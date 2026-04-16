América Latina

EEUU realizó un nuevo ataque contra un buque operado por narcoterroristas en el Pacífico oriental: tres muertos

“La inteligencia confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico”, detalló el Comando Sur de Estados Unidos sobre el accionar Ejército estadounidense enmarcado en la operación “Lanza del Sur”

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El Comando Sur de Estados Unidos reportó un nuevo bombardeo contra una embarcación narcoterrorista en el Pacífico oriental y abatió a tres criminales en una misión que no dejó a ningún miembro de la fuerza estadounidense herido.

Por orden del comandante del mando, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó el “ataque cinético letal” contra un buque operado “por organizaciones terroristas designadas”.

La inteligencia de Estados Unidos aseguró que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas.

En cuanto a los detalles de la operación, el Comando Sur destacó que tres hombres identificados como narcoterroristas murieron a causa de la destrucción del buque. No se reportaron bajas entre las fuerzas militares estadounidenses.

Esta nueva ofensiva se suma a los últimas cuatro narcolanchas destruidas por el Ejército de Estados Unidos en menos de una semana. El organismo militar subrayó que las acciones se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones atacadas en operaciones de narcotráfico.

Marines estadounidenses encuadrados en el Southcom (Europa Press)
Marines estadounidenses encuadrados en el Southcom (Europa Press)

El Comando Sur informó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación “Lanza del Sur”, una iniciativa militar lanzada por Estados Unidos en septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El objetivo de esta operación es incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región. La campaña forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al régimen venezolano. Lanza del Sur también se relaciona con el contexto político regional tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Pese a ese hecho, la campaña continuó y se expandió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

La campaña militar estadounidense en la región deja, según los datos disponibles, al menos 175 víctimas mortales y generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales.

Durante su presentación ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 19 de marzo, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, resaltó ante los legisladores la capacidad del equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines, enfatizando su letalidad, precisión y superioridad, demostradas a diario tanto frente a aliados como a adversarios regionales.

Francis L. Donovan
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan

En el contexto de la ofensiva de Estados Unidos contra el terrorismo en América Latina, Donovan destacó el papel fundamental del Grupo Anfibio de Ataque USS Iwo Jima y de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines para el éxito de las recientes operaciones en el Caribe, bajo la operación Lanza del Sur. “Puede hacer prácticamente de todo…”, señaló ante el Senado.

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz se sumará a maniobras militares junto a las armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay durante su despliegue por mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. El Comando Sur informó que el grupo de ataque del USS Nimitz llevará a cabo ejercicios con fuerzas navales de estos países como parte de la operación Southern Seas 2026.

La participación del USS Nimitz marca un hito en este tipo de ejercicios en América Latina. Se trata de uno de los portaaviones nucleares más grandes y avanzados de la flota estadounidense, con capacidad para operar decenas de aeronaves de combate y sistemas de vigilancia de largo alcance.

El portaaviones nuclear Nimitz de EEUU, (EFE/ Carlos Lemos)
El portaaviones nuclear Nimitz de EEUU, (EFE/ Carlos Lemos)

El buque de guerra, con una longitud de 333 metros, capacidad para transportar hasta 90 aeronaves y una tripulación cercana a los 6.000 efectivos, funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder militar a gran escala.

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