En el Día de la Tierra, Zach Galifianakis estrena un programa de jardinería con niños curiosos y frutas inusuales

En "This Is a Gardening Show", Zach Galifianakis juega sucio. El actor y comediante se adentra en una de sus mayores pasiones en esta nueva serie de Netflix

Esto es lo que ama Zach Galifianakis de la jardinería: “Los milagros que llegas a ver — pequeños, diminutos milagros que damos por sentados”.

Espera. ¿Era esto una broma? Galifianakis, actor y comediante, es más conocido por su programa de entrevistas deliberadamente incómodo Between Two Ferns y por obras provocadoras como Baskets y las películas de The Hangover. Así que esta sinceridad podría haber sido tomada como una broma. Pero Galifianakis, un ávido jardinero, lo decía en serio.

En su casa en una zona rural de la Columbia Británica, cultiva multitud de frutas y verduras. Tiene aspiraciones de apicultor. En pantalla rara vez está sereno, pero la jardinería lo calma.

“En todos los jardines que visito, siempre hay paz ahí”, dijo. “Cuando ves a la naturaleza tener sentido, es realmente gratificante”. Es más feliz, afirma, cuando está literalmente manos a la tierra.

Tráiler de "This Is a Gardening Show"

Esa filosofía hizo de Galifianakis, de 56 años, la elección natural para presentar This Is a Gardening Show, un programa didáctico de formato corto que llega a Netflix en el Día de la Tierra.

“La jardinería no debería ser para un grupo selecto, y todos merecen cultivar su propia comida”, dijo Chris Kim, uno de los creadores del programa. “¿Quién sería la persona perfecta para representar a todos los que tenemos preguntas tontas, preguntas ridículas?” Esa persona era Galifianakis. “La jardinería puede ser incómoda, pero también lo son sus chistes”, dijo Kim.

Los episodios alternan segmentos en los que Galifianakis aprende de jardineros expertos y otros en los que entrevista a niños en edad escolar. El tono es ágil y apto para toda la familia, aunque Galifianakis sigue haciendo bromas sobre caca, drogas y suicidio.

“¿Dónde está lo gracioso?” le pregunta un niño.

Aun así, el mensaje es abiertamente optimista. “Los jardines son esperanza; la tierra es nuestra esperanza; la naturaleza es nuestra esperanza”, dice Galifianakis en el programa.

Hablando por videollamada desde la casa menos verde que tiene en Los Ángeles, Galifianakis habló sobre la comedia, el estiércol y sus verdaderos sentimientos sobre el melón cantalupo. Estos son extractos editados de la conversación.

"¿Qué pasó ayer?"

—¿Creciste rodeado de jardines?

—Mis abuelos cultivaban, pero yo no. Estudié comunicación en una escuela de agricultura. Mirando atrás, ojalá lo hubiera estudiado. Había una mujer que conocía, cuya especialidad era el suelo. En ese momento me parecía ridículo, pero ahora pienso: Dios mío, ojalá supiera más sobre el suelo porque es todo.

—¿Cómo empezaste en la jardinería?

—Estaba en Grecia en mis veintes. Iba en una Vespa, paseando, y vi a un hombre en su jardín que parecía tener unos 80 años y se veía muy feliz. Me bajé de la moto y le dije: “Disculpe, ¿puedo tomarle una foto?” Simplemente le tomé una foto a este hombre muy feliz en su campo de papas. Y pensé en ese momento, si llego a esa edad, ahí es donde quiero estar.

—Qué cosa más pura. Y sorprendente. Porque tu comedia en ese entonces era bastante oscura y provocadora.

—Bueno, está mi personaje en el escenario y luego está mi persona real. Son opuestos.

—¿Cuál fue tu primer jardín?

—Unos años después, me mudé a Venice [en Los Ángeles]. Si tienes un pequeño parche de césped delante de la acera, no es tuyo, es de la ciudad. Pero puedes cultivarlo. Lo desenterré, quería quitar toda la cocaína crack de la tierra. Lo enriquecí con estiércol y composta. Cultivé uvas, chiles fantasma, quería que fuera un jardín local; quería que la gente simplemente recogiera de ahí. Me lo tomé más en serio cuando acabé en Canadá. Tengo este jardín en el que trabajo casi todos los días. Encuentro allí una inmensa paz.

“This Is a Gardening Show” (Netflix)

—¿Cuáles son tus cosas favoritas para cultivar?

—Me encantan las calabazas porque me gusta la recompensa de ver lo grandes que llegan a ser. Puedes darle calabaza a tu perro; puedes romper calabazas; puedes hacer lo que sea. Además, las calabazas son bastante resistentes, así que se cuidan solas. Mi objetivo final es cultivar todo lo que hay en una ensalada griega.

—¿Tienes clima para olivos?

—No, no puedo con los olivos. Y no existe un árbol de queso feta.

—¿Qué te interesó en hacer un programa de jardinería?

—De alguna manera, estos productores se enteraron de que yo cultivo. Me llamaron y me dijeron: ¿Te interesaría conducir un programa de jardinería? Siempre he querido conocer a verdaderos expertos en jardinería porque es trabajar hacia el paraíso. Es trabajar hacia el Edén.

—¿Por qué incorporar niños?

—Son quienes realmente necesitan hacer esto. Me decepciona que nosotros, como humanos, no hayamos visto esto como lo más importante que podemos transmitir a la siguiente generación: de dónde viene nuestra comida. Así que fue una idea genuina. Entrevistar niños — mira, es muy divertido. Además, es bastante fácil.

“This Is a Gardening Show” (Netflix)

—¿Tuviste que adaptar tu estilo de comedia para esto?

No voy a ser insultante ni brusco ni nada de eso con los jardineros. Esto es más mi personalidad real. Y quiero que los niños sean niños. Definitivamente protegeré la inocencia.

—¿Cuál es la mejor enseñanza que sacaste?

—Me confirmó la corazonada de que el jardín es el lugar para la armonía. Y además, la jardinería no es difícil. De verdad que no lo es. Lleva tiempo, pero no es tiempo perdido. De repente han pasado dos, tres horas y te sientes bien porque has estado al aire libre, cerca de la naturaleza. Miro alrededor en las ciudades y no puedo creer la cantidad de concreto que hay en nuestro mundo. ¿Por qué no son estos jardines?

—¿El programa tiene un aspecto político?

—No. La comida es el gran conector. Puede que tú y yo no estemos de acuerdo en política, pero a ambos nos encanta el melón cantalupo. Bueno, a mí no me gusta el melón cantalupo, pero ya sabes a lo que me refiero.

—¿Qué quieres que la gente se lleve del programa?

—Quiero que se diviertan y que también se sientan inspirados a intentar cultivar algo. Si podemos reverdecer nuestros espacios y fomentar una cultura en torno a eso para el futuro, será muy saludable.

Zach Galifianakis y Billy Magnussen en "The Audacity", serie ambientada en Silicon Valley (AMC España)

—¿Y qué hay de personas como yo, que no tienen espacio exterior?

—Bueno, ¿tienes una ventana? ¿Tienes algo de sol? Puedes cultivar tomates cherry; puedes cultivar apio. ¿No puedes encontrar un pequeño espacio que puedas remover?

—Estoy en la lista de espera para un huerto comunitario cercano. ¿Puedes hacer que me den un buen lugar?

—Sí, te conseguiré un buen lugar.

Fuente: The New York Times