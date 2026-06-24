Pablo Salinas: “El escándalo de Adorni penetró muy profundamente y ya es un problema para todo el Gobierno”

Pablo Salinas afirmó que el escándalo de Adorni dejó de ser un problema institucional y pasó a afectar la percepción pública del Gobierno

El politólogo Pablo Salinas sostuvo que la crisis que rodea al jefe de Gabinete dejó de ser un problema exclusivamente institucional para convertirse en una cuestión que afecta la percepción pública del Gobierno.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, analizó la estrategia del PRO frente al oficialismo, la fragmentación del peronismo y las disputas que ya comienzan a perfilar el escenario electoral de 2027.

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Para Salinas, uno de los datos más relevantes del caso es el nivel de penetración que alcanzó en la conversación cotidiana. “El escándalo de Adorni penetró muy profundamente. Cuando aparece en los grupos de WhatsApp, en los chats del consorcio, del colegio o entre amigos, con memes y chistes constantes, estamos frente a un problema serio”, afirmó.

Según el analista, el desgaste ya no impacta únicamente sobre la figura del jefe de Gabinete, sino sobre la administración en su conjunto. “Hoy la situación de Adorni es la de todo un Gobierno intentando salvar un fusible. Está todo dado vuelta”, describió.

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En ese sentido, consideró que la crisis se prolongó más de lo conveniente para el oficialismo. “Hace más de 90 días que había que abrir la válvula. Lo de Adorni es bastante indefendible desde el comienzo y por eso el escándalo escaló de la manera en que lo hizo”, señaló.

Salinas señaló que la crisis de Adorni se prolongó más de 90 días y que el oficialismo no logró contener el desgaste

La presión del PRO sobre el oficialismo

Salinas también analizó el papel que juega el PRO en el Congreso, donde el oficialismo necesita respaldo para sostener su agenda legislativa.

“Está de paritaria el PRO. Está viendo de qué manera consigue una mejor negociación”, resumió. A su entender, el partido liderado en Diputados por Cristian Ritondo busca aprovechar la necesidad que tiene La Libertad Avanza de contar con sus votos para fortalecer su posición de cara a futuras alianzas.

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La tensión, explicó, surge de una contradicción política cada vez más difícil de administrar: diferenciarse del kirchnerismo sin quedar completamente subordinados al Gobierno. “El oficialismo vuelve a necesitar del PRO y eso le da margen para subir el precio de la negociación”, sostuvo.

Para Salinas, esa dinámica explica buena parte de los movimientos recientes dentro de la oposición dialoguista y anticipa nuevas discusiones en torno a la construcción de una alternativa de centroderecha para los próximos años.

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El peronismo y las lógicas provinciales

Otro de los ejes de la conversación fue la situación del peronismo, que atraviesa una etapa de fuerte fragmentación y creciente peso de los liderazgos territoriales.

El politólogo sostuvo que el caso Adorni penetró en la conversación cotidiana y se convirtió en un problema político para todo el Gobierno (Infobae en Vivo)

“El peronismo es una gran confederación de partidos provinciales. Dependiendo de la provincia que se observe, aparece un peronismo distinto”, explicó.

Según su análisis, varios gobernadores y dirigentes territoriales priorizan estrategias propias por encima de una conducción nacional unificada. “Hay un montón de provincialismos que vienen del peronismo y que hacen lo que más les conviene según el contexto”, afirmó.

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Esa lógica, agregó, dificulta la construcción de una oposición homogénea frente al Gobierno y abre la puerta a acuerdos circunstanciales según los intereses de cada distrito.

Las reglas electorales y la carrera hacia 2027

Con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales, Salinas se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo para modificar aspectos del sistema electoral.

“El Gobierno quiere cambiar bastante en profundidad las reglas del juego”, señaló. Entre los objetivos mencionó la eliminación de las PASO y la implementación de mecanismos que permitan ampliar las alianzas electorales con sectores provinciales.

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Sin embargo, consideró improbable que el oficialismo consiga los votos necesarios para avanzar con una reforma de esa magnitud. “Las primarias podrán ser modificadas, pero no creo que sean eliminadas”, evaluó.

Axel Kicillof enfrenta en la provincia de Buenos Aires el dilema entre sostener al peronismo bonaerense y proyectarse como candidato presidencial

A partir de ese escenario, anticipó que muchos gobernadores buscarán despegar sus elecciones de la discusión nacional. “Quien quiera escapar del debate nacional va a desdoblar. Lo hará para proteger una reelección o para impulsar a un sucesor”, explicó.

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La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales focos de atención. Para Salinas, Axel Kicillof enfrenta un dilema político de gran magnitud: preservar la fortaleza electoral del peronismo bonaerense o consolidar su proyección nacional como uno de los posibles candidatos presidenciales del espacio.

En un contexto atravesado por tensiones internas, negociaciones permanentes y cambios en las reglas de competencia, el politólogo advirtió que la política argentina transita una etapa de fuerte incertidumbre. Y concluyó que, más allá de las disputas partidarias, el principal desafío para todas las fuerzas será construir una oferta electoral capaz de responder al creciente desencanto de la sociedad con la dirigencia.

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