Elecciones regionales en Bolivia: observadores de la OEA evaluarán la segunda vuelta en cinco departamentos

Un miembro de una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (REUTERS/Cristina Chiquin)

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) desplegó un equipo técnico para acompañar la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebrará este domingo en cinco departamentos de Bolivia.

“Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija“, informó el organismo en un comunicado de prensa difundido el miércoles.

Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros actores.

La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el 22 de marzo, en las que se eligieron más de 5.000 autoridades, incluidos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

La misión cuenta con financiamiento de países como Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y Turquía para su ejecución.

Una miembro de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

De acuerdo con la legislación boliviana, para ganar la gobernación en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo. En la primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.

En Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia, competirán el próximo domingo en las urnas el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre, Juan Pablo Velasco, y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta enfrentará a los candidatos de la alianza Patria, coalición que respalda al presidente Rodrigo Paz, frente a postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz no habrá balotaje debido a la renuncia, a principios de abril, del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que argumentó un “distanciamiento” con su candidato, René Yahuasi. Tras el retiro de NGP, que había quedado segundo en la votación de marzo con el 9,18 %, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el ex alcalde de La Paz Luis Revilla, quien obtuvo el 20% de los votos.

Rene Yahuasi, candidato del partido Nueva Generación Patriótica para la Gobernación de La Paz, habla con la prensa rodeado de micrófonos y otras personas.

A pesar de ello, Yahuasi impulsó protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves, en la que exige que se realice una segunda vuelta, aunque ya no cuenta con partido para postularse.

Los tribunales electorales departamentales informaron que desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral en los cinco departamentos que celebrarán el balotaje de gobernadores.

La medida se implementa en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para este domingo 19 de abril. La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Adriana Flores Alconz, explicó que el silencio electoral comienza a regir desde las cero horas del jueves y prohíbe toda campaña y propaganda electoral.

Flores precisó que las organizaciones políticas y candidatos podían realizar actividades proselitistas hasta las 23:59 del miércoles en los departamentos involucrados. Desde ese momento, queda restringida la difusión de mensajes electorales tanto en medios de comunicación como en espacios públicos y digitales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, Bolivia

Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, indicó que la medida busca garantizar condiciones de reflexión ciudadana. Explicó que este periodo, previo a la votación, permite a los electores evaluar sus decisiones sin influencia de propaganda política. Además, recordó que la normativa vigente incluye la prohibición de campaña en redes sociales durante el silencio electoral establecido por el calendario.

(Con información de EFE)