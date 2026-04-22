Ecuador convocó a misiones internacionales y nacionales para observar las elecciones seccionales

Miembros de la Misión de Observación Electoral de la UE se preparan para monitorear el desarrollo de la jornada electoral en la capital en noviembre de 2025. (MOE UE)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la invitación a misiones de observación nacional e internacional para participar en las elecciones seccionales –de Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales– y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se desarrollarán en noviembre de 2026. La decisión fue adoptada por el pleno del organismo electoral como parte de la planificación anticipada de estos comicios, que renovarán autoridades locales en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria contempla la participación de organismos multilaterales y redes especializadas en materia electoral. Entre las instancias internacionales invitadas constan la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea a través de su Misión de Observación Electoral (MOE/UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), el Parlamento Andino, el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), así como la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Todos estos organismos ya han participado en otros procesos electorales previos. También se incluye al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.

Un boletín del CNE señala que estas misiones tienen como objetivo acompañar el desarrollo del proceso electoral en sus distintas fases, lo que incluye la etapa preelectoral, la jornada de votación y el escrutinio. La participación de observadores internacionales forma parte de las prácticas habituales en procesos electorales en la región, en los que se busca contar con veeduría externa sobre la organización y ejecución de los comicios.

Fotografía de archivo de la fachada principal de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en Quito. EFE/Elías Levy

En el ámbito nacional, el CNE informó que la observación se extenderá a actores institucionales y académicos. Entre ellos constan los Consejos Nacionales para la Igualdad, universidades acreditadas y ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior que deseen participar como observadores. Para este último grupo, el organismo electoral habilitará un formulario de registro en su portal web oficial.

El documento precisa que los detalles operativos, incluyendo plazos, requisitos y procedimientos para acreditación, serán publicados oportunamente a través de los canales institucionales del CNE. De esta manera, las organizaciones y personas interesadas podrán formalizar su participación conforme al cronograma electoral que se establezca para los comicios de 2027.

Las elecciones seccionales en Ecuador se realizan cada cuatro años y comprenden la elección de prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como vocales de juntas parroquiales. En paralelo, se eligen los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo encargado de promover la participación ciudadana y designar autoridades de control.

MADRID, 16/11/2025.- Un votante ecuatoriano deposita su voto en el centro de votación instalado en el centro de convenciones IFEMA de Madrid, este domingo. Más de 196.000 ecuatorianos participarán en el Referéndum y Consulta Popular 2025 en 19 recintos de España. EFE/Daniel González

El anuncio del CNE se enmarca en la fase inicial de organización electoral, en la que se definen lineamientos generales y se establecen mecanismos de coordinación con actores nacionales e internacionales. La invitación anticipada a misiones de observación permite que estas instancias planifiquen su despliegue logístico y técnico con suficiente antelación.

El organismo electoral reiteró en su comunicado su compromiso con la transparencia del proceso y exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones interesadas a mantenerse informadas mediante sus plataformas oficiales. Según el boletín, la información sobre la convocatoria y los procedimientos de participación será difundida conforme avance el calendario electoral.

Fotografía de archivo del 15 de octubre de 2023 de Isabel de Saint Malo (d), jefa de la misión de observación de la OEA en Ecuador, mientras recorre el colegio San Gabriel durante las elecciones, en Quito (Ecuador).EFE/Santiago Fernández

La inclusión de observadores internacionales y nacionales es un componente habitual en los procesos electorales ecuatorianos y responde a estándares de apertura institucional. Estas misiones suelen emitir informes posteriores con observaciones técnicas sobre el desarrollo del proceso, aunque su rol durante la jornada electoral se limita a la verificación y acompañamiento.

Con esta decisión, el CNE da inicio a una de las etapas preparatorias de las elecciones, que se suman al ciclo electoral del país. La convocatoria a observación se presenta como uno de los primeros pasos formales en la organización de estos comicios, que movilizarán a millones de electores a nivel nacional.