas al escenario local. Dos Globo de Oro y cuatro nominaciones al Óscar abrieron las puertas a que más de 1,5 millones de brasileños se volcaran a las salas para ver la película.

Personas de todo Brasil consultan si el recorrido estará disponible para las fechas en que planean visitar la capital del estado de Pernambuco. Sin embargo, para el guía turístico, es muy gratificante ver a los residentes “interesarse por su propia historia”.

(Foto: EFE/ Carlos Ezequiel Vanonni)
(Foto: EFE/ Carlos Ezequiel Vanonni)

Se escuchan voces durante el paseo diciendo “yo paso por aquí todo el día y no sabía que este lugar tenía tanta historia”, relató Tavares.

Cuatro horas entre la ficción y la realidad

Un pequeño recinto que vende bebidas a base de yerba mate es la primera parada del tour, que dura entre tres y cuatro horas, y es “donde el villano Vilmar (interpretado por Kaiony Venâncio) se oculta tras un tiroteo”, recuerda en entrevista con EFE el guía, quien confiesa haber visto el largometraje 17 veces.

Allí, el dueño del local familiar, que incluso aparece en la película, recibe a los turistas con un brebaje exclusivo inspirado en la pieza cinematográfica.

"El agente secreto"
"El agente secreto"

Frente a un edificio oficial de Correos, cuya arquitectura parece haberse frenado en el tiempo, el grupo se detiene para recordar cómo, durante la dictadura, se abrían cartas privadas, una realidad histórica que la película retrata fielmente.

“Algunas cartas eran abiertas y, si contenían información relevante, se quedaban con ellas. Muchas de esas cartas nunca han sido entregadas a sus destinatarios”, contó Tavares.

El 25 % de la película, dice, ocurre en el Ginásio Pernambucano, una escuela de más de 200 años de antigüedad que abrió sus puertas para que los visitantes puedan recorrer sus recovecos, que en la ficción funcionaron como la oficina de repartición pública donde Marcelo, interpretado por Wagner Moura, trabajaba y buscaba los documentos de su madre.

(Foto: EFE/ Carlos Ezequiel Vanonni)
(Foto: EFE/ Carlos Ezequiel Vanonni)

El Cine São Luiz, la estrella del recorrido

Uno de los puntos que despierta la mayor curiosidad entre los asistentes es el Parque 13 de Maio, en donde aparece la “pierna peluda”, la leyenda urbana de Recife instaurada durante la dictadura militar, que, por las noches, “atacaba” a los transeúntes.

Pero el broche de oro al recorrido lo pone el letrero blanco con letras rojas de la fachada del Cine São Luiz, que ahora abre tanto sus áreas públicas como sus salas de proyección y los apartamentos donde se hospedaban los técnicos que llegaban de otros lugares del país.

Por todo esto, es que “la película es muy Recife”, dice Tavares, y confiesa que se emocionó la primera vez que la vio, porque notó la presencia de la ciudad “en el habla de las personas, los diálogos, las vestimentas, los autos, los puentes, y la música”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaCineEl Agente SecretoBrasilRecifeOscarOscar 2026

Últimas Noticias

La increíble historia de las alfombras por las que nunca caminó el Rey Sol

Una selección de piezas históricas tejidas en el siglo XVII y nunca instaladas en el Louvre se exhibe por primera vez en el Grand Palais de París. Será solo por una semana y estará acompañada por tapices que evocan la fastuosidad de la corte francesa

La increíble historia de las

Borges obsesionado con el tiempo: Carlos Gamerro y un curso sobre “el problema más vital de la metafísica”

Tres módulos abordan enigmas como la eternidad, el infinito y la percepción subjetiva, usando clásicos como “La biblioteca de Babel” y “Tlön, Uqbar, Orbis tertius” para inspirar a nuevos exploradores de su obra. Se dictará en el Malba, con opción de cursada virtual

Borges obsesionado con el tiempo:

Aterciopelados llega a Buenos Aires para celebrar los 30 años de “La Pipa de la Paz”

La legendaria banda colombiana de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago prepara un show histórico en el Teatro Vorterix que forma parte de un tour que recorrerá Sudamérica, Norteamérica y Europa

Aterciopelados llega a Buenos Aires

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo para que febrero sea el mes del cine

Desde “El Jockey” de Luis Ortega a “El mensaje” de Iván Fund, los sábados y domingos la Casa Nacional del Bicentenario ofrece ocho fechas imperdibles para todos los fanáticos de las historias profundas

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Un peluche, las historias a su hijo, el teatro, la Primera Guerra Mundial y la pulsión por escribir marcaron la vida de este autor británico oculto tras un personaje que trascendió todas las fronteras de la popularidad

70 años sin A. A.
DEPORTES
La impactante afirmación sobre la

La impactante afirmación sobre la salud de Michael Schumacher que dio un ex compañero tras los nuevos informes

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

Revelaron los diálogos que captó la “caja negra” del avión de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes del fatal accidente: “Estamos teniendo problemas”

El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

TELESHOW
El fuerte enojo de Juana

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

La reflexión de Chano antes de empezar la gira de Tan Biónica: “¿Por qué dejar de hacer lo que amamos?”

La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

INFOBAE AMÉRICA

Túnel de Simplón, el histórico

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

Obispos cubanos exigieron al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria: “No podemos seguir así”

El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia

La increíble historia de las alfombras por las que nunca caminó el Rey Sol

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”