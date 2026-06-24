Keylor Navas, el legendario portero de las tres Champions, está a un paso de recibir la máxima distinción en Costa Rica

Keylor Navas Gamboa, referente absoluto del deporte costarricense. Su labor comunitaria a través de la fundación "Tiempos de Esperanza" es pilar clave para el reconocimiento en el Congreso. REUTERS/Stephane Mahe

El nombre de Keylor Navas Gamboa continúa resonando con fuerza tanto dentro como fuera de las canchas. En las últimos días, la corriente legislativa del país tico se ha visto sacudida por una propuesta que busca elevar la figura del guardameta a los altares civiles de su patria. La diputada Iztarú Alfaro Guerrero, respaldada firmemente por la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó de manera formal un proyecto de ley con el objetivo de declarar al histórico portero como Ciudadano Distinguido de Costa Rica.

Esta distinción representa uno de los honores más significativos y solemnes que el Estado costarricense concede a aquellas personas que, por sus méritos extraordinarios, colocan el nombre del país en lo más alto del panorama internacional.

PUBLICIDAD

Según explicó la legisladora Alfaro, la iniciativa no solo pretende aplaudir los incontables éxitos deportivos del guardameta, sino también reconocer su calidad humana, su constante ejemplo de superación personal, su disciplina, resiliencia y el coraje con el que ha defendido la camiseta nacional en los escenarios más imponentes del balompié mundial.

Asimismo, el proyecto de ley resalta el invaluable impacto social de Navas a través de su fundación “Tiempos de Esperanza”, mediante la cual ha brindado apoyo constante a las comunidades más vulnerables del territorio costarricense.

La diputada Iztarú Alfaro presenta un proyecto de ley para nombrar a Keylor Navas ciudadano distinguido. Conoce las razones, desde sus logros deportivos que han puesto en alto el nombre de Costa Rica hasta su labor social con la fundación 'Tiempos de Esperanza'.

Un legado legendario: El guardián de las tres Champions consecutivas

Hablar de Keylor Navas es repasar su trayecto del futbolista más exitoso y laureado en la historia de Costa Rica y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

PUBLICIDAD

El proyecto de ley presentado en el Congreso realiza un meticuloso repaso por una carrera que comenzó con humildad en los barriales de Pérez Zeledón, su tierra natal, antes de dar el salto al Deportivo Saprissa. Con el conjunto morado, Navas no solo dominó el torneo local, sino que saboreó las mieles del éxito internacional al alcanzar un histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2005.

Posteriormente, su viaje lo llevó al fútbol europeo, donde tras brillar en España con el Albacete y el Levante, dio el salto definitivo al olimpo del fútbol: el Real Madrid. Fue vistiendo la camiseta del conjunto merengue donde Navas firmó una hazaña que hasta el día de hoy permanece inalcanzable para la inmensa mayoría de los mortales.

PUBLICIDAD

Bajo los tres palos del Santiago Bernabéu, el costarricense se erigió como una pieza inamovible del esquema que conquistó tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la UEFA (2016, 2017 y 2018). Esta gesta lo consolidó para siempre en los libros de historia de la competición de clubes más prestigiosa del planeta.

ARCHIVO: Keylor Navas levantando la Orejona y su histórica hazaña de conquistar tres Champions consecutivas con el Real Madrid motivó la propuesta para nombrarlo Ciudadano Distinguido. / AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE.

Además de su indiscutible legado en la capital española y sus posteriores e importantes campañas con el Paris Saint-Germain (PSG) en Francia, Navas es recordado con profunda devoción por liderar la gesta más grande de la Selección Nacional de Costa Rica.

En el Mundial de Brasil 2014, sus atajadas milagrosas guiaron a la escuadra tica hasta los cuartos de final de forma invicta, un hito que paralizó a toda una nación y asombró al planeta entero. Por todo esto, el Congreso busca sellar su estatus de leyenda viviente y referente absoluto para las nuevas generaciones del país.

PUBLICIDAD

Incertidumbre en los Pumas: La salida de Efraín Juárez y el misterio de Navas

A pesar del ambiente festivo y de reconocimiento que se respira en su tierra natal, la actualidad del guardameta en el fútbol internacional atraviesa horas de profunda turbulencia y misterio. Actualmente, Navas milita en el Club Universidad Nacional (Pumas) de México, una transferencia que en su momento rompió el mercado de la Liga MX, pero que hoy parece tambalearse peligrosamente debido a drásticos cambios estructurales dentro de la institución felina.

De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación deportivos en México, el guardameta habría solicitado formalmente su salida del conjunto universitario. La razón principal de esta tajante postura radica en la reciente e inesperada destitución de Efraín Juárez de la dirección técnica del equipo.

PUBLICIDAD

Atajada de Keylor Navas en NOB

El estratega mexicano era considerado por el cancerbero costarricense como la piedra angular y el líder fundamental del proyecto deportivo en el que decidió embarcarse. Para Navas, la partida de Juárez rompe los compromisos deportivos iniciales y desestabiliza el rumbo competitivo del club.

Por lo que, la pérdida de piezas clave ha encendido de inmediato las alarmas en el entorno del fútbol mexicano, una preocupación que se transformó en misterio absoluto tras reportarse la llamativa ausencia de Keylor en las últimas sesiones de entrenamiento y compromisos del equipo.

Mientras en Costa Rica se prepara una fiesta para declararlo Ciudadano Distinguido, en el nido de los Pumas el futuro del histórico portero parece estar cada vez más lejos de la Ciudad Universitaria.

PUBLICIDAD