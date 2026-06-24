Mundo

Estados Unidos confirmó negociaciones sobre una reducción gradual de las tropas israelíes en el sur del Líbano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que el plan contempla zonas bajo control del Ejército libanés para limitar la influencia de Hezbollah en la frontera

Guardar
Google icon
Marco Rubio habló con la prensa en Kuwait antes de partir hacia Bahréin, en una gira destinada a coordinar con los países del Golfo la estrategia de Washington tras el acuerdo preliminar con Irán (REUTERS)
Marco Rubio habló con la prensa en Kuwait antes de partir hacia Bahréin, en una gira destinada a coordinar con los países del Golfo la estrategia de Washington tras el acuerdo preliminar con Irán (REUTERS)

Estados Unidos reveló este miércoles que impulsa conversaciones entre Israel y Líbano para avanzar hacia una disminución progresiva de la presencia militar israelí en el sur del país árabe, una de las cuestiones más sensibles que permanecen abiertas tras los acuerdos alcanzados para contener la escalada regional de los últimos meses.

La información fue confirmada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una gira por los países del Golfo. El funcionario explicó que las negociaciones se concentran en crear condiciones que permitan a las Fuerzas Armadas libanesas asumir mayores responsabilidades de seguridad en sectores cercanos a la frontera con Israel.

PUBLICIDAD

Según Rubio, las conversaciones analizan un mecanismo gradual basado en áreas delimitadas donde el Ejército del Líbano pueda desplegarse, establecer control efectivo y garantizar la estabilidad antes de extender el esquema a otras zonas.

Uno de los temas que se ha discutido en estas negociaciones es la creación de zonas piloto”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Esas áreas, agregó, se permitirá que las fuerzas armadas libanesas “tomen el control y aseguren ese territorio” como parte de un proceso escalonado.

PUBLICIDAD

El planteamiento forma parte de los contactos que Washington promueve entre ambas partes en busca de una fórmula que reduzca la tensión en la frontera y evite una reactivación de los enfrentamientos que marcaron los meses más intensos del conflicto regional.

Marco Rubio realiza una visita a Kuwait como parte de una gira regional destinada a coordinar posiciones con los aliados del Golfo tras el entendimiento entre Washington y Teherán (REUTERS)
Marco Rubio realiza una visita a Kuwait como parte de una gira regional destinada a coordinar posiciones con los aliados del Golfo tras el entendimiento entre Washington y Teherán (REUTERS)

La presencia de tropas israelíes en determinados sectores del sur del Líbano continúa siendo un punto de disputa. Israel sostiene que esas posiciones cumplen una función defensiva frente a las actividades de Hezbollah, organización respaldada por Irán que mantiene una fuerte influencia en la zona fronteriza.

Rubio respaldó esa interpretación al señalar que la existencia de la actual franja de seguridad está vinculada a los ataques que el grupo lanzó contra territorio israelí. “La única razón por la que existe es porque Hezbollah utilizaba esa área para lanzar cohetes y drones contra Israel”, declaró.

El secretario de Estado sostuvo que el objetivo de las conversaciones es modificar gradualmente esa situación mediante un fortalecimiento de las instituciones estatales libanesas. En ese contexto, vinculó una eventual reducción de la presencia israelí con la capacidad de Beirut para ejercer control efectivo sobre el territorio.

Cuanto más pueda asegurar esa zona el Ejército libanés, menos estará bajo control de Hezbollah y menos Israel estará en el Líbano”, afirmó Rubio al describir la lógica que guía las negociaciones.

Aunque evitó ofrecer plazos concretos, el funcionario dio a entender que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial. Las discusiones avanzan en paralelo a otros esfuerzos diplomáticos destinados a consolidar la estabilidad regional después de la guerra que involucró a Estados Unidos, Israel, Irán y varios actores aliados de Teherán.

El canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, recibe al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a su llegada al aeropuerto internacional de Bahréin, en el marco de su gira por los países del Golfo (REUTERS)
El canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, recibe al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a su llegada al aeropuerto internacional de Bahréin, en el marco de su gira por los países del Golfo (REUTERS)

La cuestión libanesa forma parte de un escenario más amplio en el que Washington intenta equilibrar las conversaciones abiertas con Irán y las preocupaciones de sus socios tradicionales en Oriente Medio.

