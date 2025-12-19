Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

La Navidad ha ocupado desde siempre un lugar especial en la literatura, inspirando relatos que exploran la generosidad, la nostalgia y los encuentros familiares. También su contracara, desde luego. Estas fechas suelen despertar el deseo de volver a historias conocidas o descubrir nuevas voces que invitan a reflexionar sobre el sentido de la celebración y la convivencia. El clima festivo, a veces, facilita la pausa de la lectura.

El fin de semana antes del inicio de las fiestas representa una oportunidad para congelar la rutina y dedicar tiempo a un buen libro, o a varios. Dicen los expertos que leer en este periodo no solo amplía el horizonte de sentimientos y recuerdos asociados a la Navidad, también reafirma la importancia de la literatura como introspección, incluso en tiempos colmados de actividades y reuniones. A continuación, cinco recomendaciones.

Una crítica a la avaricia

La novela corta Canción de Navidad, escrita por Charles Dickens y publicada en 1843, se ha convertido en el relato navideño más emblemático de la literatura. La historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre marcado por la avaricia y el desapego, cuya visión del mundo cambia de manera radical tras ser visitado por su difunto socio Jacob Marley y los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

"Canción de Navidad", de Dickens. Esta edición, traducida por José C. Vales, contiene ilustraciones de John Leech

La obra fue redactada en la Inglaterra victoriana, una época caracterizada por la revalorización de las antiguas tradiciones festivas y la introducción de nuevas costumbres, como los árboles de Navidad. Dickens, según él mismo contó, se inspiró en relatos de su infancia y en su sensibilidad ante las desigualdades sociales, elementos presentes en la narrativa y el trasfondo moral de la novela.

Canción de Navidad se reconoce como una crítica a la avaricia, pero también como una invitación a la introspección y el compromiso con los otros. La obra ha influido en la forma moderna de celebrar la Navidad como tiempo de encuentro y generosidad. Traducida a numerosos idiomas y adaptada a diferentes formatos, la vigencia de este clásico radica en su mensaje universal y en su capacidad para despertar empatía.

El género feelgood

Mónica Gutiérrez es una de las autoras precursoras del género feelgood en el idioma español. ¿Y qué es el feelgood? Dice Wikipedia: “Cualquier libro —de ficción o no— que resulte una experiencia agradable y optimista para el lector. Es decir, un libro que procure una evasión feliz de la rudeza y el ruido que a menudo le rodea”. El texto que aquí recomendamos de Gutiérrez se titula Una Navidad escocesa.

"Una novela escocesa" de Mónica Gutiérrez

Esta historia publicada en 2022 combina el ambiente festivo con el humor y el toque sobrenatural. La trama se desarrolla en un antiguo castillo de Escocia donde reside Henry MacTavish y el fantasma de su tío Archie, quien, cansado de su existencia espectral, le pide ayuda a su sobrino para partir hacia el más allá. La vida rutinaria de Henry cambia definitivamente cuando irrumpe la apasionada botánica Natalia Castro.

La presencia de Natalia introduce una nueva dinámica en el castillo y en la vida de Henry. Juntos, se embarcan en una celebración del solsticio de invierno que desafía la lógica y las costumbres. La novela alterna el tono romántico y cómico con elementos propios del relato fantástico navideño. Gutiérrez construye personajes carismáticos enmarcados en el encanto de la tradición escocesa y el descubrimiento personal.

Quién es Papá Noel

Papá Noel duerme en casa, de la autora argentina Samanta Schweblin, integra el reconocido libro de relatos Pájaros en la boca y otros cuentos. Ambientada en el contexto de una Navidad caótica, la historia describe una familia al borde del derrumbe emocional: una madre paralizada por la depresión, un padre agobiado por las responsabilidades domésticas y una vecina cuya ayuda responde a intereses propios.

"Papá Noel duerme en casa", de Samanta Schweblin, integra el reconocido libro de relatos "Pájaros en la boca y otros cuentos"

El único refugio de inocencia y expectativa está en el hijo menor, quien aguarda la llegada de Papá Noel para cumplir su deseo de un auto a control remoto. Schweblin convierte esa voz infantil en el hilo conductor de un relato atravesado por el desconcierto y las preguntas. Nadie quiere enfrentar quién es realmente Papá Noel ni lo que ocurre en esa casa marcada por la tensión y el malestar.

El cuento invita a descifrar la verdadera razón por la que Papá Noel termina durmiendo bajo el mismo techo familiar, potenciando la ambigüedad y la ironía en cada escena. Todo esto narrado con el estilo característico de Schweblin, mezcla de precisión, crudeza y capacidad para mantener en vilo a quien lee, recibiendo elogios de la crítica internacional, consagrándose como quizás la gran voz argentina de la actualidad.

Amor en Navidad

Una historia romántica ambientada en la temporada navideña. Así podría definirse a Todo lo que quiero eres tú, de Violeta Reed, pero hay algo más: es una escritora que regresa a su pueblo natal tras heredar el bed and breakfast familiar sin esperarlo. Marcada por una ruptura pasada, su encuentro con su exnovio, bombero local, y revive antiguos sentimientos y conflictos no resueltos.

"Todo lo que quiero eres tú", de Violeta Reed

Mientras ella apuesta por dejar atrás el pasado vendiendo la propiedad, él busca restaurar el lugar y devolverle su antiguo esplendor para reabrirlo en Navidad. La novela explora el duelo emocional, la reconciliación y el poder transformador de las segundas oportunidades en medio de la preparación para las fiestas. El ambiente navideño y el pequeño pueblo californiano funcionan como escenarios ideales para una historia de redención sentimental y esperanza. Reed nació en Madrid pero vive en Nueva York.