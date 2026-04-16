José Antonio Kast anunció un plan de reformas para “romper” el estancamiento económico de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast (Presidencia de Chile/AFP)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, instó el miércoles al Parlamento a aprobar “con urgencia y altura de miras” una megareforma que agrupa cerca de 40 iniciativas, considerado el proyecto estrella de su administración. La propuesta incluye rebajas de impuestos a las empresas y beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

“Este proyecto no es una agenda ideológica (...) Es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones”, afirmó Kast en su primer discurso en cadena nacional desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

El mandatario pidió al Congreso que tramite el proyecto “con urgencia y con altura de miras”, en un escenario donde la coalición de Gobierno no cuenta con mayoría y los votos del Partido de la Gente, de derecha, serán determinantes.

La reforma, anunciada el 14 de marzo y aún sin fecha de presentación formal ante el Congreso, busca impulsar el crecimiento hasta el 4%, reducir la tasa de desempleo al 6,5% y equilibrar las cuentas fiscales, según el Ejecutivo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, lleva la banda presidencial, flanqueado por la senadora Paulina Núñez y el ex presidente de Chile Gabriel Boric (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El PIB chileno creció un 2,5% en 2025, la inflación cerró en 3,5% y el déficit fiscal estructural fue del 3,6% del PIB, el mayor en dos décadas.

Kast sostuvo que “el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo, más seguridad y más esperanza”.

En ese sentido, sostuvo: “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”.

La oposición de izquierda acusó al mandatario de promover “una reforma tributaria encubierta” que beneficiaría a los sectores más favorecidos y adviertió que su aprobación implicaría una fuerte caída en la recaudación tributaria en un contexto de estrechez fiscal.

Las claves del plan de reformas de Kast

Entre las principales medidas de la “megareforma” figura la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23% para alinearlo con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Ejecutivo, el cambio beneficiará a 150.000 empresas que emplean a más del 50% del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en el país.

Una mujer protesta contra el gobierno golpeando un utensilio mientras el presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza anuncios económicos en una transmisión nacional, en Santiago de Chile, el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La propuesta también contempla la exención transitoria del IVA para la venta de viviendas nuevas, la repatriación de capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7%, y la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo. Kast explicó que esta medida permitirá que quienes inviertan en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años.

El fundador del Partido Republicano chileno, que ganó las elecciones con el 58% de los votos, vio caer su popularidad en el primer mes de mandato tras decretar un aumento histórico del precio de los combustibles. Kast aseguró que subir impuestos no genera riqueza, sino que “la desplaza o la expulsa del país”.

La “megareforma”, denominada oficialmente “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, incluye además medidas para agilizar los permisos medioambientales e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal. El gobierno busca que la reforma se apruebe antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a fin de año.

(Con información de EFE)