El drama y el misterio de ‘Las corrientes’, una de las películas argentinas de 2025, llegan al Cine Gaumont

La obra de Milagros Mumenthaler se exhibe esta semana en el cine Gaumont de Buenos Aires, luego de un buen paso en festivales internacionales y de los elogios de la crítica internacional

Las corrientes, tercer largometraje de la directora Milagros Mumenthaler, se proyecta en el Cine Gaumont, hasta el miércoles 7 de enero a las 20.15. Protagonizada por la actriz mendocina radicada en París Isabel Aimé González Solá, se estrenó en el competitivo 50° Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y fue galardonada con el Premio RTVE en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Desde entonces, suma elogios de la crítica y el público y fue considerada una de las mejores películas argentinas de 2025. Además, formó parte de festivales como el New York Film Festival, Busan y Viennale.

La trama de la película acompaña a Lina, una profesional de la moda, de 34 años que, tras recibir un prestigioso premio en Suiza, experimenta un quiebre impulsivo: en la cima de su carrera, se deja llevar por un impulso repentino. De regreso en Buenos Aires, ese viraje marca su vínculo con el pasado. No dice nada sobre lo sucedido, algo en ella cambia: silencioso e invisible, desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás.

En Las corrientes, todo se desarrolla a través de símbolos y alusiones, como el tapiz ginebrino que flota en el lago sin llegar a completarse, la casa de muñecas con la imagen de Amélie y las evocaciones prerrafaelitas mencionadas por el personaje de Ernestina Gatti durante su encuentro con Lina. La película construye un retrato íntimo de una mujer en el límite de la cordura. El tratamiento visual, el diseño de vestuario y la dirección de arte resaltan por una sofisticación que transforma los colores en protagonistas, mientras que el agua adquiere un papel fundamental. Tanto la banda sonora como la ambientación logran sostener la dualidad entre lo deslumbrante y lo sombrío que recorre la narración.

Milagros Mumenthaler, directora de "Las
Milagros Mumenthaler, directora de "Las corrientes"

Quién es Milagros Mumenthaler

Milagros Mumenthaler, la directora de Las corrientes, nació en Córdoba en 1977, se trasladó a Suiza durante su infancia y se graduó en la Universidad del Cine. Su carrera comenzó con la dirección de cuatro cortometrajes que fueron seleccionados y premiados en diversos festivales. En 2011, debutó en el largometraje con Abrir puertas y ventanas, seleccionada para la Cinéfondation, la residencia del Festival de Cannes. Esta ópera prima recibió el Leopardo de Oro y el Leopardo a la mejor actriz en el Festival de Cine de Locarno, así como el Astor de Oro y el de Plata a la Mejor Dirección en el 26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Su segundo largometraje, La idea de un lago, formó parte de la programación de los festivales de Locarno, Busan, San Sebastián y Rotterdam. Las corrientes representa su tercera incursión en el largometraje.

[Fotos: Ruda Cine]

