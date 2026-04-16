Sociedad

Rige alerta amarilla por lluvias en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel amarillo por precipitaciones de variada intensidad que afectarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA y gran parte del territorio bonaerense durante la jornada de este jueves

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Cielo - lluvia - tormenta - Buenos Aires
La lluvia seguirá vigente durante este jueves (Fotografía: Maximiliano Luna)

Luego de un miércoles con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado donde informó que las precipitaciones continuarán durante este jueves. De hecho, se informó que rige un alerta amarilla para las primeras horas del día.

Semanas atrás, el SMN anunció la llegada de una ciclogénesis, definida por especialistas como la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo. El mismo se manifestó con el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste, con focos en el centro y sur del Litoral, para luego intensificarse sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Es así que esta semana se registraron tormentas en distintas localidades de Buenos Aires, y este jueves continuará un alerta amarillo por lluvias en gran parte del norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires. El sector costero comprendido entre Mar del Tuyú y Miramar se perfila como uno de los puntos con mayor registro de caída de agua, pero también se verán afectadas otras localidades localidades como Pinamar, Villa Gesell y Santa Teresita, entre otras.

El SMN anunció alerta amarilla por tormenta en varias localidades de Buenos Aires (Captura del SMN)
El SMN anunció alerta amarilla por tormenta en varias localidades de Buenos Aires (Captura del SMN)

Al declararse el alerta amarilla, el organismo aclaró que se trata de condiciones climáticas adversas dado que pueden presentarse posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se informó que durante la mañana, se presentará el momento más crítico del día: las probabilidades de lluvia son muy altas, situándose entre un 70% y 100%. Con una temperatura inicial de 19°C, es el momento de no olvidar el paraguas, ya que las precipitaciones marcarán el ritmo de las primeras horas.

A medida que avanzamos hacia el mediodía y la tarde, el panorama empieza a dar un respiro. Aunque la nubosidad persistirá, la probabilidad de lluvia desciende drásticamente a un rango de 10% a 40%. Es en este bloque donde alcanzaremos la temperatura máxima de 23°C, acompañada de vientos constantes del sector este que soplarán con una intensidad de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, al caer la noche, el ambiente se refrescará volviendo a los 19°C. Lo más notable de este cierre de jornada será el aumento en la intensidad del viento, que rotará hacia el sudeste. Se esperan ráfagas más marcadas, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque la amenaza de lluvia será casi inexistente, cerrando el día con apenas un 10% de probabilidad de agua.

Cómo continuará el tiempo en los próximos días en CABA
Cómo continuará el tiempo en los próximos días en CABA

De esa manera, la lluvia se hará presente durante todo el jueves pero las condiciones climáticas empezarán a mejorar a partir del viernes. Durante el plazo de dos días, no habrá precipitaciones pero el domingo volverá a llover según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Pese a la repentina tormenta, la misma no continuará durante la semana y por ende, se esperan días mayormente nublados y con una temperatura agradable que oscilará entre los 17° y los 22°.

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia del alerta amarillo en el AMBA, las autoridades del SMN y l Defensa Civil emitieron una serie de sugerencias para evitar posibles

  • Evitar sacar la basura para no obstruir los desagües y sumideros.
  • No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Evitar circular por calles anegadas; en caso de conducir, hacerlo con extrema precaución y mantener las luces bajas encendidas.
  • Retirar objetos de balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.

Se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar gradualmente hacia el final del viernes, dando paso a un fin de semana con nubosidad variable pero sin precipitaciones significativas.

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