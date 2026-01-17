Cultura

La primera exposición de Ai Weiwei en India tiende un puente cultural entre naciones vecinas con mutua desconfianza

La muestra del artista disidente chino en Nueva Delhi estimula el intercambio artístico, en un contexto de rivalidad geopolítica entre los países más poblados del planeta

La galería Nature Morte de
La galería Nature Morte de Nueva Delhi inauguró la primera exposición individual del artista chino Ai Weiwei en India

Se inauguró la primera exposición individual en India del artista disidente chino Ai Weiwei, presentando esculturas, instalaciones y obras en medios mixtos que abarcan toda su carrera, así como su “homenaje” al país.

Hijo de un poeta venerado, Ai Weiwei, de 68 años, es quizás el artista moderno chino más conocido en el mundo. Ayudó a diseñar el famoso estadio “Nido de Pájaro” para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero cayó en desgracia tras criticar al gobierno chino y fue encarcelado durante 81 días en 2011. Finalmente, se marchó a Alemania cuatro años después.

Su muestra en la galería Nature Morte de Nueva Delhi llega en un momento en que se relajan las relaciones de India con la vecina China, aunque las dos naciones más pobladas del mundo siguen siendo rivales estratégicos en la región. “Esta es mi primera exposición en India... aunque solo hay una docena de mis obras de arte, cubre varios puntos clave que recorren más de 20 años”, dijo el artista, que no asistió a la inauguración, en un comunicado.

La exposición de Ai Weiwei
La exposición de Ai Weiwei ofrece esculturas, instalaciones y piezas en medios mixtos, incluyendo homenajes inspirados en pinturas históricas indias

La codirectora de la galería, Aparajita Jain, señaló que la muestra buscaba ampliar la comprensión y el intercambio artístico. “Simplemente somos un espacio de expresión—un lugar de conversación donde podemos aprender sobre prácticas artísticas de todo el mundo y compartir historias”, dijo.

La exposición incluye las composiciones de gran formato en Lego de Ai Surfing y Water Lilies, junto a obras hechas de porcelana, piedra e incluso botones. La exposición incluye además tres piezas realizadas “como un homenaje a la India”, añadió Jain: obras con piezas de juguete basadas en pinturas históricas indias.

La muestra coincide con un
La muestra coincide con un momento de relajamiento de las relaciones entre India y China, tradicionales rivales regionales

La estudiante de artes visuales Disha Sharma, de 20 años, viajó 90 kilómetros desde la ciudad de Rohtak para asistir a la inauguración. “No es un arte que entiendas de inmediato”, dijo Sharma. “Te hace pensar”. Srishti Rana Menon, una artista que trabaja en Nature Morte, comentó que ver la obra en India resultaba emocionante. “Me pregunto cómo ha ensamblado cada pequeña pieza de Lego”, dijo, elogiando el “enfoque contemporáneo” sobre obras tradicionales.

Aparajita Jain expresó su esperanza de que la exposición indique un cambio más amplio en la participación de India con el arte global, para que las personas “ya no solo busquen a la India en el mundo”, sino que también encuentren “el mundo en India”.

Fuente: AFP

[Fotos: Manan Vatsyayana/AFP]

