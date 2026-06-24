El irónico dardo de Zlatan Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo tras su reacción por sus goles ante Uzbekistán

Ibra y Cristiano, en un Milan-Juventus (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Zlatan Ibrahimovic apuntó contra Cristiano Ronaldo con ironía después de que el delantero portugués gritara “I’m back” (“estoy de vuelta”) tras su doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026. El exdelantero sueco, reconvertido en comentarista de Fox Sports, cuestionó el sentido de ese grito de regreso de alguien que nunca se fue. De hecho, viene de ser campeón con el Al Nassr de Arabia Saudita.

“Estaba un poco confundido cuando lo escuché. ¿'I’m back’? ¿De vuelta de dónde exactamente? Si marcas dos goles y gritas ‘I’m back’, suena como si hubieras desaparecido durante diez años y de repente regresaras de otro planeta”, declaró Ibrahimovic en sus funciones como analista televisivo.

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El contexto de ese grito se entiende mejor al repasar lo que vivió Ronaldo en los días previos. El delantero no había marcado en el debut de Portugal en el torneo pese a tener dos ocasiones claras, lo que desató una ola de críticas sobre su nivel y su vigencia. Tras abrir el marcador a los 6 minutos ante los uzbekos, con un remate de primera tras un centro de João Cancelo, Ronaldo miró hacia la tribuna y lanzó ese doble grito que dio la vuelta al mundo. “Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba retirado del fútbol, pero seguí adelante, como siempre, porque creo en el trabajo duro”, reconoció el propio jugador después del partido, en declaraciones recogidas por Sport TV y citadas por A Bola.

Ibra, lejos de validar ese relato dramático, lo desmontó con sarcasmo: “Cristiano ha estado jugando, marcando, rompiendo récords y acaparando titulares todo el tiempo. Por eso me hizo reír. El mundo del fútbol habla de él cada semana, los defensas todavía se preocupan por él, y los estadios siguen llenándose para verlo. Eso no suena como alguien que se había ido. Tal vez quiso decir que está de vuelta silenciando a los críticos. Si es así, está bien. Pero que Cristiano Ronaldo anuncie que está de vuelta es como si el sol anunciara que saldrá mañana”, afirmó el sueco, ex compañero y admirador de Lionel Messi, ante las cámaras de Fox Sports.

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El partido en cuestión fue una goleada de 5-0 en la que Ronaldo anotó en dos ocasiones: la primera al minuto 6 y la segunda al 39, tras recibir un pase de Bruno Fernandes y definir cruzado. Con esos dos goles, el delantero de 41 años y 138 días se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un doblete en un Mundial, superando la marca que ostentaba Lionel Messi (38 años y 363 días). Además, llegó a los 10 goles en Copas del Mundo y desbancó a Eusebio (9) como el máximo artillero portugués en la historia del certamen.

Mundial 2026 - Portugal 5 - Uzbekistan 0

Las palabras de Ibrahimovic no fueron un ataque, sino más bien una lectura burlona de la teatralidad de Ronaldo. “La verdad es que los jugadores pasan sus carreras tratando de alcanzar su nivel de relevancia. Incluso en sus días tranquilos, la gente sigue hablando más de él que de la mayoría de los futbolistas. Así que cuando escuché ‘I’m back’, pensé: Cristiano, amigo mío, tú nunca te fuiste. Todos los demás siguen tratando de ponérsele al día. Era un partido hecho a medida para que el portugués marcara muchos goles", sentenció el exdelantero ante Fox Sports.

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Fuera del campo, Ronaldo también protagonizó un momento que llamó la atención en la zona mixta. Cuando un periodista le preguntó por el doblete de Messi ante Austria, el portugués miró hacia otro lado, derivó la pregunta y respondió lacónico: “Depende de las preguntas”. Sí se mostró más dispuesto cuando le consultaron sobre un hipotético cruce con el argentino en los playoffs: “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sería top”.

Con 4 puntos en dos partidos, Portugal es segundo en el Grupo K y se medirá con Colombia, el líder con seis unidades. Ronaldo, por su parte, acumula 974 goles en su carrera y persigue la barrera de los 1.000.

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