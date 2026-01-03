Cultura

Gorriarena, Maza y un viaje a la tierra de los faraones: enero en el Museo Nacional de Bellas Artes

La agenda incluye homenaje a los artistas nacionales, ciclos de narración y talleres interactivos, con énfasis en la exitosa muestra “Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina”

Guardar
El Museo Nacional de Bellas
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una agenda completa de actividades para enero, enfocada en arte, cultura y experiencias para toda la familia

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta su programación especial de actividades y exhibiciones para el mes de enero, que incluye visitas guiadas, talleres para diferentes edades y propuestas orientadas a la accesibilidad. La iniciativa busca ofrecer alternativas culturales durante el verano en la ciudad de Buenos Aires.

Entre las exhibiciones temporarias se destaca Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias. Esta muestra propone un acercamiento a la influencia del Antiguo Egipto en la cultura argentina y dispone de recorridos guiados de martes a domingos a las 16, sumando horarios a las 14 durante los fines de semana. Además, incorpora talleres y espacios de intercambio para adolescentes y adultos, como el ciclo de dibujo Bocetos guiados, los jueves 8, 15, 22 y 29 de enero, a las 18, y el taller Entre letras y siluetas los viernes a las 17, enfocado en la lectura de textos de autores argentinos vinculados al Egipto antiguo.

La exposición temporaria 'Ciencia y
La exposición temporaria 'Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina' ofrece visitas guiadas y talleres de dibujo durante todo enero

Las familias cuentan con alternativas participativas como Expedición Egipto, que se realiza los martes y jueves a las 12, orientada a la exploración conjunta de la exhibición. Los adolescentes disponen del taller Rituales, amuletos y celebraciones, los miércoles 14, 21 y 28 de enero a las 17, que aborda aspectos religiosos y culturales de la civilización egipcia y su legado contemporáneo.

En el primer piso, hasta el 25 de enero se exhiben dos muestras dedicadas a figuras de la pintura argentina: Carlos Gorriarena: Retrato de un momento, que conmemora el centenario del artista, y Fernando Maza: La construcción de la pintura, compuesta por más de cincuenta obras de este pintor. Paralelamente, se presentan las obras de los ocho ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025 hasta el 1 de marzo en el mismo piso: Perla Benveniste, Juan José Cambre, Eduardo Costa, Daniel García, Vechy Logioio, Oscar Smoje, Julie Weisz y Marcos Zimmermann. En el segundo piso, la exposición José Franco: Génesis, dedicada al artista cubano, se encuentra disponible hasta el 8 de febrero.

Exposiciones temporarias honran la trayectoria
Exposiciones temporarias honran la trayectoria de destacados artistas como Carlos Gorriarena (foto), Fernando Maza y los ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025

El cronograma para público infantil y familiar incluye propuestas como Historias entre telas y botones, un ciclo de narraciones inspiradas en obras de la colección, los sábados 3, 17 y 31 de enero, y los domingos 4 y 18 de enero, a las 17; y Una aventura en colores: azules profundos, centrada en las sensaciones vinculadas a los colores en la pintura, los sábados 10 y 24 y domingos 11 y 25 a las 17.

El museo incorpora actividades destinadas a la accesibilidad, con recorridos en Lengua de Señas Argentina (LSA) para la muestra de Egipto programados para el martes 6 de enero a las 18 y los domingos 4 y 11 a las 15, dirigidos a la comunidad sorda.

La muestra 'José Franco: Génesis',
La muestra 'José Franco: Génesis', que se puede ver hasta principios de febrero, reúne pinturas, dibujos e instalaciones del artista cubano en el segundo piso del museo

La programación de visitas guiadas abarca las principales exhibiciones. El recorrido por el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025 se realiza los martes y jueves a las 15. Las muestras de Carlos Gorriarena y Fernando Maza se recorren los miércoles y viernes a las 18. Las visitas a Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina están disponibles de martes a viernes a las 16 y los fines de semana, también a las 14.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa para algunos talleres, con información detallada y actualización permanente disponible en bellasartes.gob.ar/agenda.

[Fotos: Matías Iesari/prensa MNBA]

Temas Relacionados

Museo Nacional de Bellas ArtesCiudad de Buenos AiresVacaciones de veranoExposicionesEgiptología

Últimas Noticias

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

La muestra de “joyas de Piprahwa”, con más de 300 piedras preciosas y ornamentos, fue inaugurada por el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi. “Es un día muy especial”, afirmó el líder nacionalista

Las gemas sagradas de Buda

Elena Roger, Cristian Alarcón, Lorena Vega y Pedro Saborido encabezan la agenda cultural del verano bonaerense

La propuesta de verano incluye espectáculos, talleres y ciclos de cine, teatro y literatura con entrada libre y gratuita en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires

Elena Roger, Cristian Alarcón, Lorena

‘Derecho de piso’, el musical ganador de siete premios Hugo, debuta en la calle Corrientes

La obra escrita y dirigida por Ana Schimelman e Ian Shifres que explora los desafíos y pasiones del detrás de escena, inicia su temporada el miércoles 7 de enero en el Teatro Metropolitan

‘Derecho de piso’, el musical

Cómo la sirena conquistó el mundo y revolucionó la narrativa sobre feminidad y diferencia

Desde relatos medievales y exploraciones científicas hasta rituales africanos prohibidos, su imagen desentraña antiguas creencias e inspira nuevos debates sobre diversidad y autonomía en pleno siglo XXI

Cómo la sirena conquistó el

Florence Knapp, autora revelación en Reino Unido: “Mi manera de procesar el mundo es a través de la escritura”

Inspirada en experiencias personales y su pasión por el tejido, su novela “Los nombres” combina narrativas paralelas para mostrar los caminos alternativos que pueden surgir a partir de una sola determinación

Florence Knapp, autora revelación en
DEPORTES
El heroico accionar del futbolista

El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo: los mensajes de los jugadores de la selección argentina

Qué necesita Argentina para clasificar a los cuartos de final de la United Cup por primera vez

TELESHOW
Araceli González celebró 19 años

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA

Las gemas sagradas de Buda

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro