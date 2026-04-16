Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres que golpearon y le robaron a una jubilada de 91 años en la localidad de Otamendi

Los videos de cámaras de seguridad permitieron reconocer a los posibles responsables, observándolos abandonar prendas y huir a pie luego de haber ingresado al domicilio de la víctima en la localidad bonaerense

Guardar
Los detenidos por el asalto a la jubilada de 91 años en la localidad de Otamendi (Fuente: La Capital)
Los detenidos por el asalto a la jubilada de 91 años en la localidad de Otamendi (Fuente: La Capital)

Una jubilada de 91 años fue atacada en la localidad bonaerense de Otamendi por tres hombres armados que la golpearon, la encerraron en una habitación y sustrajeron dinero en efectivo, alhajas de oro, un revólver y el control remoto de la alarma vecinal, lo que impidió que se activara el sistema de alerta. En este marco, el martes 14 de abril, dos hombres fueron detenidos como sospechosos del ataque, tras una serie de allanamientos e investigaciones policiales.

La investigación permitió identificar a los detenidos y secuestar elementos claves para la causa, bajo la conducción de la UFI descentralizada de Miramar y con intervención de la SubDDI local. Gracias a los despliegues policiales lograron detener a los hombres a través del análisis de cámaras de seguridad. Las imágenes captaron el descenso de los implicados desde un vehículo de apoyo y su posterior fuga a pie, descartando prendas de vestir durante la huida, según informó La Capital.

En diversos allanamientos realizados en Otamendi durante las primeras semanas de abril, la policía incautó parte de las alhajas robadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y la vestimenta utilizada en el hecho. Las pruebas recolectadas, especialmente la coincidencia de las prendas secuestradas con las observadas en las grabaciones, motivaron las detenciones.

Ambos imputados quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán, acusados de robo calificado doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de arma. Sin embargo, la pesquisa permanece abierta para dar con el tercer sospechoso y determinar la responsabilidad del conductor del vehículo, quien aún no ha sido identificado.

La Policía detuvo a dos hombres por el violento robo a una mujer de 91 años en la localidad de Otamendi
La Policía detuvo a dos hombres por el violento robo a una mujer de 91 años en la localidad de Otamendi

Le robaron a una jubilada de 83 años en La Plata

Una jubilada de 83 años fue asaltada en La Plata mientras contabilizaba la recaudación de su kiosco el martes por la tarde. Dos delincuentes encapuchados y armados con un cuchillo irrumpieron en su domicilio, la amenazaron y la encerraron en el baño, para luego sustraer 10 millones de pesos en efectivo, además de alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal. La investigación policial sigue abierta, con el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

Durante el violento episodio, los ladrones intentaron tranquilizar a la víctima con la frase: “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”. La mujer fue sorprendida en su vivienda de la calle 14, entre 66 y 67, cuando se encontraba sola revisando el dinero reunido en el kiosco que funciona en su hogar. El testimonio de la afectada sostiene que los delincuentes vestían ropa oscura y buscaban específicamente dólares y oro, aunque finalmente se llevaron toda la suma disponible en pesos junto con objetos de valor.

Los intrusos emplearon un cuchillo de la cocina de la víctima y después de saquear la propiedad, la dejaron encerrada mientras escapaban. La victima tardó varios minutos en liberarse y alertar a los vecinos para pedir auxilio, hasta que fue asistida. La pesquisa policial actual se concentra en el relevamiento de cámaras de la zona y en el análisis de testimonios.

Los hechos ocurridos tanto en Otamendi como en La Plata evidencian la exposición y vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la delincuencia. Las características de los ataques, marcados por la violencia y la premeditación, resaltan el riesgo al que se enfrentan quienes, por su edad, cuentan con menos herramientas para defenderse o solicitar ayuda de manera inmediata. Mientras las autoridades siguen investigando los casos, la reiteración de este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la necesidad de políticas públicas focalizadas en la protección de los sectores más vulnerables ante el avance de delitos violentos.

Temas Relacionados

Otamendijubiladosataqueroboúltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio por el femicidio en un country de Salta: la hermana de la víctima relató calvario que vivió Meredes Kvedaras

Durante la última audiencia, pesentaron un informe psicológico realizado sobre el imputado, José Eduardo Figueroa

Juicio por el femicidio en un country de Salta: la hermana de la víctima relató calvario que vivió Meredes Kvedaras

Apuñaló en el cuello a su ex pareja tras una discusión en Rosario y se dio a la fuga

La mujer se encuentra bajo observación médica. De acuerdo con lo que pudo relatar a los policías, el agresor la atacó tras una discusión y huyó por el techo de la casa

Apuñaló en el cuello a su ex pareja tras una discusión en Rosario y se dio a la fuga

Un hombre intentó matar su ex pareja frente a sus hijos: “La agarró del cuello con un cuchillo”

La actual pareja de la víctima logró salvarla y resultó determinante para impedir que el agresor consumara el ataque en presencia de menores de edad

Un hombre intentó matar su ex pareja frente a sus hijos: “La agarró del cuello con un cuchillo”

Dictaron prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Ramona Medina en Santiago del Estero

El cuerpo fue hallado atrás de un cementerio, envuelto en una frazada. Le faltaban el torso, los brazos y el cráneo. L. R. B. permanece detenido desde entonces

Dictaron prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Ramona Medina en Santiago del Estero

Condenaron a prisión perpetua al líder una escuela espiritual por abuso sexual seguido de muerte en Alta Gracia

Las autoridades consideraron probado el uso de mecanismos encubiertos bajo discursos espirituales, con los cuales se sometió a diversas personas a violencia y despojo patrimonial

Condenaron a prisión perpetua al líder una escuela espiritual por abuso sexual seguido de muerte en Alta Gracia
DEPORTES
Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, se encuentra en “estado crítico” tras un infarto en una cárcel del régimen de Irán

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, se encuentra en “estado crítico” tras un infarto en una cárcel del régimen de Irán

Elecciones regionales en Bolivia: observadores de la OEA evaluarán la segunda vuelta en cinco departamentos

José Antonio Kast anunció un plan de reformas para “romper” el estancamiento económico de Chile

EEUU realizó un nuevo ataque contra un buque operado por narcoterroristas en el Pacífico oriental: tres muertos

Rusia lanzó un ataque con misiles y drones contra distintas regiones de Ucrania: al menos 14 muertos y 83 heridos