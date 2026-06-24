Estados Unidos confirmó negociaciones sobre una reducción gradual de las tropas israelíes en el sur del Líbano

Marco Rubio habló con la prensa en Kuwait antes de partir hacia Bahréin, en una gira destinada a coordinar con los países del Golfo la estrategia de Washington tras el acuerdo preliminar con Irán (REUTERS)

Estados Unidos reveló este miércoles que impulsa conversaciones entre Israel y Líbano para avanzar hacia una disminución progresiva de la presencia militar israelí en el sur del país árabe, una de las cuestiones más sensibles que permanecen abiertas tras los acuerdos alcanzados para contener la escalada regional de los últimos meses.

La información fue confirmada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una gira por los países del Golfo. El funcionario explicó que las negociaciones se concentran en crear condiciones que permitan a las Fuerzas Armadas libanesas asumir mayores responsabilidades de seguridad en sectores cercanos a la frontera con Israel.

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Según Rubio, las conversaciones analizan un mecanismo gradual basado en áreas delimitadas donde el Ejército del Líbano pueda desplegarse, establecer control efectivo y garantizar la estabilidad antes de extender el esquema a otras zonas.

“Uno de los temas que se ha discutido en estas negociaciones es la creación de zonas piloto”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Esas áreas, agregó, se permitirá que las fuerzas armadas libanesas “tomen el control y aseguren ese territorio” como parte de un proceso escalonado.

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El planteamiento forma parte de los contactos que Washington promueve entre ambas partes en busca de una fórmula que reduzca la tensión en la frontera y evite una reactivación de los enfrentamientos que marcaron los meses más intensos del conflicto regional.

Marco Rubio realiza una visita a Kuwait como parte de una gira regional destinada a coordinar posiciones con los aliados del Golfo tras el entendimiento entre Washington y Teherán (REUTERS)

La presencia de tropas israelíes en determinados sectores del sur del Líbano continúa siendo un punto de disputa. Israel sostiene que esas posiciones cumplen una función defensiva frente a las actividades de Hezbollah, organización respaldada por Irán que mantiene una fuerte influencia en la zona fronteriza.

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Rubio respaldó esa interpretación al señalar que la existencia de la actual franja de seguridad está vinculada a los ataques que el grupo lanzó contra territorio israelí. “La única razón por la que existe es porque Hezbollah utilizaba esa área para lanzar cohetes y drones contra Israel”, declaró.

El secretario de Estado sostuvo que el objetivo de las conversaciones es modificar gradualmente esa situación mediante un fortalecimiento de las instituciones estatales libanesas. En ese contexto, vinculó una eventual reducción de la presencia israelí con la capacidad de Beirut para ejercer control efectivo sobre el territorio.

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“Cuanto más pueda asegurar esa zona el Ejército libanés, menos estará bajo control de Hezbollah y menos Israel estará en el Líbano”, afirmó Rubio al describir la lógica que guía las negociaciones.

Aunque evitó ofrecer plazos concretos, el funcionario dio a entender que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial. Las discusiones avanzan en paralelo a otros esfuerzos diplomáticos destinados a consolidar la estabilidad regional después de la guerra que involucró a Estados Unidos, Israel, Irán y varios actores aliados de Teherán.

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El canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, recibe al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a su llegada al aeropuerto internacional de Bahréin, en el marco de su gira por los países del Golfo (REUTERS)

La cuestión libanesa forma parte de un escenario más amplio en el que Washington intenta equilibrar las conversaciones abiertas con Irán y las preocupaciones de sus socios tradicionales en Oriente Medio.

Rubio realizó esta semana visitas a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin con el objetivo de intercambiar posiciones sobre la evolución de las negociaciones regionales.

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Durante una comparecencia ante la prensa en Kuwait, el secretario de Estado insistió en que la administración de Donald Trump mantendrá una coordinación estrecha con los gobiernos del Golfo y aseguró que ninguna decisión será adoptada a costa de sus intereses de seguridad.

“No vamos a hacer nada que ponga en peligro la seguridad de nuestros aliados”, afirmó.

Rubio describió los encuentros mantenidos durante su gira como conversaciones “muy francas y honestas” y señaló que Washington busca mantener informados a sus socios sobre cada paso relacionado con los contactos diplomáticos en curso.

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Mientras tanto, la evolución de las negociaciones entre Israel y el Líbano dependerá en gran medida de la capacidad del Ejército libanés para ampliar su presencia en el sur del país y asumir funciones de seguridad que permitan reducir la necesidad de despliegues israelíes. Para Estados Unidos, ese proceso aparece como una de las principales vías para consolidar la calma en una de las fronteras más inestables de Oriente Medio.