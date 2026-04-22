Cultura

“Thelma y Louise” protagonizan el cartel oficial del Festival de Cannes

La imagen promocional del certamen francés incluye a los personajes interpretados por Geena Davis y Susan Sarandon, a 35 años del estreno mundial de la cinta de Ridley Scott durante la edición de 1991

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Thelma y Louise, afiche Cannes
El cartel oficial del Festival de cine de Cannes 2026 rinde homenaje a las protagonistas de "Thelma y Louise"

Thelma y Louise, las heroínas del filme feminista del director Ridley Scott que protagonizaron Geena Davis y Susan Sarandon, serán los rostros del afiche oficial del 79.º Festival de Cannes, revelado el martes.

La elección de la imagen llega “treinta y cinco años después del preestreno mundial de la película de Ridley Scott el 20 de mayo de 1991 en Cannes”, recordó el prestigioso festival de cine en un comunicado.

El cartel, en blanco y negro, muestra a Louise, despreocupada con camiseta blanca sin mangas, y a Thelma con gafas de sol negras sobre la nariz y un revólver en su pantalón vaquero, sobre el Ford Thunderbird descapotable en el que huyen de la sociedad y de los hombres que las maltratan, en un intento de recuperar su libertad.

Contracorriente - Thelma y Louise - selfie
La elección de la imagen llega treinta y cinco años después del preestreno mundial de la película de Ridley Scott el 20 de mayo de 1991 en Cannes

“Temas vanguardistas en 1991 atraviesan Thelma y Louise y resuenan todavía hoy fuertemente”, destacó el Festival a propósito del largometraje considerado como “la primera cinta feminista de viaje por carretera”.

Este año, el certamen que irá del 12 al 23 de mayo, tendrá 21 producciones en competencia por la Palma de Oro, de las cuales 11 fueron hechas por cineastas que no han debutado nunca en el evento, junto a otros habituales como el reconocido director español Pedro Almodóvar.

Fuente: Agence France-Presse.

Crédito del cartel oficial: Fotografía de Roland Neveu, en el plató de Thelma y Louise (Ridley Scott, 1991) © MGM Studios / Diseño gráfico © Hartland Villa.

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