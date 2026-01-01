Cultura

La Cumbre se viste de arte con eventos en 30 sedes

Entre el 3 y 4 de enero, el evento cordobés Noche y Día de Arte La Cumbre contará con la exhibición de más de 250 obras de 60 artistas en cerca de tres decenas de espacios culturales

Con Noche y Día de Arte La Cumbre comienzan los eventos en torno a las artes plásticas en el país, con un evento que extiende su propuesta a dos jornadas completas y suma una serie de novedades que reflejan su crecimiento.

El encuentro —que se celebrará el 3 y 4 de enero de 2026— apuesta por un formato renovado que amplía los horarios de visita y la cantidad de espacios participantes.

En esta trigésima tercera edición, el evento contará con la exhibición de más de 250 obras de 60 artistas en cerca de 30 espacios culturales confirmados, superando las cifras del año anterior, cuando —durante Semana Santa— participaron veintidós espacios y se registró la asistencia de mil setecientas cuatro personas.

De acuerdo con el balance de la 31ª edición, la convocatoria fue de mil quinientos cincuenta y dos asistentes, en un circuito conformado por veinte sedes. Para 2026, la organización prevé un ambicioso despliegue: los visitantes podrán recorrer museos como el Museo Ocampo, el Museo Mujica Lainez-Galería El Paraíso y el Museo Luis José Pisano, talleres de artistas residentes (entre ellos Kohan Gallery y Paula Carlota Grunig cerámica), multiespacios (como la Biblioteca Rusznak), galerías, casas de arte, salas en restaurantes y cafés, y locales de decoración tales como Hilando Fino y OAK.deco.

Se suman también espacios gestionados por entidades como la Sociedad Italiana y el Colegio de Arquitectos, además de muestras organizadas en lugares afines como Quinta Esencia.

Una de las características principales de esta edición es la diversidad en la oferta artística, con disciplinas que incluyen fotografía, dibujo, collage, escultura, cerámica, madera, tejido, grabado, arte textil, acuarela, metal, objetos, papeles y lienzos.

La experiencia está pensada para quienes buscan tanto descubrir propuestas lúdicas y desestructuradas como adquirir obras, ya que el circuito facilita la compra de arte con valores que oscilan desde $15.000 hasta USD 10.000, abriendo el acceso a piezas de artistas emergentes y consagrados.

La lista de artistas seleccionados es extensa e incluye nombres reconocidos como Remo Bianchedi, Miguel Ocampo, Walter Benítez, María Pumar, Matías Mischung, Alejandra Kohan, Sabrina Macchi, Martín Kovensky, Lili Alvarez Roquier y Marisa Cordi, junto a nuevas voces jóvenes que exhibirán públicamente sus trabajos por primera vez.

Entre las novedades más significativas, destaca la apertura de Casa Bianchedi, concebida en la vivienda donde residió Remo Bianchedi, artista de proyección nacional. De acuerdo con la organización, su viuda Eugenia Romero habilitará una sala de exhibición y anunciará oficialmente una muestra póstuma, testimonial y retrospectiva dedicada a la vida y obra de Bianchedi, que tendrá lugar en marzo de 2026 en el Museo Evita – Palacio Ferreyra, con curaduría de Marcos Kramer.

El programa incluye intervenciones artísticas, sesiones de dibujo y pintura en vivo, charlas, visitas guiadas y la reapertura de sedes que brindan plataforma a creadores locales que no disponen de sitio propio para exponer. Este enfoque refuerza el carácter de la Noche y Día de Arte La Cumbre como ecosistema cultural abierto, donde se potencia el vínculo entre artistas, público y coleccionistas.

El encuentro fue nombrado de Interés Cultural, por la Agencia Córdoba Cultura, y cuenta con la organización de la Secretaria de Cultura de La Cumbre, en colaboración con el Municipio y con la curaduría y gestión cultural de In.Site, un equipo integrado por Milagros Ortiz y Claudia Andrea Pino.

