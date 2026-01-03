Gorriarena, Maza y un viaje a la tierra de los faraones: enero en el Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una agenda completa de actividades para enero, enfocada en arte, cultura y experiencias para toda la familia

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta su programación especial de actividades y exhibiciones para el mes de enero, que incluye visitas guiadas, talleres para diferentes edades y propuestas orientadas a la accesibilidad. La iniciativa busca ofrecer alternativas culturales durante el verano en la ciudad de Buenos Aires.

Entre las exhibiciones temporarias se destaca Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias. Esta muestra propone un acercamiento a la influencia del Antiguo Egipto en la cultura argentina y dispone de recorridos guiados de martes a domingos a las 16, sumando horarios a las 14 durante los fines de semana. Además, incorpora talleres y espacios de intercambio para adolescentes y adultos, como el ciclo de dibujo Bocetos guiados, los jueves 8, 15, 22 y 29 de enero, a las 18, y el taller Entre letras y siluetas los viernes a las 17, enfocado en la lectura de textos de autores argentinos vinculados al Egipto antiguo.

La exposición temporaria 'Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina' ofrece visitas guiadas y talleres de dibujo durante todo enero

Las familias cuentan con alternativas participativas como Expedición Egipto, que se realiza los martes y jueves a las 12, orientada a la exploración conjunta de la exhibición. Los adolescentes disponen del taller Rituales, amuletos y celebraciones, los miércoles 14, 21 y 28 de enero a las 17, que aborda aspectos religiosos y culturales de la civilización egipcia y su legado contemporáneo.

En el primer piso, hasta el 25 de enero se exhiben dos muestras dedicadas a figuras de la pintura argentina: Carlos Gorriarena: Retrato de un momento, que conmemora el centenario del artista, y Fernando Maza: La construcción de la pintura, compuesta por más de cincuenta obras de este pintor. Paralelamente, se presentan las obras de los ocho ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025 hasta el 1 de marzo en el mismo piso: Perla Benveniste, Juan José Cambre, Eduardo Costa, Daniel García, Vechy Logioio, Oscar Smoje, Julie Weisz y Marcos Zimmermann. En el segundo piso, la exposición José Franco: Génesis, dedicada al artista cubano, se encuentra disponible hasta el 8 de febrero.

Exposiciones temporarias honran la trayectoria de destacados artistas como Carlos Gorriarena (foto), Fernando Maza y los ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025

El cronograma para público infantil y familiar incluye propuestas como Historias entre telas y botones, un ciclo de narraciones inspiradas en obras de la colección, los sábados 3, 17 y 31 de enero, y los domingos 4 y 18 de enero, a las 17; y Una aventura en colores: azules profundos, centrada en las sensaciones vinculadas a los colores en la pintura, los sábados 10 y 24 y domingos 11 y 25 a las 17.

El museo incorpora actividades destinadas a la accesibilidad, con recorridos en Lengua de Señas Argentina (LSA) para la muestra de Egipto programados para el martes 6 de enero a las 18 y los domingos 4 y 11 a las 15, dirigidos a la comunidad sorda.

La muestra 'José Franco: Génesis', que se puede ver hasta principios de febrero, reúne pinturas, dibujos e instalaciones del artista cubano en el segundo piso del museo

La programación de visitas guiadas abarca las principales exhibiciones. El recorrido por el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025 se realiza los martes y jueves a las 15. Las muestras de Carlos Gorriarena y Fernando Maza se recorren los miércoles y viernes a las 18. Las visitas a Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina están disponibles de martes a viernes a las 16 y los fines de semana, también a las 14.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa para algunos talleres, con información detallada y actualización permanente disponible en bellasartes.gob.ar/agenda.

[Fotos: Matías Iesari/prensa MNBA]