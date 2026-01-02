Cultura

Cómo se escribe: propósitos de año nuevo, no propósitos de Año Nuevo, alude a los de todo el año

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La expresión propósitos de año nuevo , enteramente en minúsculas, es la adecuada en referencia a los objetivos que se plantean para todo el año que empieza, y no propósitos de Año Nuevo .

Sin embargo, es común ver frases como estas en las noticias relacionadas con las metas que se trazan para los siguientes doce meses: «Estos son los 10 propósitos de Año Nuevo más comunes en España», «Para conseguir cumplir con los propósitos de Año Nuevo no basta con querer» o «Cómo establecer propósitos de Año Nuevo realistas».

Año Nuevo , con ambas palabras en mayúscula, es el nombre de la festividad del 1 de enero , mientras que, para aludir a todo el año que comienza, la expresión año nuevo se escribe con minúsculas en sus dos componentes. Dado que en este contexto se habla de las intenciones que se proyectan para todo el año entrante, lo apropiado es emplear propósitos de año nuevo .

Como expresión meramente descriptiva, se escribe con la palabra propósitos también en minúscula .

Por ello, en las frases iniciales lo indicado habría sido escribir «Estos son los 10 propósitos de año nuevo más comunes en España», «Para conseguir cumplir con los propósitos de año nuevo no basta con querer» y «Cómo establecer propósitos de año nuevo realistas».

Es preferible, finalmente, evitar el uso de resolución con el sentido que le corresponde a propósito , como calco del inglés.

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

La exposición “Éxtasis, 1899-1973″ presenta 70 obras, muchas nunca mostradas, de la artista, gestora y crítica de arte francesa, que con su espíritu audaz nunca temió reinventarse ni desafiar los límites

Germaine Derbecq, una vida de

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

Entre comentarios ingeniosos, recuerdos de viajes y reflexiones existenciales, los cuadernos completos del filósofo francés muestran su lado más humano y contradictorio, lejos del mito académico

Un vistazo a la mente

Las grandes entrevistas de Infobae Deportes en 2025: historias, miedos y sueños de los campeones

Con testimonios exclusivos, el libro invita a descubrir el lado oculto del éxito y la resiliencia de atletas como Franco Colapinto, Alejandra Oliveras, Peque Schwartzman y Juan Manuel Silva

Las grandes entrevistas de Infobae

Guía de Arte y Cultura: semana del 2 al 9 de enero de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Betty Booop, obras de William Faulkner y Agatha Christie y más quedan libres de derechos en 2026

Desde la influyente novela ‘Mientras agonizo’ hasta partituras legendarias, el inicio del año abre un universo de historias listas para ser contadas bajo nuevas voces y estilos

Betty Booop, obras de William
DEPORTES
Dani Alves compró un club

Dani Alves compró un club de Portugal y podría volver a jugar al fútbol tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

TELESHOW
Murió a los 56 años

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La máquina de guerra rusa

La máquina de guerra rusa que explota a sus propios soldados: “Son hombres lobo con charreteras”

Uruguay cerró el año con un valor “incómodo” del dólar para el gobierno de Yamandú Orsi

Miles de documentos secretos rusos expusieron la brutalidad de Putin con su propio ejército

Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto: repudio de Israel

Entre urnas, deudas y fútbol, 2026 será un año crucial para Brasil