Rubio realizó esta semana visitas a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin con el objetivo de intercambiar posiciones sobre la evolución de las negociaciones regionales.

Durante una comparecencia ante la prensa en Kuwait, el secretario de Estado insistió en que la administración de Donald Trump mantendrá una coordinación estrecha con los gobiernos del Golfo y aseguró que ninguna decisión será adoptada a costa de sus intereses de seguridad.

No vamos a hacer nada que ponga en peligro la seguridad de nuestros aliados”, afirmó.

Rubio describió los encuentros mantenidos durante su gira como conversaciones “muy francas y honestas” y señaló que Washington busca mantener informados a sus socios sobre cada paso relacionado con los contactos diplomáticos en curso.

Mientras tanto, la evolución de las negociaciones entre Israel y el Líbano dependerá en gran medida de la capacidad del Ejército libanés para ampliar su presencia en el sur del país y asumir funciones de seguridad que permitan reducir la necesidad de despliegues israelíes. Para Estados Unidos, ese proceso aparece como una de las principales vías para consolidar la calma en una de las fronteras más inestables de Oriente Medio.

Temas Relacionados

Estados UnidosIsraelLíbanoMarco RubioGuerra en Medio OrienteHezbollahEjército libanésFuerzas Armadas libanesasZonas pilotosÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

El promedio industrial avanzó gracias al retroceso del petróleo, mientras el mercado amplio terminó dividido y Microsoft junto con Oracle lideraron las bajas del sector, pese a que la mayoría de los papeles cerró al alza

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso

El operativo, realizado en la madrugada del miércoles, apuntó a la propietaria del local, Leticia Wong

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso

El tráfico por el estrecho de Ormuz se aceleró tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La reapertura de la estratégica vía marítima impulsó la salida de millones de barriles retenidos durante la guerra y provocó señales de sobreoferta en mercados de Asia y Europa

El tráfico por el estrecho de Ormuz se aceleró tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente

La mejora del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras semanas de bloqueo presionó a la baja el mercado, con el crudo europeo en USD 73,74 y el WTI en USD 70,34

El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente

Denuncia penal y ayuda a las familias: qué se sabe del colapso del templo de Maharashtra que dejó 5 muertos en la India

La estructura del santuario Hanuman Yashwasi, que se encontraba en construcción, cayó sobre los fieles el 20 de junio y dejó 18 heridos. Las labores de rescate duraron más de dos horas e involucraron a policías, equipos de gestión de desastres y vecinos que se sumaron a la búsqueda

Denuncia penal y ayuda a las familias: qué se sabe del colapso del templo de Maharashtra que dejó 5 muertos en la India
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: partidarios del Pacto Histórico reconocen victoria de Abelardo de la Espriella tras cierre de la audiencia del CNE

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: partidarios del Pacto Histórico reconocen victoria de Abelardo de la Espriella tras cierre de la audiencia del CNE

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

La llamada que podría destrabar las grandes obras de Bogotá: Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella ya coordinan agenda

Incendio de gran magnitud en avenida Argentina genera intensa humareda cerca de Plaza Unión y moviliza varias unidades de bomberos

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

INFOBAE AMÉRICA

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso

El Salvador extiende el régimen de excepción por 30 días más en su prórroga número 52

El tráfico por el estrecho de Ormuz se aceleró tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

El escandaloso divorcio de Christina Ricci abre un nuevo capítulo: su exesposo la acusa de beber alcohol en un vuelo con su hijo de 11 años

El escandaloso divorcio de Christina Ricci abre un nuevo capítulo: su exesposo la acusa de beber alcohol en un vuelo con su hijo de 11 años

Kathy Bates recordó la emoción al ganar el Emmy por American Horror Story: “Me sorprendió”

Ex CEO de Disney reveló que la compañía intentó quedarse con la franquicia de ‘James Bond’: “Fue como si las nubes se disiparan”

Shrek 5 ya tiene tráiler y fecha de estreno confirmada: qué secretos esconde el regreso del ogro más famoso

Christina Ricci llamó “basura humana” a Conor McGregor y criticó a Jimmy Fallon por recibirlo en su programa