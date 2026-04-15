Una muerte familiar que la marcó para siempre: la historia detrás de “Un cactus en el medio” de Lila Bendersky

Lila Bendersky reconstruyó la historia de su familia en el libro ‘Un cactus en el medio’, marcado por la muerte de su hermana Florencia

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la periodista y escritora Lila Bendersky relató cómo la muerte de su hermana Florencia, fallecida por meningitis bacteriana antes de su nacimiento, impulsó la creación de su libro “Un cactus en el medio” y la necesidad de ponerle nombre al dolor familiar.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Bendersky explicó que la tragedia familiar fue el motor de una búsqueda identitaria. “Una tragedia. No podía contar otra cosa que no sea una tragedia, pues vivir es una tragedia. Imaginate para mi familia que yo haya nacido”, expresó al recordar el episodio central: la muerte de Florencia durante unas vacaciones en Uruguay en diciembre de 1988.

Lila Bendersky: “Mi identidad está ligada a esa muerte”

La autora recordó en diálogo con el staff de Infobae a la Tarde que sus padres viajaron a Uruguay con sus cuatro hijos y que su hermana Florencia comenzó a sentirse mal. “Mis viejos llegan al departamento, se corta la luz, se van todos a dormir y al día siguiente mi hermana Florencia tiene como unas manchitas rojas en el cuerpo y ahí deciden internarla de inmediato en el Sanatorio Cantegril”, narró. La gravedad del cuadro obligó a un traslado urgente a Buenos Aires, pero el 31 de diciembre, a las nueve y media de la noche, Florencia falleció.

Bendersky subrayó cómo ese hecho partió en dos la historia familiar: “Mi hipótesis es: mi familia tiene un lado A y un lado B. El lado A es antes que Florencia se muera… Y la historia de mi hermana Florencia fue una historia que no se hablaba en mi casa, porque obviamente fue muy doloroso lo que pasó”. Con honestidad, reconoció: “Mi identidad está ligada a esa muerte. Yo quería saber, entender qué pasó y volver a incluir su historia en el tejido familiar”.

La autora relató el proceso de investigación casi periodístico al que se entregó para reconstruir la memoria familiar: “Entrevisté a mi mamá, mi papá, mis hermanos, a la amiga de mi mamá en Uruguay, a un médico que vio a mi hermana en el hospital, a un rabino que estuvo con mis papás. Hice como una investigación periodística de mi propia familia”.

El duelo, el silencio y el humor en la familia Bendersky

Bendersky explicó que la decisión de sus padres de tenerla estuvo directamente ligada al fallecimiento de Florencia: “Mis papás deciden tenerme a partir de esa muerte… En la puerta del sanatorio, mi papá le dice a mi mamá antes de ir a enterrar a mi hermana, que tienen que tener otro hijo. Bueno, y ese otro hijo soy yo”.

El libro ‘Un cactus en el medio’ recibió el apoyo de los familiares de Lila, quienes participaron activamente en su creación (Infobae en Vivo)

El silencio dentro del hogar fue una constante: “En mi casa no había ni una foto. Imagínense una casa donde, no sé, yo tengo amigas que han atravesado cosas así y en la casa hay una foto, por lo menos. En mi casa no había ni una foto”.

La ausencia y el duelo se mezclaban con la risa y el humor: “Yo vengo de una casa donde había mucha alegría, lo cual también era como medio raro, como mis amigas también me decían: ‘A mí me gustaba ir a tu casa porque se estaban todo el tiempo cagando de risa’. Entonces, hubo un momento en que me empezó como a hacer ruido todo eso”.

La autora detalló cómo el humor fue un mecanismo de supervivencia para toda la familia: “Obviamente soy una persona que tiene mucho sentido del humor, como mis papás, porque para sobrevivir yo creo que sin humor es imposible”.

Reconstrucción, escritura y el rol de la memoria

El proceso de escritura se transformó en una forma de desenterrar el pasado y resignificar la historia familiar. “Quise empezar a escribirlo en el 2020. Le mandé un mensaje a mi mamá. Pasaron cosas en el 2020 de la pandemia y dije: ‘Che, no, no estoy para encarar esto’. En el 22 que me anoté en el taller de Margarita y dije: ‘Dale, voy’. Y le dije a mi mamá si la podía entrevistar y me dijo que sí”, contó.

Bendersky reconoció la dificultad de escribir desde la propia historia: “El periodismo me dio el oficio para poder hacerlo. O sea, hice como objeto de estudio a mi familia. Escucho las entrevistas, estoy como hablando de alguien que no es mi familia. Pero a medida que avanzaban las entrevistas y la historia, yo ya me empecé a ver afectada por lo que me estaban contando”.

Consultada sobre la reacción de su familia al leer el libro, destacó: “Mi mamá lo leyó apenas salió. Mis hermanos me dejaron publicar sin leer, lo cual es una confianza absoluta. Y muy generosos, se los agradezco… Mi mamá está feliz, en su prime total. En la presentación del miércoles mi mamá estaba tipo: ‘Soy la mamá’, excitadísima, niveles máximos. En la presentación vinieron los amigos de mis papás que están en el libro, fue preciosa. Y mis hermanas mujeres, Agus y Luchi, están…”

Sobre el impacto que tuvo el libro, Bendersky confesó: “Mi papá no lo leyó. No lo puede leer porque es un episodio que él no puede ni narrar. O sea, yo las entrevistas que le hice a mi papá ni hablamos del tema Florencia como concepto. Incluso a la presentación no vino, porque iban a hablar de eso”.

En el cierre, Lila Bendersky invitó a la presentación de “Un cactus en el medio” en la Feria del Libro el 24 de abril, donde estará firmando ejemplares en el stand de Bigsur, y agradeció a Ediciones Vinilo por la publicación.

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