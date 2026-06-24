Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 10% en Wall Street y subió el riesgo país

Las acciones argentinas acentuaron la negativa tendencia externa.

Las acciones argentinas acentuaron una tendencia negativa que contagió a los principales mercados bursátiles, luego de confirmarse que el mercado local permanecerá en la categoría “standalone” o aislado", según la calificación de MSCI.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 4,3%, a 3.110.490 puntos, por la debilidad en el sector bancario y el retroceso de los ADR. En el exterior encabezan las bajas Satellogic (-9,6%), Bioceres (-7,6%), Banco Francés (-7,3%) y Banco Supervielle (-7,3%).

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“La plaza financiera argentina sufrió una corrección técnica que interrumpió el optimismo de las semanas anteriores, disociándose del comportamiento de estabilización observado en Nueva York”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

MSCI informó el martes al cierre de la operatoria que la Argentina continuará clasificada como mercado “Standalone“ o ”aislado", una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera.

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La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero, el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron negociados con una mínima baja promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió cuatro unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

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“Uno de los elementos más llamativos es que las valuaciones de los activos argentinos continúan relativamente bajas y la participación de inversores extranjeros sigue siendo reducida. Esto se da porque históricamente, los procesos de repricing en Argentina no fueron lineales, sino que se dieron a través de compresiones abruptas del riesgo”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

En Wall Street los principales indicadores terminaron mixtos: el panel tecnológico Nasdaq bajó 0,5$, el Dow Jones de Industriales ganó 0,4% y el promedio S&P 500 recortó 0,1 por ciento.

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El crudo Brent del Mar del Norte restó 5%, a USD 73,26 el barril para los contratos con entrega en agosto. El WTI en Nueva York cedió 4,7%, a 70 dólares. Asimismo el oro resignó un 3,5%, en los USD 4.003 la onza. Space X bajó 1,1%, a USD 154,35 por acción.

“La sesión financiera global concluyó bajo una gran atmósfera de aversión al riesgo donde el mercado bursátil estadounidense alcanzó niveles de miedo extremo”, consideró Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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El dólar, en máximos del año

En el mercado mayorista se negocio un sostenido volumen de USD 648 millones, cifra relevante que revela que la oferta se mantiene dentro del pico estacional. No obstante, la respuesta de la demanda está a la altura y, aún con menores compras del BCRA en el spot, se mantiene la tendencia alcista para el billete verde.

El dólar mayorista ganó este miércoles 7,50 pesos o o 0,5%, a $1.479, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025. El tipo de cambio oficial sostiene un rebote de 71 pesos o 5% en junio, mientras que en el recorrido de 2026 alcanza una leve ganancia de 24 pesos o 1,6%, muy lejos de la inflación acumulada en el período del orden del 16 por ciento.

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“Ante una demanda que no cede por fin de mes, ya es oficial que varias empresas del sector energético están girando dividendos al exterior, situación que no le dio respiro al dólar durante toda la rueda. En este escenario, y con una oferta que si bien continúa abasteciendo al mercado por momentos se retira, la cotización siguió escalando posiciones, al punto de superar hoy el máximo del año”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.797,67, que dejó al dólar mayorista a 318,67 pesos o 21,5% de ese umbral de flotación administrada.

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En la misma dirección, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.495 para la venta según la referencia del Banco Nación. En junio el billete minorista sube 65 pesos o 4,5 por ciento. Además, igualó las marcas más altas de 2026, de los días 2 y 5 de enero ($1.495).

El dólar blue también estuvo operado con franca ganancia de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530, un máximo desde el 2 de enero. En junio el blue escala 100 pesos o 7 por ciento.

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El Banco Central compró USD 70 millones en el mercado (el 10,8% de la oferta spot), a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 532 millones, a USD 46.937 millones, el stock más bajo desde el 22 de mayo. La baja obedeció al descenso de la cotización de activos por USD 300 millones -principalmente el oro- y al pago de USD 40 millones organismos.