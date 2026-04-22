Cuenta regresiva para el comienzo de la Feria del Libro 2026: cuánto cuestan las entradas y quienes ingresan gratis

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en el predio de La Rural, del 23 de abril al 11 de mayo

Este jueves 23 se inaugura la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su 50° edición que se desarrolla en el precio de La Rural hasta el lunes 11 de mayo. Es, sin dudas, el evento cultural más grande de Argentina y uno de los principales de la región. En esta edición de las “Bodas de Oro”, la organización optó por dejar de lado el tradicional discurso individual de apertura y lo reemplazó por un diálogo literario protagonizado por tres relevantes escritoras argentinas: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almaday Leila Guerriero. La coordinación de este intercambio estará a cargo de la periodista y conductora María O’Donnell.

La dimensión internacional de esta edición está marcada por la presencia de dos escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura—el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan— y la llegada de una nutrida delegación de Perú como país invitado de honor: en ese sentido, tendrá especial relevancia el homenaje a Mario Vargas Llosa. Además, está confirmada la presencia de autores como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la chilena Nona Fernández, el coreano Kim Ho Yeon, el colombiano Héctor Abad Faciolince, el hondureño Horacio Castellanos Moya, el mexicano Daniel Saldaña París, el español Francisco “Paco” Cerdá y la cantante brasileña Adriana Calcanhotto.

El sistema ‘chequelibro’ permite recuperar el valor de la entrada del evento en compras de libros

Entradas: cuánto cuestan y quienes ingresan gratis

El costo de la entrada será de 8 mil pesos de lunes a jueves y 12 mil los fines de semana y feriados, pero hay días y horarios gratuitos según el siguiente esquema:

Todos los días: Menores de 12 años acompañados por un mayor. Personas con discapacidad junto a un acompañante, presentando certificado. Docentes: De todos los niveles de educación formal, presentando recibo de sueldo o comprobante. Pase Cultural: Con la presentación de la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad.

Días hábiles (Lunes a viernes, excepto feriados 1 y 2 de mayo): Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentando libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación. Visitas escolares: Previa reserva.

Horarios especiales y promociones Día Banco Provincia: Ingreso gratuito el 6 de mayo presentando App Cuenta DNI o tarjeta del banco. Habrá un show de Iván Noble .



“Chequelibro”: de cuánto es y para qué sirve

Uno de los principales atractivos es el sistema de “chequelibro”, que permite recuperar el valor de la entrada en la compra de ejemplares. Cada ticket incluye un crédito de 12 mil pesos que se puede utilizarse en librerías adheridas, lo que convierte el ingreso en una inversión directa en libros. A esto se suman descuentos y promociones dentro del predio, con vales que las editoriales entregan con cada compra y que pueden acumularse, lo que permite acceder a títulos a precios más convenientes.

La organización destacó que el ajuste en el precio de las entradas se ubicó por debajo de la inflación, priorizando la accesibilidad para esta edición especial, y se está considerando que, en ciertas jornadas, la entrada vuelva a ser gratuita a partir de las 20, tal como sucedió en años previos.

El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante, docentes de todos los niveles y quienes posean el Pase Cultural de la ciudad de Buenos Aires

Cuál es la sede de la Feria del Libro

La feria se realiza en el predio de la Rural de Palermo, un sitio destacado de la geografía turística de la ciudad de Buenos Aires. Este año, incluirá un pabellón especial para 1.500 personas en homenaje a sus 50 años, con exposiciones fotográficas y audiovisuales sobre escritores y momentos históricos, entre ellos un homenaje a Roberto Fontanarrosa y una muestra de la fotógrafa Morgana Vargas Llosa -la hija menor del célebre escritor peruano-. En paralelo, el pabellón Ocre albergará un laberinto interactivo dedicado a Jorge Luis Borges, en coincidencia con el 40° aniversario de su muerte, y una exposición de revistas que mostrará la faceta popular del autor.

La feria hará hincapié en recordar la represión cultural de la dictadura militar iniciada en 1976, fecha que coincide con el año fundacional del evento. El pabellón central y la tradicional maratón de lectura estarán dedicados a autores y libros censurados y prohibidos durante ese período, una reivindicación de la libertad de expresión y la persistencia de la memoria cultural. En ese sentido, hay una exposición central sobre libros prohibidos durante la dictadura, con curaduría de Judith Gociol.

[Fotos: prensa Fundación El Libro]